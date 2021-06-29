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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/obraschenie-1739032395.html
Песков ответил на вопрос об обращении Путина по ситуации с коронавирусом
Песков ответил на вопрос об обращении Путина по ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 29.06.2021
Песков ответил на вопрос об обращении Путина по ситуации с коронавирусом
Обращения президента РФ Владимира Путина по ситуации с коронавирусом пока не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:03
2021-06-29T13:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Обращения президента РФ Владимира Путина по ситуации с коронавирусом пока не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все, что происходит, происходит в рамках реализации особых полномочий глав регионов с учетом особенностей ситуации в отдельно взятом регионе. Пока каких-то специальных обращений президента не планируется, но будет прямая линия, там наверняка будут вопросы и про это, здесь не нужно быть каким-то волшебником, чтобы спрогнозировать, что, конечно, граждане будут задавать вопросы и про это", - ответил Песков на вопрос журналистов, можно ли ждать обращения президента по поводу эпидемической обстановки в связи с ростом новых случаев заболевания и введением в ряде регионов определенных ограничений и требований по вакцинации.По массиву вопросов, которые уже были изучены, по словам пресс-секретаря главы государства, очевидно, что тема коронавируса сильно интересует граждан.
https://ria.ru/20210629/smerti-1739014872.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество
Песков ответил на вопрос об обращении Путина по ситуации с коронавирусом
13:03 29.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Песков ответил на вопрос о новом обращении Путина по ситуации с коронавирусом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Обращения президента РФ Владимира Путина по ситуации с коронавирусом пока не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все, что происходит, происходит в рамках реализации особых полномочий глав регионов с учетом особенностей ситуации в отдельно взятом регионе. Пока каких-то специальных обращений президента не планируется, но будет прямая линия, там наверняка будут вопросы и про это, здесь не нужно быть каким-то волшебником, чтобы спрогнозировать, что, конечно, граждане будут задавать вопросы и про это", - ответил Песков на вопрос журналистов, можно ли ждать обращения президента по поводу эпидемической обстановки в связи с ростом новых случаев заболевания и введением в ряде регионов определенных ограничений и требований по вакцинации.
По массиву вопросов, которые уже были изучены, по словам пресс-секретаря главы государства, очевидно, что тема коронавируса сильно интересует граждан.
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