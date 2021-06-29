https://ria.ru/20210629/kareliya-1739008940.html

Власти Карелии сообщили о начале пика третьей волны пандемии коронавируса

Власти Карелии сообщили о начале пика третьей волны пандемии коронавируса - РИА Новости, 29.06.2021

Власти Карелии сообщили о начале пика третьей волны пандемии коронавируса

Карелия в настоящее время находится в начале пика третьей волны пандемии коронавируса, в стационары поступают в среднем 120 пациентов с COVID-19, число тяжелых... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T10:46

2021-06-29T10:46

2021-06-29T10:46

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коронавирус covid-19

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общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Карелия в настоящее время находится в начале пика третьей волны пандемии коронавируса, в стационары поступают в среднем 120 пациентов с COVID-19, число тяжелых случаев выросло на 18%, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков."Мы сейчас находимся в начале пика третьей волны пандемии коронавируса. Эта волна намного сильнее, чем вторая. Цифры говорят сами за себя… Сейчас в ковидные стационары поступают в среднем 120 человек. Средний возраст пациентов с COVID-19 в период третьей волны составляет от 41 до 50 лет. Во вторую волну средний возраст был 70-75 лет. Количество тяжелых случаев в третью волну увеличилось в среднем на 18%, в основном за счет пациентов молодого возраста 27-45 лет, которые, минуя амбулаторный этап, сразу поступают в стационар", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Охлопков сообщил, что в Карелии койки для пациентов с COVID-19 были развернуты за три дня.По словам Охлопкова, палаты интенсивной терапии в Республиканской инфекционной больнице и Госпитале для ветеранов войн в настоящее время работают с максимальной нагрузкой."Так, в Республиканской инфекционной больнице до 65% пациентов ИТАР в сутки переводятся на инвазивную вентиляцию легких. Среднее количество дней на ИВЛ у пациента составляет 48 часов с частым фатальным исходом. В подавляющем большинстве тяжело заболевшие – это непривитые граждане. Массовая вакцинация в Карелии началась еще в конце прошлого года, а большинство жителей отнеслось крайне беспечно к призывам сделать прививку от ковида в самом начале вакцинации", - отметил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210628/vaktsina-1738934394.html

https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738213950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика карелия, общество