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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/bezrabotitsa-1739226364.html
Путин призвал сохранить тенденцию к снижению уровня безработицы
Путин призвал сохранить тенденцию к снижению уровня безработицы - РИА Новости, 30.06.2021
Путин призвал сохранить тенденцию к снижению уровня безработицы
Тенденция снижения безработицы после пандемийного периода наметилась в России, ее нужно сохранить, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:25
2021-06-30T14:44
тюменская область
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Тенденция снижения безработицы после пандемийного периода наметилась в России, ее нужно сохранить, заявил президент РФ Владимир Путин.По словам президента, за период пандемии COVID-19 безработица выросла с 4,6-4,7% до 6 с лишним в какой-то период, сейчас же она составляет 5,9% и "спускается потихонечку вниз". Он добавил, что сейчас перед правительством стоит задача выйти на докризисный уровень."Такая тенденция (снижения безработицы), слава богу, наметилась, надо ее сохранить различными способами, которые сводятся в конечном итоге к одному: к развитию экономики и к тому, чтобы люди получали достойную заработную плату", - сказал Путин в ходе прямой линии, отвечая на обращение жительницы Тюменской области, рассказавшей, что уже долгое время не может найти работу.Президент отметил, что Тюменская область является "одной из ведущих и по доходам, и по темпам развития", поэтому руководство региона должно обращать внимание на проблемы безработицы. Регион имеет "хорошую бюджетную обеспеченность и экономические показатели", также добавил президент."Я уверен, губернатор слышит об этом, и, надеюсь, обратит внимание в том числе и на населенный пункт, из которого вышли на связь", - подчеркнул Путин.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж&gt;&gt;
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"Тенденция снижения наметилась" – Путин о безработице в России
"Тенденция снижения наметилась" – Путин о безработице в России
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тюменская область, россия, прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, общество
Путин призвал сохранить тенденцию к снижению уровня безработицы
14:25 30.06.2021 (обновлено: 14:44 30.06.2021)
 

Путин призвал сохранить тенденцию к снижению уровня безработицы в России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Тенденция снижения безработицы после пандемийного периода наметилась в России, ее нужно сохранить, заявил президент РФ Владимир Путин.
По словам президента, за период пандемии COVID-19 безработица выросла с 4,6-4,7% до 6 с лишним в какой-то период, сейчас же она составляет 5,9% и "спускается потихонечку вниз". Он добавил, что сейчас перед правительством стоит задача выйти на докризисный уровень.
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"Такая тенденция (снижения безработицы), слава богу, наметилась, надо ее сохранить различными способами, которые сводятся в конечном итоге к одному: к развитию экономики и к тому, чтобы люди получали достойную заработную плату", - сказал Путин в ходе прямой линии, отвечая на обращение жительницы Тюменской области, рассказавшей, что уже долгое время не может найти работу.
Президент отметил, что Тюменская область является "одной из ведущих и по доходам, и по темпам развития", поэтому руководство региона должно обращать внимание на проблемы безработицы. Регион имеет "хорошую бюджетную обеспеченность и экономические показатели", также добавил президент.
"Я уверен, губернатор слышит об этом, и, надеюсь, обратит внимание в том числе и на населенный пункт, из которого вышли на связь", - подчеркнул Путин.
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021Тюменская областьРоссияПрямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинОбщество
 
 
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