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В ГИБДД заявили о резком снижении числа ДТП с пьяными водителями
В ГИБДД заявили о резком снижении числа ДТП с пьяными водителями - РИА Новости, 30.06.2021
В ГИБДД заявили о резком снижении числа ДТП с пьяными водителями
Число ДТП с пьяными водителями в России за 5 месяцев 2021 года снизилось почти на 40%, заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T08:17
2021-06-30T08:17
россия
михаил черников
авто
происшествия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число ДТП с пьяными водителями в России за 5 месяцев 2021 года снизилось почти на 40%, заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников."Реже стали фиксироваться ДТП с участием водителей в состоянии опьянения – почти на 40%", сказал Черников в интервью газете "Аргументы и факты". Он добавил, что это стало результатом мер системного характера.Кроме того, глава ГИБДД рассказал о снижении количества ДТП с пострадавшими и погибшими в 2021 году. "По итогам пяти месяцев этого года зафиксировано снижение количества ДТП с пострадавшими на 7,2%, а погибших в них стало меньше на13,2%", - сообщил Черников.Он также отметил снижение ДТП с участием пешеходов на 6,9%, а также на четверть - снижение числа погибших в них.
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россия, михаил черников, авто, происшествия
В ГИБДД заявили о резком снижении числа ДТП с пьяными водителями
08:17 30.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В ГИБДД заявили, что число ДТП с пьяными водителями снизилось на 40 процентов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число ДТП с пьяными водителями в России за 5 месяцев 2021 года снизилось почти на 40%, заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.
"Реже стали фиксироваться ДТП с участием водителей в состоянии опьянения – почти на 40%", сказал Черников в интервью газете "Аргументы и факты". Он добавил, что это стало результатом мер системного характера.
Кроме того, глава ГИБДД рассказал о снижении количества ДТП с пострадавшими и погибшими в 2021 году. "По итогам пяти месяцев этого года зафиксировано снижение количества ДТП с пострадавшими на 7,2%, а погибших в них стало меньше на13,2%", - сообщил Черников.
Он также отметил снижение ДТП с участием пешеходов на 6,9%, а также на четверть - снижение числа погибших в них.
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