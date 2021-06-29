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Рестораны Москвы начали принимать гостей по QR-кодам
Рестораны Москвы начали принимать гостей по QR-кодам - РИА Новости, 29.06.2021
Рестораны Москвы начали принимать гостей по QR-кодам
С 28 июня рестораны и кафе столицы принимают гостей только при наличии QR-кода. Исключение составляют летние веранды, рестораны при отелях и столовые на предприятиях.
2021-06-29T13:04
2021-06-29T13:04
2021-06-29T13:04
видео
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Код выдается тем, кто прошел второй этап вакцинации от COVID-19 или официально переболел. Посетителями также могут стать гости с отрицательным результатом ПЦР-теста, действительным в течение трех дней.
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Рестораны Москвы начали принимать гостей по QR-кодам
С 28 июня рестораны и кафе столицы принимают гостей только при наличии QR-кода. Исключения составляют летние веранды, рестораны при отелях и столовые на предприятиях. Код выдается тем, кто прошел второй этап вакцинации от COVID-19 или официально переболел. Посетителями также могут стать гости с отрицательным результатом ПЦР-теста, действительным в течение трех дней.
2021-06-29T13:04
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PT0M41S
РИА Новости
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видео, видео
Рестораны Москвы начали принимать гостей по QR-кодам
С 28 июня рестораны и кафе столицы принимают гостей только при наличии QR-кода. Исключение составляют летние веранды, рестораны при отелях и столовые на предприятиях.
2021-06-29T13:04
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PT0M41S
Рестораны Москвы начали принимать гостей по QR-кодам
С 28 июня рестораны и кафе столицы принимают гостей только при наличии QR-кода. Исключение составляют летние веранды, рестораны при отелях и столовые на предприятиях.