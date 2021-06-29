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Корпорация МСП помогла отменить запрет на импорт ряда кормов для животных
Корпорация МСП помогла отменить запрет на импорт ряда кормов для животных - РИА Новости, 29.06.2021
Корпорация МСП помогла отменить запрет на импорт ряда кормов для животных
Корпорация МСП помогла предпринимателям добиться отмены запрета на импорт некоторых видов кормов для животных, сообщает пресс-служба корпорации. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:24
2021-06-29T16:24
александр исаевич
россия
корпорация мсп
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Корпорация МСП помогла предпринимателям добиться отмены запрета на импорт некоторых видов кормов для животных, сообщает пресс-служба корпорации. В 2020 году Россельхознадзор начал поэтапно запрещать импорт кормов, в том числе для домашних животных "на фоне подозрений о наличии незарегистрированных ГМО-компонентов" в их составе. В частности, ведомство ограничило ввоз всех кормов и кормовых добавок из Чехии, Великобритании, Нидерландов, США, Канады, Испании, Германии, Эстонии, Литвы и других стран.В конце мая 2021 года Союз предприятий зообизнеса (СПЗ) заявил о катастрофической ситуации на российском рынке, поскольку запрет импорта кормов касается исключительно специализированных, диетических и профессиональных кормов, которые в России не производятся. В результате этого могут пострадать десятки миллионов домашних животных и их владельцев.Корпорация МСП получила соответствующее обращение предпринимательского сообщества и в кратчайшие сроки обсудила проблему с экспертами, предпринимателями и Россельхознадзором. По его словам, корма для животных даже в период пандемии были отнесены к социально значимым товарам, в связи с чем предприятия, реализующие корма, продолжали работу наряду с продуктовыми магазинами. Исаевич добавил, что переговоры по импорту кормов из других стран продолжаются и поблагодарил руководство Россельхознадзора за диалог с бизнесом.В Корпорации пояснили, что корм класса супер-премиум, диетические корма и корма по ветеринарным показаниям импортируются, так как экономическая целесообразность и техническая возможность для локализации их производства в России отсутствует. Стоимость такого корма существенно выше марок корма в массовом сегменте, то есть эти товары не конкурируют между собой за покупателей и занимают самостоятельные ниши.В продаже таких кормов задействовано 15 тысяч организаций (из них 12 тысяч зоомагазинов и 3 тысячи ветеринарных клиник). При этом из 12 тысяч зоомагазинов только 1,5 тысячи относятся к крупным торговым сетям. Таким образом в этой сфере занято 13,5 тысяч микро-, малых и средних предпринимателей.
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РИА Новости
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александр исаевич, россия, корпорация мсп, новости компаний - экономика

Корпорация МСП помогла отменить запрет на импорт ряда кормов для животных

16:24 29.06.2021
 
© Depositphotos / belchonockСухой корм для животных
Сухой корм для животных - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Depositphotos / belchonock
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Корпорация МСП помогла предпринимателям добиться отмены запрета на импорт некоторых видов кормов для животных, сообщает пресс-служба корпорации.
В 2020 году Россельхознадзор начал поэтапно запрещать импорт кормов, в том числе для домашних животных "на фоне подозрений о наличии незарегистрированных ГМО-компонентов" в их составе. В частности, ведомство ограничило ввоз всех кормов и кормовых добавок из Чехии, Великобритании, Нидерландов, США, Канады, Испании, Германии, Эстонии, Литвы и других стран.
В конце мая 2021 года Союз предприятий зообизнеса (СПЗ) заявил о катастрофической ситуации на российском рынке, поскольку запрет импорта кормов касается исключительно специализированных, диетических и профессиональных кормов, которые в России не производятся. В результате этого могут пострадать десятки миллионов домашних животных и их владельцев.
Корпорация МСП получила соответствующее обращение предпринимательского сообщества и в кратчайшие сроки обсудила проблему с экспертами, предпринимателями и Россельхознадзором.
"Решение этой проблемы – хороший пример того, насколько важен и продуктивен открытый диалог государства и бизнеса. Предприниматели видят роль Корпорации МСП не только в оказании финансовой поддержки, но и в качестве ментора в переговорах по проблемным кейсам в сфере МСП", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, корма для животных даже в период пандемии были отнесены к социально значимым товарам, в связи с чем предприятия, реализующие корма, продолжали работу наряду с продуктовыми магазинами.
"Доступность диетических и специальных кормов для животных это во многом гуманное и ответственное отношение в животным. Ведь доступность таких товаров в любом населенном пункте может обеспечить только малый и средний бизнес", - подчеркнул руководитель корпорации.
Исаевич добавил, что переговоры по импорту кормов из других стран продолжаются и поблагодарил руководство Россельхознадзора за диалог с бизнесом.
В Корпорации пояснили, что корм класса супер-премиум, диетические корма и корма по ветеринарным показаниям импортируются, так как экономическая целесообразность и техническая возможность для локализации их производства в России отсутствует. Стоимость такого корма существенно выше марок корма в массовом сегменте, то есть эти товары не конкурируют между собой за покупателей и занимают самостоятельные ниши.
Мужчина с дипломатом - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
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В продаже таких кормов задействовано 15 тысяч организаций (из них 12 тысяч зоомагазинов и 3 тысячи ветеринарных клиник). При этом из 12 тысяч зоомагазинов только 1,5 тысячи относятся к крупным торговым сетям. Таким образом в этой сфере занято 13,5 тысяч микро-, малых и средних предпринимателей.
 
Александр ИсаевичРоссияКорпорация МСПНовости компаний - Экономика
 
 
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