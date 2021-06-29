https://ria.ru/20210629/putevki-1739058175.html

Воронежская облдума помогла детям с путевками в оздоровительные лагеря

Воронежская облдума помогла детям с путевками в оздоровительные лагеря - РИА Новости, 29.06.2021

Воронежская облдума помогла детям с путевками в оздоровительные лагеря

Депутаты Воронежской областной думы оказывают помощь в приобретении путевок в оздоровительные лагеря для детей из малообеспеченных семей, сообщает заксобрание. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T15:16

2021-06-29T15:16

2021-06-29T15:16

воронежская область

владимир нетесов

госдума рф

воронежская областная дума

воронежская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573044751_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6db89dcc24b31a77d30bd3fa7ef50cab.jpg

ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы оказывают помощь в приобретении путевок в оздоровительные лагеря для детей из малообеспеченных семей, сообщает заксобрание.Депутаты Воронежской областной думы, гордумы, а также сенаторы, депутаты Госдумы и специалисты профильных ведомств в дистанционном режиме провели тематическую неделю приемов граждан по вопросам туризма и летнего оздоровительного отдыха. За этот период к ним поступило более 500 обращений от жителей региона.Воронежцы обращались за решением таких вопросов, как приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря, предоставление компенсационных выплат за приобретенные путевки, оформление выплат и пособий на детей. Также задавали вопросы об организации спортивного досуга детей в летний период."В Воронежской области проживает около 220 тысяч детей, и нам важно, чтобы все они подошли к новому учебному году отдохнувшими и полными сил. Летняя оздоровительная кампания уже в разгаре, и наша задача как депутатов - помочь семьям, проживающим на территории наших избирательных округов, решить вопрос организации отдыха детей. В ходе приемов парламентарии вместе со специалистами общественной приемной помогали родителям сделать так, чтобы летние каникулы для их детей прошли с максимальной пользой", - сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Так, путевки во Всероссийский детский оздоровительный центр "Орлёнок" получили нуждающиеся в санаторно-курортном отдыхе дети из многодетных и неполных семей соцработников. Путевки были приобретены за счет средств депутатов Воронежской областной думы.Вручив путевки семьям соцработников, Нетёсов пожелал детям хорошего отдыха и отметил, что в "Орлёнке" большое внимание уделяется также проектной работе, поэтому отдых должен стать продуктивным и разносторонним."Летним оздоровительным отдыхом у нас будет охвачено около 60 тысяч детей. Ежегодно около 220 человек от Воронежской области направляют на отдых во всероссийские здравницы. Очень важно, что они могут наладить коммуникации со своими сверстниками, пообщаться с единомышленниками из других регионов. Мы будем работать в этом направлении и дальше, создавать условия для хорошего отдыха тем детям, которые в нем нуждаются", - отметил Нетёсов.В этом году на проведение детской оздоровительной кампании в областном бюджете предусмотрено 440 миллионов рублей. Дополнительно 35,5 миллионов выделено на выполнение требований санитарного законодательства. Все сотрудники детских лагерей будут регулярно проходить обследование на COVID-19.

https://ria.ru/20210528/investitsii-1734628115.html

https://ria.ru/20210525/lgoty-1733846623.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир нетесов, госдума рф, воронежская областная дума, воронежская область, общество