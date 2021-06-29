https://ria.ru/20210629/ugrozy-1739011173.html
СК проверит обращение Вячеслава Зайцева об угрозах в его адрес
СК проверит обращение Вячеслава Зайцева об угрозах в его адрес - РИА Новости, 29.06.2021
СК проверит обращение Вячеслава Зайцева об угрозах в его адрес
СК проводит проверку после обращения модельера Вячеслава Зайцева о противоправных действиях по продаже его имущества и угрозах в его адрес, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T11:01
2021-06-29T11:01
2021-06-29T11:10
культура
россия
вячеслав зайцев
следственный комитет россии (ск рф)
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. СК проводит проверку после обращения модельера Вячеслава Зайцева о противоправных действиях по продаже его имущества и угрозах в его адрес, сообщается на сайте СК РФ."В связи с обращением модельера Вячеслава Зайцева о возможных противоправных действиях по продаже принадлежащего ему имущества и поступающих в связи с этим в его адрес угрозах ГСУ СК России по городу Москве организована процессуальная проверка, и представитель модельера приглашен на личный прием в столичное подразделение Следственного комитета для изложения всех доводов. Ход и результаты проверки по поручению главы СК России также поставлены на контроль", - говорится в сообщении.В апреле Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что некие люди намерены завладеть имуществом модельера Вячеслава Зайцева, в доме которого в Подмосковье, как утверждалось в эфире одного из федеральных каналов, регулярно находятся люди, снимающие видео и выкладывающие их в соцсети.
https://ria.ru/20210406/zaytsev-1604441943.html
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россия, вячеслав зайцев, следственный комитет россии (ск рф), москва, московская область (подмосковье), происшествия
СК проверит обращение Вячеслава Зайцева об угрозах в его адрес
11:01 29.06.2021 (обновлено: 11:10 29.06.2021)
СК проводит проверку после обращения модельера Вячеслава Зайцева об угрозах в его адрес