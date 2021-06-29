https://ria.ru/20210629/putin-1739131842.html

Путин де-факто никогда не был на удаленке, заявил Песков

Путин де-факто никогда не был на удаленке, заявил Песков - РИА Новости, 29.06.2021

Путин де-факто никогда не был на удаленке, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин во время пандемии коронавируса де-факто никогда не был на "удаленке", руководство страны постоянно находится в гуще событий, заявил... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T21:31

2021-06-29T21:31

2021-06-29T21:47

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время пандемии коронавируса де-факто никогда не был на "удаленке", руководство страны постоянно находится в гуще событий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Владимир Путин - он де-факто никогда не был на "удаленке". И тот факт, что он проводит видеоконференции и так далее, что и правительство проявит видеоконференции – "удаленкой" это не назовёшь. Все руководство страны во главе с президентом находится постоянно в гуще событий", - сказал Песков в интервью на телеканале "Россия 24".Он подчеркнул, что сами кризисные условия и вызовы, которые стоят перед страной, обязывают "к 24-часовой напряжённой работе"."И "удаленкой" это никак не назовёшь, поверьте", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20210629/zaschita-1739131224.html

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2021

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