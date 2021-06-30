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Набиуллина заявила об опасности перегрева в потребкредитовании

Набиуллина заявила об опасности перегрева в потребкредитовании - РИА Новости, 30.06.2021

Набиуллина заявила об опасности перегрева в потребкредитовании

Опасность перегрева в потребительском кредитовании в России реальна, темпы роста в данном сегменте по итогам года могут достичь 20%, заявила глава ЦБ РФ Эльвира РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T11:52

2021-06-30T11:52

2021-06-30T11:52

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Опасность перегрева в потребительском кредитовании в России реальна, темпы роста в данном сегменте по итогам года могут достичь 20%, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Опасность перегрева в потребительском кредитовании также реальна. В этом году рост может достичь 20%, а доходы людей восстанавливаются не так быстро", - сказала она, выступая на Международном финансовом конгрессе.Набиуллина подчеркнула, что если не принимать мер, то могут образоваться и социальные риски, и риски финансовой стабильности. "Поэтому мы снова вводим в действие макропруденциальные меры – мы возвращаем на допандемический уровень надбавки к коэффициентам риска. Если рост в этом сегменте не замедлится, мы будем увеличивать надбавки", - подчеркнула глава ЦБ.Банк России с 1 июля ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, вернув требования по ним на "доковидный" уровень. Регулятор объяснил необходимость повышения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам ускорением темпов роста этого сегмента и, как следствие, увеличением долговой нагрузки граждан. По данным ЦБ, по итогам первого квартала она выросла до 11,9% с 11,7% в начале года, обновив исторический максимум.

https://realty.ria.ru/20210611/ipoteka-1736638902.html

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россия

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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика