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Россия находится в неблагоприятной эпидситуации, заявила Голикова
Россия находится в неблагоприятной эпидситуации, заявила Голикова - РИА Новости, 29.06.2021
Россия находится в неблагоприятной эпидситуации, заявила Голикова
Россия находится в неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в таких случаях применяется экстренная вакцинация, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:29
2021-06-29T16:29
2021-06-29T16:29
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия находится в неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в таких случаях применяется экстренная вакцинация, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."Очень важно понимать, что экстренная вакцинация осуществляется в неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в которой сейчас находится Российская Федерация", - рассказала Голикова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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Россия находится в неблагоприятной эпидситуации, заявила Голикова
Голикова заявила, что Россия находится в неблагоприятной эпидемиологической ситуации