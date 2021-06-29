https://ria.ru/20210629/obraschenie-1739032395.html

Песков ответил на вопрос об обращении Путина по ситуации с коронавирусом

Песков ответил на вопрос об обращении Путина по ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 29.06.2021

Песков ответил на вопрос об обращении Путина по ситуации с коронавирусом

Обращения президента РФ Владимира Путина по ситуации с коронавирусом пока не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T13:03

2021-06-29T13:03

2021-06-29T13:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Обращения президента РФ Владимира Путина по ситуации с коронавирусом пока не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все, что происходит, происходит в рамках реализации особых полномочий глав регионов с учетом особенностей ситуации в отдельно взятом регионе. Пока каких-то специальных обращений президента не планируется, но будет прямая линия, там наверняка будут вопросы и про это, здесь не нужно быть каким-то волшебником, чтобы спрогнозировать, что, конечно, граждане будут задавать вопросы и про это", - ответил Песков на вопрос журналистов, можно ли ждать обращения президента по поводу эпидемической обстановки в связи с ростом новых случаев заболевания и введением в ряде регионов определенных ограничений и требований по вакцинации.По массиву вопросов, которые уже были изучены, по словам пресс-секретаря главы государства, очевидно, что тема коронавируса сильно интересует граждан.

https://ria.ru/20210629/smerti-1739014872.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество