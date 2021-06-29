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Воронежская облдума помогла детям с путевками в оздоровительные лагеря
Воронежская облдума помогла детям с путевками в оздоровительные лагеря - РИА Новости, 29.06.2021
Воронежская облдума помогла детям с путевками в оздоровительные лагеря
Депутаты Воронежской областной думы оказывают помощь в приобретении путевок в оздоровительные лагеря для детей из малообеспеченных семей, сообщает заксобрание. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T15:16
2021-06-29T15:16
воронежская область
владимир нетесов
госдума рф
воронежская областная дума
воронежская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы оказывают помощь в приобретении путевок в оздоровительные лагеря для детей из малообеспеченных семей, сообщает заксобрание.Депутаты Воронежской областной думы, гордумы, а также сенаторы, депутаты Госдумы и специалисты профильных ведомств в дистанционном режиме провели тематическую неделю приемов граждан по вопросам туризма и летнего оздоровительного отдыха. За этот период к ним поступило более 500 обращений от жителей региона.Воронежцы обращались за решением таких вопросов, как приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря, предоставление компенсационных выплат за приобретенные путевки, оформление выплат и пособий на детей. Также задавали вопросы об организации спортивного досуга детей в летний период."В Воронежской области проживает около 220 тысяч детей, и нам важно, чтобы все они подошли к новому учебному году отдохнувшими и полными сил. Летняя оздоровительная кампания уже в разгаре, и наша задача как депутатов - помочь семьям, проживающим на территории наших избирательных округов, решить вопрос организации отдыха детей. В ходе приемов парламентарии вместе со специалистами общественной приемной помогали родителям сделать так, чтобы летние каникулы для их детей прошли с максимальной пользой", - сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Так, путевки во Всероссийский детский оздоровительный центр "Орлёнок" получили нуждающиеся в санаторно-курортном отдыхе дети из многодетных и неполных семей соцработников. Путевки были приобретены за счет средств депутатов Воронежской областной думы.Вручив путевки семьям соцработников, Нетёсов пожелал детям хорошего отдыха и отметил, что в "Орлёнке" большое внимание уделяется также проектной работе, поэтому отдых должен стать продуктивным и разносторонним."Летним оздоровительным отдыхом у нас будет охвачено около 60 тысяч детей. Ежегодно около 220 человек от Воронежской области направляют на отдых во всероссийские здравницы. Очень важно, что они могут наладить коммуникации со своими сверстниками, пообщаться с единомышленниками из других регионов. Мы будем работать в этом направлении и дальше, создавать условия для хорошего отдыха тем детям, которые в нем нуждаются", - отметил Нетёсов.В этом году на проведение детской оздоровительной кампании в областном бюджете предусмотрено 440 миллионов рублей. Дополнительно 35,5 миллионов выделено на выполнение требований санитарного законодательства. Все сотрудники детских лагерей будут регулярно проходить обследование на COVID-19.
https://ria.ru/20210528/investitsii-1734628115.html
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владимир нетесов, госдума рф, воронежская областная дума, воронежская область, общество
Воронежская облдума помогла детям с путевками в оздоровительные лагеря
15:16 29.06.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой областной думы Воронежской областиЗдание Воронежской областной думы
Здание Воронежской областной думы - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой областной думы Воронежской области

Воронежская облдума помогла детям с путевками в оздоровительные лагеря

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ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы оказывают помощь в приобретении путевок в оздоровительные лагеря для детей из малообеспеченных семей, сообщает заксобрание.
Депутаты Воронежской областной думы, гордумы, а также сенаторы, депутаты Госдумы и специалисты профильных ведомств в дистанционном режиме провели тематическую неделю приемов граждан по вопросам туризма и летнего оздоровительного отдыха. За этот период к ним поступило более 500 обращений от жителей региона.
Воронежцы обращались за решением таких вопросов, как приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря, предоставление компенсационных выплат за приобретенные путевки, оформление выплат и пособий на детей. Также задавали вопросы об организации спортивного досуга детей в летний период.
Воронежской области проживает около 220 тысяч детей, и нам важно, чтобы все они подошли к новому учебному году отдохнувшими и полными сил. Летняя оздоровительная кампания уже в разгаре, и наша задача как депутатов - помочь семьям, проживающим на территории наших избирательных округов, решить вопрос организации отдыха детей. В ходе приемов парламентарии вместе со специалистами общественной приемной помогали родителям сделать так, чтобы летние каникулы для их детей прошли с максимальной пользой", - сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
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Так, путевки во Всероссийский детский оздоровительный центр "Орлёнок" получили нуждающиеся в санаторно-курортном отдыхе дети из многодетных и неполных семей соцработников. Путевки были приобретены за счет средств депутатов Воронежской областной думы.
Вручив путевки семьям соцработников, Нетёсов пожелал детям хорошего отдыха и отметил, что в "Орлёнке" большое внимание уделяется также проектной работе, поэтому отдых должен стать продуктивным и разносторонним.
"Летним оздоровительным отдыхом у нас будет охвачено около 60 тысяч детей. Ежегодно около 220 человек от Воронежской области направляют на отдых во всероссийские здравницы. Очень важно, что они могут наладить коммуникации со своими сверстниками, пообщаться с единомышленниками из других регионов. Мы будем работать в этом направлении и дальше, создавать условия для хорошего отдыха тем детям, которые в нем нуждаются", - отметил Нетёсов.
В этом году на проведение детской оздоровительной кампании в областном бюджете предусмотрено 440 миллионов рублей. Дополнительно 35,5 миллионов выделено на выполнение требований санитарного законодательства. Все сотрудники детских лагерей будут регулярно проходить обследование на COVID-19.
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