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Бывшего министра транспорта Саратовской области будут судить за коррупцию
Бывшего министра транспорта Саратовской области будут судить за коррупцию - РИА Новости, 30.06.2021
Бывшего министра транспорта Саратовской области будут судить за коррупцию
Уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексея Зайцева, обвиняемого в получении взяток и коммерческом... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T00:47
2021-06-30T00:47
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 30 июн - РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексея Зайцева, обвиняемого в получении взяток и коммерческом подкупе, поступило в суд, сообщил Октябрьский районный суд Саратова.По данным прокуратуры области, с 2011 года по июнь 2020 года супруга Зайцева фиктивно числилась инженером-лаборантом в дорожно-строительной организации и за эти девять лет получила в виде зарплаты более 3 миллионов рублей, которые "предназначались министру за общее покровительство учредителям и руководителям дорожной организации". СК первоначально обвинил Зайцева в получении взятки в особо крупном размере. Суд 22 сентября 2020 года отстранил его от должности, а 19 октября губернатор после выявления неполных сведений в декларации министра отправил его в отставку в связи с утратой доверия.Уточняется, что дело передано судье Анне Тихоновой. Дата первого заседания еще не назначена.Зайцев занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 18 августа 2020 года, до этого он в ранге первого замминистра исполнял обязанности главы этого ведомства после увольнения Николая Чурикова, покинувшего пост на фоне другой прокурорской проверки сообщения о возможной коррупции.
https://ria.ru/20210613/rassledovanie-1736847733.html
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следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия
Бывшего министра транспорта Саратовской области будут судить за коррупцию
00:47 30.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники на судебном заседании
Наручники на судебном заседании - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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бывшего министра транспорта Саратовской области Зайцева будут судить за коррупцию

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 30 июн - РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексея Зайцева, обвиняемого в получении взяток и коммерческом подкупе, поступило в суд, сообщил Октябрьский районный суд Саратова.
По данным прокуратуры области, с 2011 года по июнь 2020 года супруга Зайцева фиктивно числилась инженером-лаборантом в дорожно-строительной организации и за эти девять лет получила в виде зарплаты более 3 миллионов рублей, которые "предназначались министру за общее покровительство учредителям и руководителям дорожной организации". СК первоначально обвинил Зайцева в получении взятки в особо крупном размере. Суд 22 сентября 2020 года отстранил его от должности, а 19 октября губернатор после выявления неполных сведений в декларации министра отправил его в отставку в связи с утратой доверия.
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"Регистрация поступившего в суд дела — 29 июня 2021 года… (Подсудимый – ред.) Зайцев Алексей Васильевич – часть 3 статьи 204 "Коммерческий подкуп"; часть 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", - говорится в карточке дела на сайте суда.
Уточняется, что дело передано судье Анне Тихоновой. Дата первого заседания еще не назначена.
Зайцев занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 18 августа 2020 года, до этого он в ранге первого замминистра исполнял обязанности главы этого ведомства после увольнения Николая Чурикова, покинувшего пост на фоне другой прокурорской проверки сообщения о возможной коррупции.
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