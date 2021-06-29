https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739134480.html
Песков объяснил свое решение вакцинироваться от коронавируса
Песков объяснил свое решение вакцинироваться от коронавируса - РИА Новости, 30.06.2021
Песков объяснил свое решение вакцинироваться от коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил причину вакцинации при наличии антител возможностью пользоваться всеми благами, включая рестораны. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-29T21:56
2021-06-29T21:56
2021-06-30T06:07
распространение коронавируса
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил причину вакцинации при наличии антител возможностью пользоваться всеми благами, включая рестораны."Во-первых, ВОЗ рекомендует не обращать внимание на антитела. Это раз. И второе. Я посчитал для себя, что мне будет просто в Москве некомфортно жить. Я буду сталкиваться с какими-то для себя личными ограничениями. Я не хочу с ними сталкиваться, поэтому я вакцинируюсь и буду испытывать всю полноту свободы", - сказал Песков в эфир "Россия 24".На вопрос, допускает ли он, что без прививки его не пустят в рестораны, он ответил: "Предполагаю да, конечно".
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коронавирус в россии, здоровье - общество, воз, дмитрий песков, москва, общество
Песков объяснил свое решение вакцинироваться от коронавируса
21:56 29.06.2021 (обновлено: 06:07 30.06.2021)
Песков объяснил свое решение вакцинироваться, несмотря на наличие антител