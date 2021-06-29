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Собянин завил о росте числа смертей от COVID-19 в московских клиниках
Собянин завил о росте числа смертей от COVID-19 в московских клиниках - РИА Новости, 29.06.2021
Собянин завил о росте числа смертей от COVID-19 в московских клиниках
Количество смертей от коронавируса в клиниках столицы выросло за последнюю неделю, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:16
2021-06-29T16:16
2021-06-29T16:21
россия
здоровье - общество
сергей собянин
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Количество смертей от коронавируса в клиниках столицы выросло за последнюю неделю, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Количество смертей в госпиталях также за последнюю неделю выросло", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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россия, здоровье - общество, сергей собянин, коронавирус в россии, москва, общество
Собянин завил о росте числа смертей от COVID-19 в московских клиниках
16:16 29.06.2021 (обновлено: 16:21 29.06.2021)
Мэр Москвы завил о росте числа смертей от COVID-19 в московских клиниках