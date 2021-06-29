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Корпорация МСП помогла отменить запрет на импорт ряда кормов для животных

Корпорация МСП помогла отменить запрет на импорт ряда кормов для животных - РИА Новости, 29.06.2021

Корпорация МСП помогла отменить запрет на импорт ряда кормов для животных

Корпорация МСП помогла предпринимателям добиться отмены запрета на импорт некоторых видов кормов для животных, сообщает пресс-служба корпорации. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:24

2021-06-29T16:24

2021-06-29T16:24

александр исаевич

россия

корпорация мсп

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Корпорация МСП помогла предпринимателям добиться отмены запрета на импорт некоторых видов кормов для животных, сообщает пресс-служба корпорации. В 2020 году Россельхознадзор начал поэтапно запрещать импорт кормов, в том числе для домашних животных "на фоне подозрений о наличии незарегистрированных ГМО-компонентов" в их составе. В частности, ведомство ограничило ввоз всех кормов и кормовых добавок из Чехии, Великобритании, Нидерландов, США, Канады, Испании, Германии, Эстонии, Литвы и других стран.В конце мая 2021 года Союз предприятий зообизнеса (СПЗ) заявил о катастрофической ситуации на российском рынке, поскольку запрет импорта кормов касается исключительно специализированных, диетических и профессиональных кормов, которые в России не производятся. В результате этого могут пострадать десятки миллионов домашних животных и их владельцев.Корпорация МСП получила соответствующее обращение предпринимательского сообщества и в кратчайшие сроки обсудила проблему с экспертами, предпринимателями и Россельхознадзором. По его словам, корма для животных даже в период пандемии были отнесены к социально значимым товарам, в связи с чем предприятия, реализующие корма, продолжали работу наряду с продуктовыми магазинами. Исаевич добавил, что переговоры по импорту кормов из других стран продолжаются и поблагодарил руководство Россельхознадзора за диалог с бизнесом.В Корпорации пояснили, что корм класса супер-премиум, диетические корма и корма по ветеринарным показаниям импортируются, так как экономическая целесообразность и техническая возможность для локализации их производства в России отсутствует. Стоимость такого корма существенно выше марок корма в массовом сегменте, то есть эти товары не конкурируют между собой за покупателей и занимают самостоятельные ниши.В продаже таких кормов задействовано 15 тысяч организаций (из них 12 тысяч зоомагазинов и 3 тысячи ветеринарных клиник). При этом из 12 тысяч зоомагазинов только 1,5 тысячи относятся к крупным торговым сетям. Таким образом в этой сфере занято 13,5 тысяч микро-, малых и средних предпринимателей.

https://ria.ru/20210519/msp-1732918398.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр исаевич, россия, корпорация мсп, новости компаний - экономика