https://ria.ru/20210630/fanzona-1739087761.html

В "Лужниках" открылась зона публичного просмотра матчей UEFA 2020

В "Лужниках" открылась зона публичного просмотра матчей UEFA 2020 - РИА Новости, 30.06.2021

В "Лужниках" открылась зона публичного просмотра матчей UEFA 2020

Зона публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 в "Лужниках" вновь открылась 26 июня. Посетить фан-зону могут только болельщики, имеющие РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T13:43

2021-06-30T13:43

2021-06-30T13:43

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МОСКВА, 29 июн - Департамент спорта города Москвы. Зона публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 в "Лужниках" вновь открылась 26 июня. Посетить фан-зону могут только болельщики, имеющие защиту от COVID-19.С 26 июня зона публичного просмотра матчей Чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 в Лужниках возобновила работу.С учётом сложной эпидемиологической обстановки в Москве попасть в зону могут только те болельщики, у которых есть защита от COVID-19. Это значит, что они либо прошли вакцинацию, либо имеют на руках отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прихода в зону болельщиков, или переболели коронавирусной инфекцией в течение последних 6 месяцев.Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом, получить который можно будет с использованием: электронной медицинской карты г. Москвы; портала mos.ru; ресурса ЕМИАС.ИНФО; единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения "Госуслуги.Стопкоронавирус"; в регистратуре городской поликлиники.Никакие бумажные справки или сертификаты в качестве подтверждения защиты приниматься не будут. При этом для посещения зоны публичного просмотра больше не требуется предварительной регистрации.Кроме того, для прохода на территорию необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.Указанные меры помогут предотвратить распространение вируса на территории зоны публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 и в то же время позволят болельщикам, обезопасившим себя от болезни, посмотреть игры на свежем воздухе.А чтобы гости могли почувствовать настоящий футбольный праздник, для них каждый день проходят розыгрыши подарков и концерты популярных артистов и диджеев. Так, в ближайшее время всех болельщиков ждут выступления группы "Градусы", Дианы Арбениной, Полины Гагариной, ST, группы "Дискотека Авария". В финальный день соревнований, 11 июля, состоится гала-концерт в прямом эфире телеканала МУЗ-ТВ.Посмотреть расписание матчей и концертов, а также познакомиться с актуальными правилами прохода можно на официальном сайте территории болельщиков euro2020.moscow.sport.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

https://euro2020.ria.ru/20210625/fan-zona-1738594694.html

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пресс-релизы