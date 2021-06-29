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Флешмоб в поддержку российских олимпийцев стартовал в Сети
Флешмоб в поддержку российских олимпийцев стартовал в Сети - РИА Новости, 29.06.2021
Флешмоб в поддержку российских олимпийцев стартовал в Сети
Запущен проект "10 песен чемпионов" для поддержки российских олимпийцев на Играх в Токио. К нему может присоединиться любой желающий. Для этого надо исполнить... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T17:55
2021-06-29T17:55
россия
дмитрий губерниев
ирина роднина
елена исинбаева
общество
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Запущен проект "10 песен чемпионов" для поддержки российских олимпийцев на Играх в Токио. К нему может присоединиться любой желающий. Для этого надо исполнить одну из десяти песен, отобранных по результатам опроса среди спортсменов, и выложить ролик в соцсети с хештегами #ВЕРИМВРОССИЮ #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ. "Эта Олимпиада будет не похожа на все предыдущие. Наши спортсмены будут выступать в достаточно сложных условиях. У зрителей не будет физически возможности поддержать нашу сборную на трибунах. Плюс ко всему есть ограничения, связанные с флагом и гимном нашей страны", – рассказала на пресс-конференции, посвященной старту проекта, Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член Международного олимпийского комитета, председатель Ассоциации студенческих спортивных клубов России.Она пригласила каждого жителя страны принять участие в этом проекте, чтобы спортсмены видели и чувствовали поддержку, несмотря на то, что болельщиков не будет на трибунах. "Я думаю, это для спортсменов будет очень приятно. Я из того поколения, когда таких технологий не было, но все равно, когда нам присылали записи наших родных и близких, это очень помогало. Сейчас особенность еще в том, что в этом могут принимать участие не только сами олимпийцы, но и их родные и близкие", – поддержала инициативу Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, президент Всероссийской федерации школьного спорта.Одной из песен, выбранных спортсменами для флешмоба, стала композиция "Нас не догонят" группы "Тату". Ее автор, музыкальный продюсер, поэт, композитор, сценарист Елена Кипер отметила, что энергия, которая передается через песню, может дать большой импульс, чтобы совершить этот успех."Песня "Нас не догонят" становится связанной практически со всем, потому что слоган такой универсальный – всем хочется идти вперед, всем хочется достигать успехов", – сказала она.Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подчеркнул, что поддержка нашей сборной – это очень важно."Проект классный на самом деле, чтобы наши спортсмены, которые поедут без гимна и флага, чувствовали себя по-настоящему здорово. Это тоже очень важно. А объединяет нас песня", – заключил он.
https://rsport.ria.ru/20210629/olimpiada-1739081441.html
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россия, дмитрий губерниев, ирина роднина, елена исинбаева, общество

Флешмоб в поддержку российских олимпийцев стартовал в Сети

17:55 29.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичОлимпийский флаг
Олимпийский флаг - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Запущен проект "10 песен чемпионов" для поддержки российских олимпийцев на Играх в Токио. К нему может присоединиться любой желающий. Для этого надо исполнить одну из десяти песен, отобранных по результатам опроса среди спортсменов, и выложить ролик в соцсети с хештегами #ВЕРИМВРОССИЮ #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ.
"Эта Олимпиада будет не похожа на все предыдущие. Наши спортсмены будут выступать в достаточно сложных условиях. У зрителей не будет физически возможности поддержать нашу сборную на трибунах. Плюс ко всему есть ограничения, связанные с флагом и гимном нашей страны", – рассказала на пресс-конференции, посвященной старту проекта, Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член Международного олимпийского комитета, председатель Ассоциации студенческих спортивных клубов России.
Она пригласила каждого жителя страны принять участие в этом проекте, чтобы спортсмены видели и чувствовали поддержку, несмотря на то, что болельщиков не будет на трибунах.
Елена Исинбаева - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
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Исинбаева рассказала, как АССК поддержит олимпийцев в Токио
"Я думаю, это для спортсменов будет очень приятно. Я из того поколения, когда таких технологий не было, но все равно, когда нам присылали записи наших родных и близких, это очень помогало. Сейчас особенность еще в том, что в этом могут принимать участие не только сами олимпийцы, но и их родные и близкие", – поддержала инициативу Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, президент Всероссийской федерации школьного спорта.
Одной из песен, выбранных спортсменами для флешмоба, стала композиция "Нас не догонят" группы "Тату". Ее автор, музыкальный продюсер, поэт, композитор, сценарист Елена Кипер отметила, что энергия, которая передается через песню, может дать большой импульс, чтобы совершить этот успех.
"Песня "Нас не догонят" становится связанной практически со всем, потому что слоган такой универсальный – всем хочется идти вперед, всем хочется достигать успехов", – сказала она.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подчеркнул, что поддержка нашей сборной – это очень важно.
"Проект классный на самом деле, чтобы наши спортсмены, которые поедут без гимна и флага, чувствовали себя по-настоящему здорово. Это тоже очень важно. А объединяет нас песня", – заключил он.
 
РоссияДмитрий ГуберниевИрина РоднинаЕлена ИсинбаеваОбщество
 
 
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