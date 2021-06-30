https://ria.ru/20210630/doroga-1739321094.html
В Нижнекамске отремонтируют дорогу, на которую пожаловались Путину
В Нижнекамске отремонтируют дорогу, на которую пожаловались Путину - РИА Новости, 30.06.2021
В Нижнекамске отремонтируют дорогу, на которую пожаловались Путину
Разбитая дорога в Нижнекамске, фото которой было показано во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, включена в план дорожных работ и будет... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T20:32
2021-06-30T20:32
2021-06-30T21:17
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
владимир путин
нижнекамск
общество
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КАЗАНЬ, 30 июн - РИА Новости. Разбитая дорога в Нижнекамске, фото которой было показано во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, включена в план дорожных работ и будет отремонтирована в 2022 году, сообщили РИА Новости в администрации Нижнекамского муниципального района.В ходе прямой линии в среду была затронута тема плохих дорог в регионах РФ. В частности, было продемонстрировано фото дороги в Нижнекамске, на которой глубина ям составляет около 25 сантиметров."Ремонт дороги, протяженностью 0,63 километра (от проспекта Вахитова до улицы Спортивной), включен в предварительный план дорожных работ программы "Ремонт дорожно-уличной сети с асфальтобетонным покрытием районных центров и городов Республики Татарстан", - говорится в сообщении администрации района.Отмечается, что ремонт данного участка будет выполнен в 2022 году.
https://ria.ru/20210630/doroga-1739270829.html
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россия, владимир путин, нижнекамск, общество
В Нижнекамске отремонтируют дорогу, на которую пожаловались Путину
20:32 30.06.2021 (обновлено: 21:17 30.06.2021)
Дорогу в Нижнекамске, на которую пожаловались Путину, отремонтируют в 2022 году