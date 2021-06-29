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Рестораны Москвы начали принимать гостей по QR-кодам

Рестораны Москвы начали принимать гостей по QR-кодам - РИА Новости, 29.06.2021

Рестораны Москвы начали принимать гостей по QR-кодам

С 28 июня рестораны и кафе столицы принимают гостей только при наличии QR-кода. Исключение составляют летние веранды, рестораны при отелях и столовые на предприятиях.

2021-06-29T13:04

2021-06-29T13:04

2021-06-29T13:04

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Код выдается тем, кто прошел второй этап вакцинации от COVID-19 или официально переболел. Посетителями также могут стать гости с отрицательным результатом ПЦР-теста, действительным в течение трех дней.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Рестораны Москвы начали принимать гостей по QR-кодам С 28 июня рестораны и кафе столицы принимают гостей только при наличии QR-кода. Исключения составляют летние веранды, рестораны при отелях и столовые на предприятиях. Код выдается тем, кто прошел второй этап вакцинации от COVID-19 или официально переболел. Посетителями также могут стать гости с отрицательным результатом ПЦР-теста, действительным в течение трех дней. 2021-06-29T13:04 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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