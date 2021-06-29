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В Госдуме выступили против сертификатов на репетиторов для ЕГЭ
В Госдуме выступили против сертификатов на репетиторов для ЕГЭ - РИА Новости, 29.06.2021
В Госдуме выступили против сертификатов на репетиторов для ЕГЭ
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выступил против идеи выдачи родителям сертификатов на оплату репетиторов для подготовки к ЕГЭ, назвав ее "уничтожением... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T10:27
2021-06-29T10:27
единый государственный экзамен (егэ)
петр толстой
госдума рф
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выступил против идеи выдачи родителям сертификатов на оплату репетиторов для подготовки к ЕГЭ, назвав ее "уничтожением школьного образования"."Не должно быть никаких выплат и сертификатов на оплату репетиторов для подготовки к ЕГЭ ни малообеспеченным, ни обеспеченным – никаким семьям. Потому что образование должно быть такого качества, чтобы репетиторы не нужны были", - написал Толстой во вторник в своем Telegram-канале.Если родителям приходится обращаться к сторонним учителям, считает вице-спикер ГД, значит, это недоработка школы.Толстой также обратил внимание на то, что в прежнее время "как-то обходились без репетиторов, потому что получали знания в классе, и их хватало для поступления в вузы"."Но есть светлые умы, которые поддерживают инициативу о сертификатах, иными словами – выступают за дальнейшее уничтожение школьного образования. Ведь они не предлагают поменять саму систему – то есть избавиться от болезни, они предлагают лечить симптомы", - отметил парламентарий.При этом он предложил компенсировать семьям расходы на репетиторов "не за счет государственного бюджета, а за счет личных средств недавних реформаторов от образования"."Это идеологи ЕГЭ и лоббисты введения Болонской системы. Весьма небедные люди, следует отметить. Справедливо, если именно они возьмут на себя расходы родителей, которые вынуждены тратить теперь огромные деньги, чтобы подготовить своих детей к выпускным экзаменам", - пояснил парламентарий.
https://ria.ru/20210622/ege-1738075639.html
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единый государственный экзамен (егэ), петр толстой, госдума рф, общество
В Госдуме выступили против сертификатов на репетиторов для ЕГЭ
10:27 29.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выступил против выдачи сертификатов на репетиторов для ЕГЭ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выступил против идеи выдачи родителям сертификатов на оплату репетиторов для подготовки к ЕГЭ, назвав ее "уничтожением школьного образования".
"Не должно быть никаких выплат и сертификатов на оплату репетиторов для подготовки к ЕГЭ ни малообеспеченным, ни обеспеченным – никаким семьям. Потому что образование должно быть такого качества, чтобы репетиторы не нужны были", - написал Толстой во вторник в своем Telegram-канале.
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Если родителям приходится обращаться к сторонним учителям, считает вице-спикер ГД, значит, это недоработка школы.
Толстой также обратил внимание на то, что в прежнее время "как-то обходились без репетиторов, потому что получали знания в классе, и их хватало для поступления в вузы".
"Но есть светлые умы, которые поддерживают инициативу о сертификатах, иными словами – выступают за дальнейшее уничтожение школьного образования. Ведь они не предлагают поменять саму систему – то есть избавиться от болезни, они предлагают лечить симптомы", - отметил парламентарий.
При этом он предложил компенсировать семьям расходы на репетиторов "не за счет государственного бюджета, а за счет личных средств недавних реформаторов от образования".
"Это идеологи ЕГЭ и лоббисты введения Болонской системы. Весьма небедные люди, следует отметить. Справедливо, если именно они возьмут на себя расходы родителей, которые вынуждены тратить теперь огромные деньги, чтобы подготовить своих детей к выпускным экзаменам", - пояснил парламентарий.
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Петр ТолстойГосдума РФОбщество
 
 
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