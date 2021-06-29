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Рестораны Москвы начали принимать гостей по QR-кодам
Рестораны Москвы начали принимать гостей по QR-кодам - РИА Новости, 29.06.2021
Рестораны Москвы начали принимать гостей по QR-кодам
С 28 июня рестораны и кафе столицы принимают гостей только при наличии QR-кода. Исключение составляют летние веранды, рестораны при отелях и столовые на предприятиях.
2021-06-29T13:04
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Код выдается тем, кто прошел второй этап вакцинации от COVID-19 или официально переболел. Посетителями также могут стать гости с отрицательным результатом ПЦР-теста, действительным в течение трех дней.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Рестораны Москвы начали принимать гостей по QR-кодам
С 28 июня рестораны и кафе столицы принимают гостей только при наличии QR-кода. Исключения составляют летние веранды, рестораны при отелях и столовые на предприятиях. Код выдается тем, кто прошел второй этап вакцинации от COVID-19 или официально переболел. Посетителями также могут стать гости с отрицательным результатом ПЦР-теста, действительным в течение трех дней.
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353
60
видео, видео
Рестораны Москвы начали принимать гостей по QR-кодам
С 28 июня рестораны и кафе столицы принимают гостей только при наличии QR-кода. Исключение составляют летние веранды, рестораны при отелях и столовые на предприятиях.
2021-06-29T13:04
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Рестораны Москвы начали принимать гостей по QR-кодам

13:04 29.06.2021
 
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С 28 июня рестораны и кафе столицы принимают гостей только при наличии QR-кода. Исключение составляют летние веранды, рестораны при отелях и столовые на предприятиях.
Код выдается тем, кто прошел второй этап вакцинации от COVID-19 или официально переболел. Посетителями также могут стать гости с отрицательным результатом ПЦР-теста, действительным в течение трех дней.
 
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