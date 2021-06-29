https://ria.ru/20210629/rudenya-1739065871.html
Руденя выдвинул свою кандидатуру в губернаторы Тверской области
Руденя выдвинул свою кандидатуру в губернаторы Тверской области - РИА Новости, 29.06.2021
Руденя выдвинул свою кандидатуру в губернаторы Тверской области
Действующий губернатор Тверской области Игорь Руденя представил в избирательную комиссию документы для выдвижения кандидатом на новые выборы главы региона,... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:04
2021-06-29T16:04
2021-06-29T16:04
игорь руденя
госдума рф
единая россия
тверская область
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политика
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РЯЗАНЬ, 29 июн - РИА Новости. Действующий губернатор Тверской области Игорь Руденя представил в избирательную комиссию документы для выдвижения кандидатом на новые выборы главы региона, сообщается на сайте правительства области.Ранее во вторник правительство области сообщило, что на втором этапе региональной конференции "Единой России" в Твери делегаты проголосовали за выдвижение Рудени кандидатом от партии на должность губернатора Тверской области. Он же возглавил и общеобластную часть списка на выборах депутатов Законодательного собрания региона."Двадцать девятого июня Игорь Руденя представил в избирательную комиссию Тверской области документы для выдвижения в качестве кандидата на должность губернатора Тверской области", - значится на сайте правительства региона.Руденя был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области 2 марта 2016 года, в сентябре того же года он победил на выборах и вступил в должность главы региона.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.
https://ria.ru/20210626/gubernator-1738733350.html
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игорь руденя, госдума рф, единая россия, тверская область, тверь, политика
Руденя выдвинул свою кандидатуру в губернаторы Тверской области
Руденя представил документы для выдвижения кандидатом в губернаторы Тверской области