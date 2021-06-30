https://ria.ru/20210630/dtp-1739158125.html
В ГИБДД заявили о резком снижении числа ДТП с пьяными водителями
В ГИБДД заявили о резком снижении числа ДТП с пьяными водителями - РИА Новости, 30.06.2021
В ГИБДД заявили о резком снижении числа ДТП с пьяными водителями
Число ДТП с пьяными водителями в России за 5 месяцев 2021 года снизилось почти на 40%, заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T08:17
2021-06-30T08:17
2021-06-30T08:17
россия
михаил черников
авто
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577482670_0:128:1924:1210_1920x0_80_0_0_00acc51deee10fe8614539e74782c502.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число ДТП с пьяными водителями в России за 5 месяцев 2021 года снизилось почти на 40%, заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников."Реже стали фиксироваться ДТП с участием водителей в состоянии опьянения – почти на 40%", сказал Черников в интервью газете "Аргументы и факты". Он добавил, что это стало результатом мер системного характера.Кроме того, глава ГИБДД рассказал о снижении количества ДТП с пострадавшими и погибшими в 2021 году. "По итогам пяти месяцев этого года зафиксировано снижение количества ДТП с пострадавшими на 7,2%, а погибших в них стало меньше на13,2%", - сообщил Черников.Он также отметил снижение ДТП с участием пешеходов на 6,9%, а также на четверть - снижение числа погибших в них.
https://ria.ru/20210612/shtraf-1736718542.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577482670_44:84:1654:1292_1920x0_80_0_0_9fc2ec8a4712f887fc5804bc083381f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил черников, авто, происшествия
В ГИБДД заявили о резком снижении числа ДТП с пьяными водителями
В ГИБДД заявили, что число ДТП с пьяными водителями снизилось на 40 процентов