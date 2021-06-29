https://ria.ru/20210629/koyki-1739082566.html

Для борьбы с коронавирусом развернули 182 тысячи коек, заявил Мурашко

Для борьбы с коронавирусом развернули 182 тысячи коек, заявил Мурашко - РИА Новости, 29.06.2021

Для борьбы с коронавирусом развернули 182 тысячи коек, заявил Мурашко

В клиниках РФ предусмотрено для больных коронавирусной инфекцией 182 тысячи коек, сейчас под наблюдением находятся 151 тысяча пациентов, сообщил министр... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T17:11

2021-06-29T17:11

2021-06-29T17:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В клиниках РФ предусмотрено для больных коронавирусной инфекцией 182 тысячи коек, сейчас под наблюдением находятся 151 тысяча пациентов, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня 182 тысячи коек работает, 151 тысяча пациентов находятся на лечении. В целом же под медицинским наблюдением находятся 626 тысяч человек", - сказал Мурашко в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Также министр отметил, что ситуация напряженная, особенно в больших городах.

https://ria.ru/20210629/sizy-1739081625.html

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2021

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коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество