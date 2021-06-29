https://ria.ru/20210629/kompensatsii-1739068111.html

Регионам направят 8,5 миллиарда рублей на отпускные медработникам

Регионам направят 8,5 миллиарда рублей на отпускные медработникам - РИА Новости, 29.06.2021

Регионам направят 8,5 миллиарда рублей на отпускные медработникам

Власти направят порядка 8,5 миллиарда рублей на оплату отпускных и компенсации за неиспользованные дни отпуска медперсоналу, а также сотрудникам социальных... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:14

2021-06-29T16:14

2021-06-29T16:29

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Власти направят порядка 8,5 миллиарда рублей на оплату отпускных и компенсации за неиспользованные дни отпуска медперсоналу, а также сотрудникам социальных учреждений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство направит регионам в общей сложности почти 8,5 миллиарда рублей на оплату отпускных и компенсации за неиспользованные дни отпуска медицинскому персоналу, а также сотрудникам социальных учреждений. Их получат все, кому в прошлом годы были назначены стимулирующие выплаты", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20210629/volontery-1739061856.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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