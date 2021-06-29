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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739072962.html
В России зафиксировали новый штамм коронавируса "дельта-плюс"
В России зафиксировали новый штамм коронавируса "дельта-плюс" - РИА Новости, 29.06.2021
В России зафиксировали новый штамм коронавируса "дельта-плюс"
В России обнаружили штамм коронавируса "дельта-плюс", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:31
2021-06-29T17:26
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
россия
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В России обнаружили штамм коронавируса "дельта-плюс", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Информация о том, что в страну проник новый вариант SARS-CoV-2, появилась на прошлой неделе. Об этом сообщило издание Фонтанка.ру со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарью Даниленко. Тогда в Роспотребнадзоре отметили, что изучают эти данные."Мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась: это в самом деле вариант "дельта-плюс", — сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.По ее словам, заразившаяся этим вариантом пациентка перенесла заболевание в легкой форме."Здесь все закончилось благополучно. Но хотела бы обратить внимание на то, что очень важно сегодня проводить массовую иммунизацию", — добавила глава Роспотребнадзора.Как подчеркнула Попова, по итогам прошедшей недели заболеваемость COVID-19 выросла во всех регионах. В связи с этим главный санитарный врач попросила премьера Михаила Мишустина поддержать проект Роспотребнадзора о запрете массовых мероприятий.Штамм "дельта-плюс" (B.1.617.2.1) обнаружили в июне в индийском штате Махараштра. Это мутация широко распространившегося варианта "дельта" (B.1.617.2). Разновидность "дельта-плюс" отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, она обладает повышенной проницаемостью и может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей. Мутацию "дельта-плюс" признали "вызывающей беспокойство". Так называют вариант вируса, если есть доказательства, что он может быть либо более заразным, чем исходный, либо вызывает более серьезное заболевание или может "ускользать" от действия вакцин или антител.
https://ria.ru/20210625/deltaplyus-1738476209.html
https://ria.ru/20210629/vaktsina-1739049618.html
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коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, россия

В России зафиксировали новый штамм коронавируса "дельта-плюс"

16:31 29.06.2021 (обновлено: 17:26 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России в Москве
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В России обнаружили штамм коронавируса "дельта-плюс", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Информация о том, что в страну проник новый вариант SARS-CoV-2, появилась на прошлой неделе. Об этом сообщило издание Фонтанка.ру со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарью Даниленко. Тогда в Роспотребнадзоре отметили, что изучают эти данные.
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе Мумбай, Индия - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 08:00Наука
"Дельта" с плюсом. Чего ждать от нового варианта индийского штамма
"Мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась: это в самом деле вариант "дельта-плюс", — сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
По ее словам, заразившаяся этим вариантом пациентка перенесла заболевание в легкой форме.
"Здесь все закончилось благополучно. Но хотела бы обратить внимание на то, что очень важно сегодня проводить массовую иммунизацию", — добавила глава Роспотребнадзора.
Как подчеркнула Попова, по итогам прошедшей недели заболеваемость COVID-19 выросла во всех регионах. В связи с этим главный санитарный врач попросила премьера Михаила Мишустина поддержать проект Роспотребнадзора о запрете массовых мероприятий.
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18 июня, 12:41
Штамм "дельта-плюс" (B.1.617.2.1) обнаружили в июне в индийском штате Махараштра. Это мутация широко распространившегося варианта "дельта" (B.1.617.2). Разновидность "дельта-плюс" отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, она обладает повышенной проницаемостью и может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.
Мутацию "дельта-плюс" признали "вызывающей беспокойство". Так называют вариант вируса, если есть доказательства, что он может быть либо более заразным, чем исходный, либо вызывает более серьезное заболевание или может "ускользать" от действия вакцин или антител.
Ампулы с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
Вчера, 14:25Распространение коронавируса
Разработчик оценил эффективность "Спутника V" против индийского штамма
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваРоссия
 
 
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