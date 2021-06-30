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Медведев рассказал о росте числа коррупционных преступлений
Медведев рассказал о росте числа коррупционных преступлений - РИА Новости, 30.06.2021
Медведев рассказал о росте числа коррупционных преступлений
Число коррупционных преступлений в России за пять месяцев 2021 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, речь идет, в том числе, о хищениях РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:03
2021-06-30T17:03
россия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число коррупционных преступлений в России за пять месяцев 2021 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, речь идет, в том числе, о хищениях средств, выделенных на борьбу с коронавирусом, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Особого внимания также требуют преступления коррупционной направленности, их зарегистрировано также больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщил Медведев в среду на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ.Он уточнил, что "речь идет о хищениях бюджетных средств, выделенных на социально-экономическую поддержку граждан и бизнеса, средств, которые направляются, в том числе, на борьбу с коронавирусной инфекцией"."Потому что это большие деньги, естественно, уже мошенники всякие сориентировались", - добавил зампред СБ.
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россия, дмитрий медведев, общество
Медведев рассказал о росте числа коррупционных преступлений
17:03 30.06.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании XX Съезда партии "Единая Россия"
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Медведев заявил, что в России за пять месяцев увеличилось коррупционных преступлений

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число коррупционных преступлений в России за пять месяцев 2021 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, речь идет, в том числе, о хищениях средств, выделенных на борьбу с коронавирусом, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Особого внимания также требуют преступления коррупционной направленности, их зарегистрировано также больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщил Медведев в среду на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ.
Он уточнил, что "речь идет о хищениях бюджетных средств, выделенных на социально-экономическую поддержку граждан и бизнеса, средств, которые направляются, в том числе, на борьбу с коронавирусной инфекцией".
"Потому что это большие деньги, естественно, уже мошенники всякие сориентировались", - добавил зампред СБ.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 16:24
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