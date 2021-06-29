https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739069913.html
Первым компонентом от коронавируса привили 23 миллиона россиян
Первым компонентом от коронавируса привили 23 миллиона россиян - РИА Новости, 29.06.2021
Первым компонентом от коронавируса привили 23 миллиона россиян
В России от коронавируса первым компонентом вакцинировано уже более 23 миллиона человек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:20
2021-06-29T16:20
2021-06-29T16:25
здоровье - общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738729960_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6a2c9ee3bc4db809df6fb8ee035cce70.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В России от коронавируса первым компонентом вакцинировано уже более 23 миллиона человек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В целом по стране на сегодняшний день вакцинировано уже более 23 миллионов человек первым компонентом", - сообщил Мурашко на президиуме координационного совета.Он отметил, что доля лиц старшего поколения из них составляет более 40%.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738729960_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8e28352d9e1143b21f1f07601116c6c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
Первым компонентом от коронавируса привили 23 миллиона россиян
16:20 29.06.2021 (обновлено: 16:25 29.06.2021)
Мурашко заявил, что в России первым компонентом от коронавируса привили 23 миллиона человек