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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/koronavirus-1738990078.html
Ученые из США открыли новый способ инфицирования коронавирусом
Ученые из США открыли новый способ инфицирования коронавирусом - РИА Новости, 29.06.2021
Ученые из США открыли новый способ инфицирования коронавирусом
Ученые из Вашингтонского университета и других научных организаций США выявили у коронавируса способность по-новому заражать людей. Об этом пишет Phys.org. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T06:55
2021-06-29T06:55
распространение коронавируса
сумья сваминатан
коронавирус covid-19
сколковский институт науки и технологий
воз
сша
в мире
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Ученые из Вашингтонского университета и других научных организаций США выявили у коронавируса способность по-новому заражать людей. Об этом пишет Phys.org.Обычный механизм вторжения SARS-CoV-2 в организм работает следующим образом: с помощью спайкового белка вирус цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки и проникает в нее. Как выяснили специалисты, благодаря мутации коронавирус может не использовать рецепторы ACE2. Это открытие показывает, что вирус способен меняться неожиданно и находить новые пути заражения организма.Авторы исследования предположили, что коронавирус находится под "селективным давлением", которое заставляет его искать новые способы проникновения в клетки в обход стандартной схемы с использованием рецептора ACE2. Это явление ученые назвали пугающим.Они уточнили, что пока неясно, возможна ли такая мутация в реальных условиях вне лаборатории. По словам исследователей, они должны найти альтернативный рецептор, с помощью которого вирус проникает в клетки. Мутация E484D S остается восприимчивой к антителам вакцинированных пациентов, хотя сыворотка крови переболевших оказалась менее устойчивой к этому вирусу, подытожили ученые.Штамм "дельта"Вариант коронавируса "дельта" может стать доминантным, заявила ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.По ее словам, он уже присутствует более чем в 85 странах. "Он как минимум в два раза более заразен, чем изначальный вирус (SARS-CoV-2. — Прим. ред.)", — сообщила представитель ВОЗ.Ученая отметила, что пациент с таким штаммом может инфицировать "двух, четырех, шестерых и даже восьмерых человек", — по этой причине стали более распространены заболевания всей семьей.По данным ВОЗ, индийский вариант (B.1.617) коронавируса выявили в октябре. Впоследствии выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке. Наибольшее беспокойство у ученых вызывает "дельта"-штамм. Он продолжает мутировать, недавно стало известно о появлении штамма "дельта-плюс" (B.1.617.2.1).Единственная цельЭволюция вируса COVID-19 протекает в соответствии с законами естественного отбора, главная ее цель — распространение вируса и уход от иммунной системы человека, а не нанесение вреда человечеству, сообщил ранее РИА Новости профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин.Ученый напомнил, что вирус попал в человеческую популяцию в конце ноября 2019 года. С тех пор он накапливал изменения, приобретал разные мутации. Самым заразным до недавнего времени был вариант "альфа", или британский вариант. Его заразность была в 1,5 раза больше изначального варианта вируса."Сейчас мы видим (в варианте "дельта". — Прим. ред.) мозаику из мутаций, про которые уже известно, что они изменяют свойства вируса и делают его более заразным. Мы уже знакомы с некоторыми мутациями, которые позволяют вирусу эффективнее проникать в клетку, мы знакомы с некоторыми мутациями, которые помогают ему уходить от человеческих антител. Как я сказал, вирус будет мутировать постоянно", — сказал Базыкин.Он отметил, что постепенно вирус, как мозаика, собирает в себя тот набор мутаций, который позволяет ему эффективнее заражать людей.
https://ria.ru/20210626/paleolit-1738739814.html
https://ria.ru/20210624/mutatsii-1738462037.html
https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738202425.html
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сумья сваминатан, коронавирус covid-19, сколковский институт науки и технологий, воз, сша, в мире
Ученые из США открыли новый способ инфицирования коронавирусом
06:55 29.06.2021
 
© Depositphotos / UgreenВлияние коронавируса на лимфоциты
Влияние коронавируса на лимфоциты - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Depositphotos / Ugreen

Ученые из США открыли новый способ инфицирования коронавирусом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Ученые из Вашингтонского университета и других научных организаций США выявили у коронавируса способность по-новому заражать людей. Об этом пишет Phys.org.
Обычный механизм вторжения SARS-CoV-2 в организм работает следующим образом: с помощью спайкового белка вирус цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки и проникает в нее. Как выяснили специалисты, благодаря мутации коронавирус может не использовать рецепторы ACE2. Это открытие показывает, что вирус способен меняться неожиданно и находить новые пути заражения организма.
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Авторы исследования предположили, что коронавирус находится под "селективным давлением", которое заставляет его искать новые способы проникновения в клетки в обход стандартной схемы с использованием рецептора ACE2. Это явление ученые назвали пугающим.
Они уточнили, что пока неясно, возможна ли такая мутация в реальных условиях вне лаборатории. По словам исследователей, они должны найти альтернативный рецептор, с помощью которого вирус проникает в клетки. Мутация E484D S остается восприимчивой к антителам вакцинированных пациентов, хотя сыворотка крови переболевших оказалась менее устойчивой к этому вирусу, подытожили ученые.

Штамм "дельта"

Вариант коронавируса "дельта" может стать доминантным, заявила ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.
По ее словам, он уже присутствует более чем в 85 странах. "Он как минимум в два раза более заразен, чем изначальный вирус (SARS-CoV-2. — Прим. ред.)", — сообщила представитель ВОЗ.
Ученая отметила, что пациент с таким штаммом может инфицировать "двух, четырех, шестерых и даже восьмерых человек", — по этой причине стали более распространены заболевания всей семьей.
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По данным ВОЗ, индийский вариант (B.1.617) коронавируса выявили в октябре. Впоследствии выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке. Наибольшее беспокойство у ученых вызывает "дельта"-штамм. Он продолжает мутировать, недавно стало известно о появлении штамма "дельта-плюс" (B.1.617.2.1).

Единственная цель

Эволюция вируса COVID-19 протекает в соответствии с законами естественного отбора, главная ее цель — распространение вируса и уход от иммунной системы человека, а не нанесение вреда человечеству, сообщил ранее РИА Новости профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин.
Ученый напомнил, что вирус попал в человеческую популяцию в конце ноября 2019 года. С тех пор он накапливал изменения, приобретал разные мутации. Самым заразным до недавнего времени был вариант "альфа", или британский вариант. Его заразность была в 1,5 раза больше изначального варианта вируса.
"Сейчас мы видим (в варианте "дельта". — Прим. ред.) мозаику из мутаций, про которые уже известно, что они изменяют свойства вируса и делают его более заразным. Мы уже знакомы с некоторыми мутациями, которые позволяют вирусу эффективнее проникать в клетку, мы знакомы с некоторыми мутациями, которые помогают ему уходить от человеческих антител. Как я сказал, вирус будет мутировать постоянно", — сказал Базыкин.
Он отметил, что постепенно вирус, как мозаика, собирает в себя тот набор мутаций, который позволяет ему эффективнее заражать людей.
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Распространение коронавирусаСумья СваминатанКоронавирус COVID-19Сколковский институт науки и технологийВОЗСШАВ мире
 
 
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