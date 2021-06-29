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Наука
https://ria.ru/20210629/airtag-1739079829.html
Xiaomi создаст дешевый аналог умной метки Apple AirTag
Xiaomi создаст дешевый аналог умной метки Apple AirTag - РИА Новости, 29.06.2021
Xiaomi создаст дешевый аналог умной метки Apple AirTag
Компания Xiaomi ведет разработку над собственной версией умной метки Apple AirTag. Об этой разработке сообщает Gizmochina. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:58
2021-06-29T16:58
наука
xiaomi inc
apple
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Компания Xiaomi ведет разработку над собственной версией умной метки Apple AirTag. Об этой разработке сообщает Gizmochina.Xiaomi получила патент на устройство и метод, которые могут быть использованы для поиска потерянных вещей пользователя. Речь идет о носимом гаджете, а именно смарт-трекере. О сроках выхода метки не сообщается.Китайский производитель славится своей недорогой техникой, а значит и потенциальная новинка окажется дешевле устройства от Apple. Оригинальный AirTag в России предлагается за 2990 рублей, но комплект из четырех штук обойдется в 9900 рублей.Бум на смарт-трекеры весной 2021 года спровоцировала компания Apple, выпустившая весной 2021 умную метку AirTag. Она позволяет отслеживать потерянные вещи даже без непосредственного соединения со смартфоном, используя возможности фирменного приложения "Локатор".
https://ria.ru/20210621/airtag-1737587171.html
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Новости
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РИА Новости
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xiaomi inc, apple, гаджеты, технологии

Xiaomi создаст дешевый аналог умной метки Apple AirTag

16:58 29.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовУмная метка Apple AirTag
Умная метка Apple AirTag - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Компания Xiaomi ведет разработку над собственной версией умной метки Apple AirTag. Об этой разработке сообщает Gizmochina.
Xiaomi получила патент на устройство и метод, которые могут быть использованы для поиска потерянных вещей пользователя. Речь идет о носимом гаджете, а именно смарт-трекере. О сроках выхода метки не сообщается.
Китайский производитель славится своей недорогой техникой, а значит и потенциальная новинка окажется дешевле устройства от Apple. Оригинальный AirTag в России предлагается за 2990 рублей, но комплект из четырех штук обойдется в 9900 рублей.
Бум на смарт-трекеры весной 2021 года спровоцировала компания Apple, выпустившая весной 2021 умную метку AirTag. Она позволяет отслеживать потерянные вещи даже без непосредственного соединения со смартфоном, используя возможности фирменного приложения "Локатор".
Умная метка Apple AirTag - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 08:00Наука
Обзор метки Apple AirTag: как не потеряться и не стать жертвой шпионажа
 
НаукаXiaomi IncAppleГаджетыТехнологии
 
 
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