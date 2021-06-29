https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739134480.html

Песков объяснил свое решение вакцинироваться от коронавируса

Песков объяснил свое решение вакцинироваться от коронавируса - РИА Новости, 30.06.2021

Песков объяснил свое решение вакцинироваться от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил причину вакцинации при наличии антител возможностью пользоваться всеми благами, включая рестораны. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-29T21:56

2021-06-29T21:56

2021-06-30T06:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

воз

дмитрий песков

москва

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил причину вакцинации при наличии антител возможностью пользоваться всеми благами, включая рестораны."Во-первых, ВОЗ рекомендует не обращать внимание на антитела. Это раз. И второе. Я посчитал для себя, что мне будет просто в Москве некомфортно жить. Я буду сталкиваться с какими-то для себя личными ограничениями. Я не хочу с ними сталкиваться, поэтому я вакцинируюсь и буду испытывать всю полноту свободы", - сказал Песков в эфир "Россия 24".На вопрос, допускает ли он, что без прививки его не пустят в рестораны, он ответил: "Предполагаю да, конечно".

https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739130492.html

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