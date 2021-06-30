https://ria.ru/20210630/korruptsiya-1739272061.html

Медведев рассказал о росте числа коррупционных преступлений

Медведев рассказал о росте числа коррупционных преступлений - РИА Новости, 30.06.2021

Медведев рассказал о росте числа коррупционных преступлений

Число коррупционных преступлений в России за пять месяцев 2021 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, речь идет, в том числе, о хищениях РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T17:03

2021-06-30T17:03

2021-06-30T17:03

россия

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число коррупционных преступлений в России за пять месяцев 2021 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, речь идет, в том числе, о хищениях средств, выделенных на борьбу с коронавирусом, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Особого внимания также требуют преступления коррупционной направленности, их зарегистрировано также больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщил Медведев в среду на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ.Он уточнил, что "речь идет о хищениях бюджетных средств, выделенных на социально-экономическую поддержку граждан и бизнеса, средств, которые направляются, в том числе, на борьбу с коронавирусной инфекцией"."Потому что это большие деньги, естественно, уже мошенники всякие сориентировались", - добавил зампред СБ.

https://ria.ru/20210630/prestupnost-1739261218.html

россия

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2021

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россия, дмитрий медведев, общество