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Первым компонентом от коронавируса привили 23 миллиона россиян
Первым компонентом от коронавируса привили 23 миллиона россиян - РИА Новости, 29.06.2021
Первым компонентом от коронавируса привили 23 миллиона россиян
В России от коронавируса первым компонентом вакцинировано уже более 23 миллиона человек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:20
2021-06-29T16:25
здоровье - общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В России от коронавируса первым компонентом вакцинировано уже более 23 миллиона человек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В целом по стране на сегодняшний день вакцинировано уже более 23 миллионов человек первым компонентом", - сообщил Мурашко на президиуме координационного совета.Он отметил, что доля лиц старшего поколения из них составляет более 40%.
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здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
Первым компонентом от коронавируса привили 23 миллиона россиян
16:20 29.06.2021 (обновлено: 16:25 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИнформационный стенд около прививочного кабинета в ГУМе
Информационный стенд около прививочного кабинета в ГУМе - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мурашко заявил, что в России первым компонентом от коронавируса привили 23 миллиона человек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В России от коронавируса первым компонентом вакцинировано уже более 23 миллиона человек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В целом по стране на сегодняшний день вакцинировано уже более 23 миллионов человек первым компонентом", - сообщил Мурашко на президиуме координационного совета.
Он отметил, что доля лиц старшего поколения из них составляет более 40%.
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
 
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