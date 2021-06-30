https://ria.ru/20210630/doroga-1739321094.html

В Нижнекамске отремонтируют дорогу, на которую пожаловались Путину

В Нижнекамске отремонтируют дорогу, на которую пожаловались Путину - РИА Новости, 30.06.2021

В Нижнекамске отремонтируют дорогу, на которую пожаловались Путину

Разбитая дорога в Нижнекамске, фото которой было показано во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, включена в план дорожных работ и будет... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T20:32

2021-06-30T20:32

2021-06-30T21:17

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

владимир путин

нижнекамск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603984586_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_941d21f36b2ae40711a965557cfdcff5.jpg

КАЗАНЬ, 30 июн - РИА Новости. Разбитая дорога в Нижнекамске, фото которой было показано во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, включена в план дорожных работ и будет отремонтирована в 2022 году, сообщили РИА Новости в администрации Нижнекамского муниципального района.В ходе прямой линии в среду была затронута тема плохих дорог в регионах РФ. В частности, было продемонстрировано фото дороги в Нижнекамске, на которой глубина ям составляет около 25 сантиметров."Ремонт дороги, протяженностью 0,63 километра (от проспекта Вахитова до улицы Спортивной), включен в предварительный план дорожных работ программы "Ремонт дорожно-уличной сети с асфальтобетонным покрытием районных центров и городов Республики Татарстан", - говорится в сообщении администрации района.Отмечается, что ремонт данного участка будет выполнен в 2022 году.

https://ria.ru/20210630/doroga-1739270829.html

россия

нижнекамск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, нижнекамск, общество