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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/vaktsina-1739121598.html
Глава Европейского бюро ВОЗ привился от коронавируса
Глава Европейского бюро ВОЗ привился от коронавируса - РИА Новости, 29.06.2021
Глава Европейского бюро ВОЗ привился от коронавируса
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге полностью вакцинировался от коронавируса и призвал остальных... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T20:25
2021-06-29T20:25
распространение коронавируса
ханс клюге
коронавирус covid-19
урсула фон дер ляйен
воз
евросоюз
twitter
в мире
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ЖЕНЕВА, 29 июн - РИА Новости. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге полностью вакцинировался от коронавируса и призвал остальных последовать его примеру."Пятьсот двадцать два дня с момента первых случаев заболевания COVID-19 в европейском регионе ВОЗ, и теперь я один из 202 миллионов, прошедших полную вакцинацию в нашем регионе. Сегодня я безмерно благодарен ученым, работникам здравоохранения. Сделайте прививку, когда придет ваша очередь", - написал Клюге в своем Twitter.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Брюссельском экономическом форуме, заявила, что около 41% взрослого населения Евросоюза уже полностью вакцинировано от коронавируса. При этом более 60% получили хотя бы одну дозу прививки, добавила фон дер Ляйен.
https://ria.ru/20210629/vaktsina-1739117727.html
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ханс клюге, коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, воз, евросоюз, twitter, в мире
Глава Европейского бюро ВОЗ привился от коронавируса
20:25 29.06.2021
 
© РИА Новости / Магда Хибелли / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Венесуэле
Вакцинация от коронавируса в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Магда Хибелли
Перейти в фотобанк

Глава Европейского бюро ВОЗ привился от коронавируса

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ЖЕНЕВА, 29 июн - РИА Новости. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге полностью вакцинировался от коронавируса и призвал остальных последовать его примеру.
"Пятьсот двадцать два дня с момента первых случаев заболевания COVID-19 в европейском регионе ВОЗ, и теперь я один из 202 миллионов, прошедших полную вакцинацию в нашем регионе. Сегодня я безмерно благодарен ученым, работникам здравоохранения. Сделайте прививку, когда придет ваша очередь", - написал Клюге в своем Twitter.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Брюссельском экономическом форуме, заявила, что около 41% взрослого населения Евросоюза уже полностью вакцинировано от коронавируса. При этом более 60% получили хотя бы одну дозу прививки, добавила фон дер Ляйен.
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Распространение коронавирусаХанс КлюгеКоронавирус COVID-19Урсула фон дер ЛяйенВОЗЕвросоюзTwitterВ мире
 
 
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