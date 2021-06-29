Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/koyki-1739082566.html
Для борьбы с коронавирусом развернули 182 тысячи коек, заявил Мурашко
Для борьбы с коронавирусом развернули 182 тысячи коек, заявил Мурашко - РИА Новости, 29.06.2021
Для борьбы с коронавирусом развернули 182 тысячи коек, заявил Мурашко
В клиниках РФ предусмотрено для больных коронавирусной инфекцией 182 тысячи коек, сейчас под наблюдением находятся 151 тысяча пациентов, сообщил министр... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T17:11
2021-06-29T17:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735950574_0:30:3070:1757_1920x0_80_0_0_3a3b38636a557c744e00b3c9545e3ad2.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В клиниках РФ предусмотрено для больных коронавирусной инфекцией 182 тысячи коек, сейчас под наблюдением находятся 151 тысяча пациентов, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня 182 тысячи коек работает, 151 тысяча пациентов находятся на лечении. В целом же под медицинским наблюдением находятся 626 тысяч человек", - сказал Мурашко в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Также министр отметил, что ситуация напряженная, особенно в больших городах.
https://ria.ru/20210629/sizy-1739081625.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735950574_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_fb4e6fd9907038f7abf2a6624aa6a200.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
Для борьбы с коронавирусом развернули 182 тысячи коек, заявил Мурашко
17:11 29.06.2021 (обновлено: 17:15 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк

Мурашко заявил, что для борьбы с коронавирусом развернули 182 тысячи коек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В клиниках РФ предусмотрено для больных коронавирусной инфекцией 182 тысячи коек, сейчас под наблюдением находятся 151 тысяча пациентов, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня 182 тысячи коек работает, 151 тысяча пациентов находятся на лечении. В целом же под медицинским наблюдением находятся 626 тысяч человек", - сказал Мурашко в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Также министр отметил, что ситуация напряженная, особенно в больших городах.
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
Вчера, 17:06Распространение коронавируса
Мантуров рассказал об оснащении больниц масками и кислородом
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19Ким Чен Ын раскритиковал чиновников за ошибку в борьбе с пандемией
08:17В ГИБДД заявили о резком снижении числа ДТП с пьяными водителями
08:15Генпрокурор Чехии, споривший из-за дела Врбетице, ушел в отставку
08:15Гватемала попросила вернуть деньги за "Спутник V" из-за задержки поставок
08:07Таксистам с опытом менее трех лет могут запретить использовать агрегаторы
08:02В Москве в среду ожидается небольшой дождь
08:00В странах, победивших коронавирус, новая беда. И более заразная
07:45При ракетном ударе по силам США в Сирии были повреждены два здания
07:45Историк Алексей Юдин: Евросоюз забыл о своей христианской основе
07:34Ватиканист рассказал о процедуре канонизации одного из основателей ЕС
07:17В ГД предложили давать командировочные в валюте страны, куда едет человек
07:12Мединский дал совет "мракобесам", говорящим о "чипировании" вакцинами
07:09В Ростовской области три человека пострадали в ДТП
06:54Названа причина смерти детей, чьи тела нашли на реке в Приморье
06:51Эксперты назвали страхи начинающих водителей
06:37В США осудили россиянина, незаконно пересекшего границу с Мексикой
06:20В Киеве обвинили Германию и Францию в "удушении" Украины
06:16Актриса пожаловалась на "ад" в украинских поездах
06:07Эксперты предостерегли от покупки фальшивых QR-кодов
05:44Археологи нашли "вызывающий дрожь" древний артефакт
Лента новостейМолния