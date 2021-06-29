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В Египте туристов предупредили об экстремальной жаре
В Египте туристов предупредили об экстремальной жаре - РИА Новости, 29.06.2021
В Египте туристов предупредили об экстремальной жаре
Власти Египта предупреждают об экстремальной жаре, в Хургаде дневная температура достигает 38 градусов в тени, а в Шарм-эш-Шейхе – до 40, сообщает TourDom.ru: РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:45
2021-06-29T13:45
2021-06-29T13:45
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Власти Египта предупреждают об экстремальной жаре, в Хургаде дневная температура достигает 38 градусов в тени, а в Шарм-эш-Шейхе – до 40, сообщает TourDom.ru:В отелях отдыхающим напоминают, что длительное пребывание на открытом солнце небезопасно. По информации египетских СМИ, больницы готовы принимать пациентов с тепловым ударом и обязаны оказывать необходимую медицинскую помощь при любых симптомах "истощения или теплового стресса".Однако, несмотря на экстремальную погоду, гости продолжают ездить на экскурсии, в том числе в Луксор. Большой популярностью пользуются морские прогулки. В Египет сейчас прибывают туристические группы из разных стран. В частности, в аэропорт Каира прилетело свыше 1600 отдыхающих из России только за воскресенье, 27 июня. В понедельник в Египет прибыла съемочная группа российского телевидения. По информации местных источников, у журналистов запланирован многодневный тур по стране. В программе посещение археологических объектов в Луксоре и Асуане, оценка готовности туристического сектора Хургады к массовому приему отдыхающих из России.
https://ria.ru/20210624/egipet-1738380696.html
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погода, шарм-эш-шейх, отдых, куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, туризм, туристы, новости - туризм, хургада, каир (город), египет, луксор
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
Власти Египта предупреждают об экстремальной жаре, в Хургаде дневная температура достигает 38 градусов в тени, а в Шарм-эш-Шейхе – до 40, сообщает
TourDom.ru:
В отелях отдыхающим напоминают, что длительное пребывание на открытом солнце небезопасно. По информации египетских СМИ, больницы готовы принимать пациентов с тепловым ударом и обязаны оказывать необходимую медицинскую помощь при любых симптомах "истощения или теплового стресса".
Однако, несмотря на экстремальную погоду, гости продолжают ездить на экскурсии, в том числе в Луксор. Большой популярностью пользуются морские прогулки.
В Египет сейчас прибывают туристические группы из разных стран. В частности, в аэропорт Каира прилетело свыше 1600 отдыхающих из России только за воскресенье, 27 июня.
В понедельник в Египет прибыла съемочная группа российского телевидения. По информации местных источников, у журналистов запланирован многодневный тур по стране. В программе посещение археологических объектов в Луксоре и Асуане, оценка готовности туристического сектора Хургады к массовому приему отдыхающих из России.