https://ria.ru/20210629/koronavirus-1738990078.html

Ученые из США открыли новый способ инфицирования коронавирусом

Ученые из США открыли новый способ инфицирования коронавирусом - РИА Новости, 29.06.2021

Ученые из США открыли новый способ инфицирования коронавирусом

Ученые из Вашингтонского университета и других научных организаций США выявили у коронавируса способность по-новому заражать людей. Об этом пишет Phys.org. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T06:55

2021-06-29T06:55

2021-06-29T06:55

распространение коронавируса

сумья сваминатан

коронавирус covid-19

сколковский институт науки и технологий

воз

сша

в мире

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Ученые из Вашингтонского университета и других научных организаций США выявили у коронавируса способность по-новому заражать людей. Об этом пишет Phys.org.Обычный механизм вторжения SARS-CoV-2 в организм работает следующим образом: с помощью спайкового белка вирус цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки и проникает в нее. Как выяснили специалисты, благодаря мутации коронавирус может не использовать рецепторы ACE2. Это открытие показывает, что вирус способен меняться неожиданно и находить новые пути заражения организма.Авторы исследования предположили, что коронавирус находится под "селективным давлением", которое заставляет его искать новые способы проникновения в клетки в обход стандартной схемы с использованием рецептора ACE2. Это явление ученые назвали пугающим.Они уточнили, что пока неясно, возможна ли такая мутация в реальных условиях вне лаборатории. По словам исследователей, они должны найти альтернативный рецептор, с помощью которого вирус проникает в клетки. Мутация E484D S остается восприимчивой к антителам вакцинированных пациентов, хотя сыворотка крови переболевших оказалась менее устойчивой к этому вирусу, подытожили ученые.Штамм "дельта"Вариант коронавируса "дельта" может стать доминантным, заявила ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.По ее словам, он уже присутствует более чем в 85 странах. "Он как минимум в два раза более заразен, чем изначальный вирус (SARS-CoV-2. — Прим. ред.)", — сообщила представитель ВОЗ.Ученая отметила, что пациент с таким штаммом может инфицировать "двух, четырех, шестерых и даже восьмерых человек", — по этой причине стали более распространены заболевания всей семьей.По данным ВОЗ, индийский вариант (B.1.617) коронавируса выявили в октябре. Впоследствии выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке. Наибольшее беспокойство у ученых вызывает "дельта"-штамм. Он продолжает мутировать, недавно стало известно о появлении штамма "дельта-плюс" (B.1.617.2.1).Единственная цельЭволюция вируса COVID-19 протекает в соответствии с законами естественного отбора, главная ее цель — распространение вируса и уход от иммунной системы человека, а не нанесение вреда человечеству, сообщил ранее РИА Новости профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин.Ученый напомнил, что вирус попал в человеческую популяцию в конце ноября 2019 года. С тех пор он накапливал изменения, приобретал разные мутации. Самым заразным до недавнего времени был вариант "альфа", или британский вариант. Его заразность была в 1,5 раза больше изначального варианта вируса."Сейчас мы видим (в варианте "дельта". — Прим. ред.) мозаику из мутаций, про которые уже известно, что они изменяют свойства вируса и делают его более заразным. Мы уже знакомы с некоторыми мутациями, которые позволяют вирусу эффективнее проникать в клетку, мы знакомы с некоторыми мутациями, которые помогают ему уходить от человеческих антител. Как я сказал, вирус будет мутировать постоянно", — сказал Базыкин.Он отметил, что постепенно вирус, как мозаика, собирает в себя тот набор мутаций, который позволяет ему эффективнее заражать людей.

https://ria.ru/20210626/paleolit-1738739814.html

https://ria.ru/20210624/mutatsii-1738462037.html

https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738202425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сумья сваминатан, коронавирус covid-19, сколковский институт науки и технологий, воз, сша, в мире