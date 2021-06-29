https://ria.ru/20210629/golikova-1739072290.html

Россия находится в неблагоприятной эпидситуации, заявила Голикова

Россия находится в неблагоприятной эпидситуации, заявила Голикова - РИА Новости, 29.06.2021

Россия находится в неблагоприятной эпидситуации, заявила Голикова

Россия находится в неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в таких случаях применяется экстренная вакцинация, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:29

2021-06-29T16:29

2021-06-29T16:29

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия находится в неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в таких случаях применяется экстренная вакцинация, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."Очень важно понимать, что экстренная вакцинация осуществляется в неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в которой сейчас находится Российская Федерация", - рассказала Голикова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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