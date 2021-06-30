https://ria.ru/20210630/bezrabotitsa-1739226364.html

Путин призвал сохранить тенденцию к снижению уровня безработицы

Путин призвал сохранить тенденцию к снижению уровня безработицы - РИА Новости, 30.06.2021

Путин призвал сохранить тенденцию к снижению уровня безработицы

Тенденция снижения безработицы после пандемийного периода наметилась в России, ее нужно сохранить, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T14:25

2021-06-30T14:25

2021-06-30T14:44

тюменская область

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

прямая линия с владимиром путиным

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Тенденция снижения безработицы после пандемийного периода наметилась в России, ее нужно сохранить, заявил президент РФ Владимир Путин.По словам президента, за период пандемии COVID-19 безработица выросла с 4,6-4,7% до 6 с лишним в какой-то период, сейчас же она составляет 5,9% и "спускается потихонечку вниз". Он добавил, что сейчас перед правительством стоит задача выйти на докризисный уровень."Такая тенденция (снижения безработицы), слава богу, наметилась, надо ее сохранить различными способами, которые сводятся в конечном итоге к одному: к развитию экономики и к тому, чтобы люди получали достойную заработную плату", - сказал Путин в ходе прямой линии, отвечая на обращение жительницы Тюменской области, рассказавшей, что уже долгое время не может найти работу.Президент отметил, что Тюменская область является "одной из ведущих и по доходам, и по темпам развития", поэтому руководство региона должно обращать внимание на проблемы безработицы. Регион имеет "хорошую бюджетную обеспеченность и экономические показатели", также добавил президент."Я уверен, губернатор слышит об этом, и, надеюсь, обратит внимание в том числе и на населенный пункт, из которого вышли на связь", - подчеркнул Путин.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>

https://ria.ru/20210408/posobie-1727298730.html

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"Тенденция снижения наметилась" – Путин о безработице в России "Тенденция снижения наметилась" – Путин о безработице в России 2021-06-30T14:25 true PT0M40S

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