https://ria.ru/20210630/korruptsiya-1739145352.html

Бывшего министра транспорта Саратовской области будут судить за коррупцию

Бывшего министра транспорта Саратовской области будут судить за коррупцию - РИА Новости, 30.06.2021

Бывшего министра транспорта Саратовской области будут судить за коррупцию

Уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексея Зайцева, обвиняемого в получении взяток и коммерческом... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T00:47

2021-06-30T00:47

2021-06-30T00:47

следственный комитет россии (ск рф)

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 30 июн - РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексея Зайцева, обвиняемого в получении взяток и коммерческом подкупе, поступило в суд, сообщил Октябрьский районный суд Саратова.По данным прокуратуры области, с 2011 года по июнь 2020 года супруга Зайцева фиктивно числилась инженером-лаборантом в дорожно-строительной организации и за эти девять лет получила в виде зарплаты более 3 миллионов рублей, которые "предназначались министру за общее покровительство учредителям и руководителям дорожной организации". СК первоначально обвинил Зайцева в получении взятки в особо крупном размере. Суд 22 сентября 2020 года отстранил его от должности, а 19 октября губернатор после выявления неполных сведений в декларации министра отправил его в отставку в связи с утратой доверия.Уточняется, что дело передано судье Анне Тихоновой. Дата первого заседания еще не назначена.Зайцев занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 18 августа 2020 года, до этого он в ранге первого замминистра исполнял обязанности главы этого ведомства после увольнения Николая Чурикова, покинувшего пост на фоне другой прокурорской проверки сообщения о возможной коррупции.

https://ria.ru/20210613/rassledovanie-1736847733.html

https://ria.ru/20210611/korruptsiya-1736591096.html

саратовская область

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия