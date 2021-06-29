Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/kareliya-1739008940.html
Власти Карелии сообщили о начале пика третьей волны пандемии коронавируса
Власти Карелии сообщили о начале пика третьей волны пандемии коронавируса - РИА Новости, 29.06.2021
Власти Карелии сообщили о начале пика третьей волны пандемии коронавируса
Карелия в настоящее время находится в начале пика третьей волны пандемии коронавируса, в стационары поступают в среднем 120 пациентов с COVID-19, число тяжелых... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T10:46
2021-06-29T10:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
республика карелия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738395243_0:0:3244:1825_1920x0_80_0_0_863a8622532fa40cfa05a4a683c0236c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Карелия в настоящее время находится в начале пика третьей волны пандемии коронавируса, в стационары поступают в среднем 120 пациентов с COVID-19, число тяжелых случаев выросло на 18%, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков."Мы сейчас находимся в начале пика третьей волны пандемии коронавируса. Эта волна намного сильнее, чем вторая. Цифры говорят сами за себя… Сейчас в ковидные стационары поступают в среднем 120 человек. Средний возраст пациентов с COVID-19 в период третьей волны составляет от 41 до 50 лет. Во вторую волну средний возраст был 70-75 лет. Количество тяжелых случаев в третью волну увеличилось в среднем на 18%, в основном за счет пациентов молодого возраста 27-45 лет, которые, минуя амбулаторный этап, сразу поступают в стационар", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Охлопков сообщил, что в Карелии койки для пациентов с COVID-19 были развернуты за три дня.По словам Охлопкова, палаты интенсивной терапии в Республиканской инфекционной больнице и Госпитале для ветеранов войн в настоящее время работают с максимальной нагрузкой."Так, в Республиканской инфекционной больнице до 65% пациентов ИТАР в сутки переводятся на инвазивную вентиляцию легких. Среднее количество дней на ИВЛ у пациента составляет 48 часов с частым фатальным исходом. В подавляющем большинстве тяжело заболевшие – это непривитые граждане. Массовая вакцинация в Карелии началась еще в конце прошлого года, а большинство жителей отнеслось крайне беспечно к призывам сделать прививку от ковида в самом начале вакцинации", - отметил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210628/vaktsina-1738934394.html
https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738213950.html
республика карелия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738395243_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_ef43b1703a6a16988ca8ba57857e8b4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика карелия, общество
Власти Карелии сообщили о начале пика третьей волны пандемии коронавируса
10:46 29.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкДевушка проходит регистрацию перед вакцинацией против короновирусной инфекции препаратом "КовиВак"
Девушка проходит регистрацию перед вакцинацией против короновирусной инфекции препаратом КовиВак - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк

Власти Карелии сообщили, что регион находится в начале пика третьей волны пандемии коронавируса

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Карелия в настоящее время находится в начале пика третьей волны пандемии коронавируса, в стационары поступают в среднем 120 пациентов с COVID-19, число тяжелых случаев выросло на 18%, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
"Мы сейчас находимся в начале пика третьей волны пандемии коронавируса. Эта волна намного сильнее, чем вторая. Цифры говорят сами за себя… Сейчас в ковидные стационары поступают в среднем 120 человек. Средний возраст пациентов с COVID-19 в период третьей волны составляет от 41 до 50 лет. Во вторую волну средний возраст был 70-75 лет. Количество тяжелых случаев в третью волну увеличилось в среднем на 18%, в основном за счет пациентов молодого возраста 27-45 лет, которые, минуя амбулаторный этап, сразу поступают в стационар", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Медицинский в миграционном центре в деревне Сахарово, где началась вакцинация трудовых мигрантов - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Вчера, 17:14В России
В России от коронавируса привили 23 миллиона человек
Охлопков сообщил, что в Карелии койки для пациентов с COVID-19 были развернуты за три дня.
"Всю мощность коек нам пришлось развернуть в течение трех дней. Во время второй волны мы их разворачивали постепенно, в течение двух месяцев", - написал он.
По словам Охлопкова, палаты интенсивной терапии в Республиканской инфекционной больнице и Госпитале для ветеранов войн в настоящее время работают с максимальной нагрузкой.
"Так, в Республиканской инфекционной больнице до 65% пациентов ИТАР в сутки переводятся на инвазивную вентиляцию легких. Среднее количество дней на ИВЛ у пациента составляет 48 часов с частым фатальным исходом. В подавляющем большинстве тяжело заболевшие – это непривитые граждане. Массовая вакцинация в Карелии началась еще в конце прошлого года, а большинство жителей отнеслось крайне беспечно к призывам сделать прививку от ковида в самом начале вакцинации", - отметил он.
Рабочий дезинфицирует лежаки на городском пляже Алимос в пригороде Афин - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 12:26Распространение коронавируса
Четвертая волна коронавируса затронет лишь непривитых, заявил эпидемиолог
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРеспублика КарелияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:37Голикова: прививку от COVID-19 надо делать через полгода после болезни
16:35Мишустин поручил контролировать наличие вакцины от COVID-19 в регионах
16:35Работу системы по выдаче сертификатов для вакцинированных восстановили
16:35Врач предположил, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
16:33Попова попросила Мишустина поддержать проект запрета массовых мероприятий
16:31В России зафиксировали новый штамм коронавируса "дельта-плюс"
16:31На диспансеризацию переболевших COVID-19 направят дополнительные средства
16:30Прокуратура признала нежелательной НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S.
16:29Россия находится в неблагоприятной эпидситуации, заявила Голикова
16:28В Минобороны рассказали об учениях в Средиземном море
16:22Мурашко рассказал о надзоре за применением "Спутник Лайт"
16:22Собянин оценил ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
16:20Первым компонентом от коронавируса привили 23 миллиона россиян
16:18Мурашко назвал регионы с высокими темпами вакцинации от коронавируса
16:18Мурашко рассказал, сколько доз вакцин распределили по России
16:17Над странами Балтии начались учения ВВС НАТО
16:16Собянин завил о росте числа смертей от COVID-19 в московских клиниках
16:14Вдова бизнесмена Бурлакова попросила родственников не мешать похоронам
16:14Собянин рассказал о большом числе новых случаев заболевания COVID-19
16:14Регионам направят 8,5 миллиарда рублей на отпускные медработникам
Лента новостейМолния