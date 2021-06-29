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https://ria.ru/20210629/putin-1739131842.html
Путин де-факто никогда не был на удаленке, заявил Песков
Путин де-факто никогда не был на удаленке, заявил Песков - РИА Новости, 29.06.2021
Путин де-факто никогда не был на удаленке, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин во время пандемии коронавируса де-факто никогда не был на "удаленке", руководство страны постоянно находится в гуще событий, заявил... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T21:31
2021-06-29T21:47
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время пандемии коронавируса де-факто никогда не был на "удаленке", руководство страны постоянно находится в гуще событий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Владимир Путин - он де-факто никогда не был на "удаленке". И тот факт, что он проводит видеоконференции и так далее, что и правительство проявит видеоконференции – "удаленкой" это не назовёшь. Все руководство страны во главе с президентом находится постоянно в гуще событий", - сказал Песков в интервью на телеканале "Россия 24".Он подчеркнул, что сами кризисные условия и вызовы, которые стоят перед страной, обязывают "к 24-часовой напряжённой работе"."И "удаленкой" это никак не назовёшь, поверьте", - добавил представитель Кремля.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, дмитрий песков, владимир путин
Путин де-факто никогда не был на удаленке, заявил Песков
21:31 29.06.2021 (обновлено: 21:47 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по подготовке специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", которая состоится 30 июня
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по подготовке специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным, которая состоится 30 июня - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин де-факто никогда не был на удаленке в ходе пандемии, заявил Песков

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время пандемии коронавируса де-факто никогда не был на "удаленке", руководство страны постоянно находится в гуще событий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Владимир Путин - он де-факто никогда не был на "удаленке". И тот факт, что он проводит видеоконференции и так далее, что и правительство проявит видеоконференции – "удаленкой" это не назовёшь. Все руководство страны во главе с президентом находится постоянно в гуще событий", - сказал Песков в интервью на телеканале "Россия 24".
Он подчеркнул, что сами кризисные условия и вызовы, которые стоят перед страной, обязывают "к 24-часовой напряжённой работе".
"И "удаленкой" это никак не назовёшь, поверьте", - добавил представитель Кремля.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
Вчера, 21:25
Песков заявил, что Путин готов сделать все для защиты страны
 
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