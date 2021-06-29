https://ria.ru/20210629/pedofiliya-1739096980.html

Польских священников вновь обвинили в педофилии

Польских священников вновь обвинили в педофилии - РИА Новости, 29.06.2021

Польских священников вновь обвинили в педофилии

Католических священников Польши вновь обвинили в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних - на этот раз их подозревают в более чем 360 эпизодах... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T18:12

2021-06-29T18:12

2021-06-29T18:12

религия и мировоззрение

римско-католическая церковь

франциск (хорхе марио бергольо)

польша

ватикан

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МОСКВА 29 июн – РИА Новости. Католических священников Польши вновь обвинили в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних - на этот раз их подозревают в более чем 360 эпизодах педофилии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей Католической церкви.Ранее Ватикан наложил санкции на двух польских епископов за сокрытие фактов сексуального насилия над несовершеннолетними."За период с 2018 по 2020 годы было зафиксировано 368 случаев в связи с подозрениями в подобных преступлениях", – цитирует агентство ответственного за защиту детей и молодежи в Католической церкви Польши Адама Зака.Он также уточнил, что "половине возможных жертв на момент предполагаемого совершения над ними акта сексуального насилия было меньше 15 лет". В 39 процентах случаев церковь, отметил он, классифицировала обвинения как обоснованные. Половина инцидентов расследуется, еще десять процентов обвинений были отклонены. Среди расследуемых случаев есть те, что произошли недавно. Есть также эпизоды, которые случились много десятилетий назад. Адам Зак также отметил, что, по всей видимости, "есть еще довольно большое число незарегистрированных случаев".Проблема сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в лоне Римско-католической церкви стала предметом серьезной озабоченности папы Римского Франциска. В июне 2016 года он упростил процедуру отставки епископов за игнорирование случаев педофилии. В августе 2018 года понтифик обнародовал специальное "Послание народу Божию", в котором призвал представителей духовенства к покаянию и искоренению из жизни церкви этого позорного явления, которое он назвал "зверством". В марте 2019 года папа Франциск подписал три основополагающих юридических документа по противодействию педофилии: апостольское послание в форме Motu Proprio (особого рескрипта), новый закон государства-города Ватикан, а также руководящие положения для ватиканского викариата.

https://ria.ru/20210628/pedofil-1738880892.html

https://ria.ru/20210530/kanada-1734791143.html

польша

ватикан

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римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), польша, ватикан