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Регионам направят 8,5 миллиарда рублей на отпускные медработникам
Регионам направят 8,5 миллиарда рублей на отпускные медработникам - РИА Новости, 29.06.2021
Регионам направят 8,5 миллиарда рублей на отпускные медработникам
Власти направят порядка 8,5 миллиарда рублей на оплату отпускных и компенсации за неиспользованные дни отпуска медперсоналу, а также сотрудникам социальных... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:14
2021-06-29T16:14
2021-06-29T16:29
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Власти направят порядка 8,5 миллиарда рублей на оплату отпускных и компенсации за неиспользованные дни отпуска медперсоналу, а также сотрудникам социальных учреждений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство направит регионам в общей сложности почти 8,5 миллиарда рублей на оплату отпускных и компенсации за неиспользованные дни отпуска медицинскому персоналу, а также сотрудникам социальных учреждений. Их получат все, кому в прошлом годы были назначены стимулирующие выплаты", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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Регионам направят 8,5 миллиарда рублей на отпускные медработникам
16:14 29.06.2021 (обновлено: 16:29 29.06.2021)
Правительство направит регионам 8,5 миллиарда рублей на отпускные и компенсации медработникам