https://ria.ru/20210629/vaktsina-1739121598.html

Глава Европейского бюро ВОЗ привился от коронавируса

Глава Европейского бюро ВОЗ привился от коронавируса - РИА Новости, 29.06.2021

Глава Европейского бюро ВОЗ привился от коронавируса

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге полностью вакцинировался от коронавируса и призвал остальных... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T20:25

2021-06-29T20:25

2021-06-29T20:25

распространение коронавируса

ханс клюге

коронавирус covid-19

урсула фон дер ляйен

воз

евросоюз

twitter

в мире

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ЖЕНЕВА, 29 июн - РИА Новости. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге полностью вакцинировался от коронавируса и призвал остальных последовать его примеру."Пятьсот двадцать два дня с момента первых случаев заболевания COVID-19 в европейском регионе ВОЗ, и теперь я один из 202 миллионов, прошедших полную вакцинацию в нашем регионе. Сегодня я безмерно благодарен ученым, работникам здравоохранения. Сделайте прививку, когда придет ваша очередь", - написал Клюге в своем Twitter.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Брюссельском экономическом форуме, заявила, что около 41% взрослого населения Евросоюза уже полностью вакцинировано от коронавируса. При этом более 60% получили хотя бы одну дозу прививки, добавила фон дер Ляйен.

https://ria.ru/20210629/vaktsina-1739117727.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханс клюге, коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, воз, евросоюз, twitter, в мире