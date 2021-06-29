https://ria.ru/20210629/ugrozy-1739011173.html

СК проверит обращение Вячеслава Зайцева об угрозах в его адрес

СК проверит обращение Вячеслава Зайцева об угрозах в его адрес - РИА Новости, 29.06.2021

СК проверит обращение Вячеслава Зайцева об угрозах в его адрес

СК проводит проверку после обращения модельера Вячеслава Зайцева о противоправных действиях по продаже его имущества и угрозах в его адрес, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T11:01

2021-06-29T11:01

2021-06-29T11:10

культура

россия

вячеслав зайцев

следственный комитет россии (ск рф)

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. СК проводит проверку после обращения модельера Вячеслава Зайцева о противоправных действиях по продаже его имущества и угрозах в его адрес, сообщается на сайте СК РФ."В связи с обращением модельера Вячеслава Зайцева о возможных противоправных действиях по продаже принадлежащего ему имущества и поступающих в связи с этим в его адрес угрозах ГСУ СК России по городу Москве организована процессуальная проверка, и представитель модельера приглашен на личный прием в столичное подразделение Следственного комитета для изложения всех доводов. Ход и результаты проверки по поручению главы СК России также поставлены на контроль", - говорится в сообщении.В апреле Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что некие люди намерены завладеть имуществом модельера Вячеслава Зайцева, в доме которого в Подмосковье, как утверждалось в эфире одного из федеральных каналов, регулярно находятся люди, снимающие видео и выкладывающие их в соцсети.

https://ria.ru/20210406/zaytsev-1604441943.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вячеслав зайцев, следственный комитет россии (ск рф), москва, московская область (подмосковье), происшествия