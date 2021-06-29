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Первым компонентом от коронавируса привили 23 миллиона россиян

Первым компонентом от коронавируса привили 23 миллиона россиян - РИА Новости, 29.06.2021

Первым компонентом от коронавируса привили 23 миллиона россиян

В России от коронавируса первым компонентом вакцинировано уже более 23 миллиона человек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:20

2021-06-29T16:20

2021-06-29T16:25

здоровье - общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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россия

коронавирусы

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В России от коронавируса первым компонентом вакцинировано уже более 23 миллиона человек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В целом по стране на сегодняшний день вакцинировано уже более 23 миллионов человек первым компонентом", - сообщил Мурашко на президиуме координационного совета.Он отметил, что доля лиц старшего поколения из них составляет более 40%.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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