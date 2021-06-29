https://ria.ru/20210629/moskva-1739068824.html

Собянин завил о росте числа смертей от COVID-19 в московских клиниках

Собянин завил о росте числа смертей от COVID-19 в московских клиниках - РИА Новости, 29.06.2021

Собянин завил о росте числа смертей от COVID-19 в московских клиниках

Количество смертей от коронавируса в клиниках столицы выросло за последнюю неделю, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:16

2021-06-29T16:16

2021-06-29T16:21

россия

здоровье - общество

сергей собянин

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Количество смертей от коронавируса в клиниках столицы выросло за последнюю неделю, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Количество смертей в госпиталях также за последнюю неделю выросло", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210629/smerti-1739014872.html

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