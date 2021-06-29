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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739132419.html
Песков прокомментировал вакцинацию работников в регионах
Песков прокомментировал вакцинацию работников в регионах - РИА Новости, 29.06.2021
Песков прокомментировал вакцинацию работников в регионах
Регионы РФ вольны принимать на местах решения о вакцинации от коронавируса работников отдельных видов профессий, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T21:35
2021-06-29T21:35
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Регионы РФ вольны принимать на местах решения о вакцинации от коронавируса работников отдельных видов профессий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Власти городские или региональные в рамках особых полномочий вольны принимать решения, регламентирующие условия для конкретной области, для конкретной профессии, для конкретной зоны занятности. Вот что происходит. Не нужно это отождествлять с обязательной прививкой", - сказал Песков в интервью в эфире канала "Россия 24".
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россия, здоровье - общество, дмитрий песков, общество
Песков прокомментировал вакцинацию работников в регионах
21:35 29.06.2021
 
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" против короновирусной инфекции
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт против короновирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Песков: регионы сами принимают решения о вакцинации работников отдельных видов профессий

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Регионы РФ вольны принимать на местах решения о вакцинации от коронавируса работников отдельных видов профессий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Власти городские или региональные в рамках особых полномочий вольны принимать решения, регламентирующие условия для конкретной области, для конкретной профессии, для конкретной зоны занятности. Вот что происходит. Не нужно это отождествлять с обязательной прививкой", - сказал Песков в интервью в эфире канала "Россия 24".
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
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