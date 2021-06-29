https://ria.ru/20210629/airtag-1739079829.html

Xiaomi создаст дешевый аналог умной метки Apple AirTag

Xiaomi создаст дешевый аналог умной метки Apple AirTag - РИА Новости, 29.06.2021

Xiaomi создаст дешевый аналог умной метки Apple AirTag

Компания Xiaomi ведет разработку над собственной версией умной метки Apple AirTag. Об этой разработке сообщает Gizmochina. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:58

2021-06-29T16:58

2021-06-29T16:58

наука

xiaomi inc

apple

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Компания Xiaomi ведет разработку над собственной версией умной метки Apple AirTag. Об этой разработке сообщает Gizmochina.Xiaomi получила патент на устройство и метод, которые могут быть использованы для поиска потерянных вещей пользователя. Речь идет о носимом гаджете, а именно смарт-трекере. О сроках выхода метки не сообщается.Китайский производитель славится своей недорогой техникой, а значит и потенциальная новинка окажется дешевле устройства от Apple. Оригинальный AirTag в России предлагается за 2990 рублей, но комплект из четырех штук обойдется в 9900 рублей.Бум на смарт-трекеры весной 2021 года спровоцировала компания Apple, выпустившая весной 2021 умную метку AirTag. Она позволяет отслеживать потерянные вещи даже без непосредственного соединения со смартфоном, используя возможности фирменного приложения "Локатор".

https://ria.ru/20210621/airtag-1737587171.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

xiaomi inc, apple, гаджеты, технологии