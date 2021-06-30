https://ria.ru/20210630/dtp-1739158125.html

В ГИБДД заявили о резком снижении числа ДТП с пьяными водителями

В ГИБДД заявили о резком снижении числа ДТП с пьяными водителями - РИА Новости, 30.06.2021

В ГИБДД заявили о резком снижении числа ДТП с пьяными водителями

Число ДТП с пьяными водителями в России за 5 месяцев 2021 года снизилось почти на 40%, заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T08:17

2021-06-30T08:17

2021-06-30T08:17

россия

михаил черников

авто

происшествия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число ДТП с пьяными водителями в России за 5 месяцев 2021 года снизилось почти на 40%, заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников."Реже стали фиксироваться ДТП с участием водителей в состоянии опьянения – почти на 40%", сказал Черников в интервью газете "Аргументы и факты". Он добавил, что это стало результатом мер системного характера.Кроме того, глава ГИБДД рассказал о снижении количества ДТП с пострадавшими и погибшими в 2021 году. "По итогам пяти месяцев этого года зафиксировано снижение количества ДТП с пострадавшими на 7,2%, а погибших в них стало меньше на13,2%", - сообщил Черников.Он также отметил снижение ДТП с участием пешеходов на 6,9%, а также на четверть - снижение числа погибших в них.

https://ria.ru/20210612/shtraf-1736718542.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил черников, авто, происшествия