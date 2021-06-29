https://ria.ru/20210629/politsiya-1739061313.html

В КБР двух полицейских заподозрили в попытке оговорить коллегу

В КБР двух полицейских заподозрили в попытке оговорить коллегу - РИА Новости, 29.06.2021

В КБР двух полицейских заподозрили в попытке оговорить коллегу

Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении двух оперативников уголовного розыска, которых подозревают в том, что они спровоцировали... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T15:36

2021-06-29T15:36

2021-06-29T15:36

россия

нальчик

происшествия

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НАЛЬЧИК, 29 июн – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении двух оперативников уголовного розыска, которых подозревают в том, что они спровоцировали конфликт с коллегой и пытались обвинить его в совершении преступлений, сообщает СУСК РФ по региону.По версии следствия, двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска УМВД России по Нальчику, находясь в кафе, спровоцировали конфликт с сотрудником одной из правоохранительных структур и его знакомым, после чего необоснованно обвинили сотрудника в использовании подложных госномеров на автомобиль и подделке служебного удостоверения.Кроме того, как считают следователи, оперативники потребовали от мужчины до приезда следственно-оперативной группы передать им 500 тысяч рублей за то, чтобы не оформлять факт использования поддельного документа."Получив отказ, они сообщили прибывшим на место сотрудникам следственно-оперативной группы, что мужчина подозревается в незаконном обороте наркотиков, и накануне он выбросил в кусты сверток с неизвестным веществом", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия данный сверток был обнаружен, но в результате проверки установлено, что он не принадлежал сотруднику, и тот его не выбрасывал. "Противоправные действия сотрудников полиции были пресечены", - уточняет ведомство.В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по статьям "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий" и "Покушение на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения" УК РФ, санкции которых предусматривают до шести лет лишения свободы.В региональном МВД сообщили, что по данному факту министром внутренних дел по КБР назначена служебная проверка. "В случае подтверждения вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20210203/pyanstvo-1595896529.html

https://ria.ru/20210512/chelyabinsk-1732000945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нальчик, происшествия