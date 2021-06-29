https://ria.ru/20210629/qr-kod-1739013578.html

Москвичей призвали проверять QR-коды в официальных мобильных приложениях

Москвичей призвали проверять QR-коды в официальных мобильных приложениях - РИА Новости, 29.06.2021

Москвичей призвали проверять QR-коды в официальных мобильных приложениях

Москвичам рекомендуют пользоваться официальными городскими мобильными приложениями при проверке QR-кодов, чтобы защититься от мошенников, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T11:16

2021-06-29T11:16

2021-06-29T11:16

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Москвичам рекомендуют пользоваться официальными городскими мобильными приложениями при проверке QR-кодов, чтобы защититься от мошенников, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.Ранее директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин сообщил РИА Новости, что поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве начали продаваться в даркнете, их средняя стоимость составляет 11 тысяч рублей."Для проверки QR-кодов на входе в заведения общественного питания и массовые мероприятия безопаснее использовать официальные городские мобильные приложения. Это позволяет избежать фишинга и помогает выявить поддельные QR-коды", - сообщили в пресс-службе.В департаменте пояснили, что приложение поможет выявить недействительность кода."Если QR-код не является цифровым сертификатом, полученным официальным способом, приложение в отличие от простого сканирования камерой сообщит о недействительности сертификата. По ссылке оно не перейдет. Функционал проверки QR-кода предусмотрен в пяти популярных городских мобильных приложениях, так что большинству проверяющих даже не придется устанавливать дополнительные приложения на свой смартфон", - сообщили в пресс-службе.Сейчас для проверки QR-кодов можно использовать пять мобильных приложений: "Моя Москва", "Госуслуги Москвы", "Московский транспорт", "Метро Москвы" и "Помощник Москвы".В приложении необходимо выбрать сервис "Проверка цифрового сертификата (QR-кода)", а затем отсканировать код. На экране отобразится статус кода (действителен/недействителен), инициалы посетителя (первые буквы фамилии, имени и отчества), а также его дата рождения и последние цифры номера паспорта (только для QR-кодов, полученных на портале gosuslugi.ru или в мобильном приложении "Госуслуги. Стоп Коронавирус"). Эти данные необходимо сверить с данными в документе, удостоверяющем личность. Если они совпадают, посетитель может пройти в заведение или на мероприятие.В ДИТ Москвы также напомнили, что подделка официальных документов, их приобретение, а также использование заведомо подложных документов относится к уголовно наказуемым деяниям (в соответствии со статьей 327 Уголовного Кодекса РФ).Получить QR-код горожане могут только на официальных московских и федеральных ресурсах: в электронной медицинской карте на портале mos.ru, в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", в сервисе mos.ru/qr, на портале gosuslugi.ru или в мобильном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус". Кроме того, для получения QR-кода можно обратиться в регистратуру городской поликлиники или воспользоваться инфоматом.Получить QR-код могут граждане, прошедшие вакцинацию двумя компонентами вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в РФ, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев или получившие отрицательный результат ПЦР-теста, который действителен 72 часа с момента его регистрации в лаборатории. Пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий Москвы, подключенной к ЕМИАС.

https://ria.ru/20210628/qr-kod-1738907602.html

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Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают электронный сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение «Госуслуги». Пошаговая инструкция по поиску этого документа — в видеоинфографике Ria. 2021-06-29T11:16 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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