https://ria.ru/20210629/sertifikaty-1739006036.html

В Госдуме выступили против сертификатов на репетиторов для ЕГЭ

В Госдуме выступили против сертификатов на репетиторов для ЕГЭ - РИА Новости, 29.06.2021

В Госдуме выступили против сертификатов на репетиторов для ЕГЭ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выступил против идеи выдачи родителям сертификатов на оплату репетиторов для подготовки к ЕГЭ, назвав ее "уничтожением... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T10:27

2021-06-29T10:27

2021-06-29T10:27

единый государственный экзамен (егэ)

петр толстой

госдума рф

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выступил против идеи выдачи родителям сертификатов на оплату репетиторов для подготовки к ЕГЭ, назвав ее "уничтожением школьного образования"."Не должно быть никаких выплат и сертификатов на оплату репетиторов для подготовки к ЕГЭ ни малообеспеченным, ни обеспеченным – никаким семьям. Потому что образование должно быть такого качества, чтобы репетиторы не нужны были", - написал Толстой во вторник в своем Telegram-канале.Если родителям приходится обращаться к сторонним учителям, считает вице-спикер ГД, значит, это недоработка школы.Толстой также обратил внимание на то, что в прежнее время "как-то обходились без репетиторов, потому что получали знания в классе, и их хватало для поступления в вузы"."Но есть светлые умы, которые поддерживают инициативу о сертификатах, иными словами – выступают за дальнейшее уничтожение школьного образования. Ведь они не предлагают поменять саму систему – то есть избавиться от болезни, они предлагают лечить симптомы", - отметил парламентарий.При этом он предложил компенсировать семьям расходы на репетиторов "не за счет государственного бюджета, а за счет личных средств недавних реформаторов от образования"."Это идеологи ЕГЭ и лоббисты введения Болонской системы. Весьма небедные люди, следует отметить. Справедливо, если именно они возьмут на себя расходы родителей, которые вынуждены тратить теперь огромные деньги, чтобы подготовить своих детей к выпускным экзаменам", - пояснил парламентарий.

https://ria.ru/20210622/ege-1738075639.html

https://ria.ru/20210620/geografiya-1737649958.html

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единый государственный экзамен (егэ), петр толстой, госдума рф, общество