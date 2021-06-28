https://ria.ru/20210628/zhara-1738916045.html

Синоптики предупредили жителей Урала об аномальной жаре

Синоптики предупредили жителей Урала об аномальной жаре - РИА Новости, 28.06.2021

Синоптики предупредили жителей Урала об аномальной жаре

Аномально жаркая погода ожидается в регионах Уральского федерального округа в ближайшую неделю, температура будет на 7 градусов выше климатической нормы,... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T15:33

2021-06-28T15:33

2021-06-28T15:33

погода

гидрометцентр

свердловская область

курганская область

пермский край

челябинская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Аномально жаркая погода ожидается в регионах Уральского федерального округа в ближайшую неделю, температура будет на 7 градусов выше климатической нормы, сообщает уральский Гидрометцентр."С 28 июня по 2 июля в большинстве районов Пермского края, с 29 июня по 3 июля в Свердловской, Курганской и Челябинской областях ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более", - говорится в сообщении.По данным Уралгидромета, максимальные температуры в Свердловской области достигнут +36…+37 градусов, температура воздуха в Екатеринбурге в ближайшие три дня не опустится ниже 32 градусов тепла. В Курганской и Челябинской областях ожидаются +36… +39 градусов жары.

https://ria.ru/20210628/teplo-1738842215.html

свердловская область

курганская область

пермский край

челябинская область

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погода, гидрометцентр, свердловская область, курганская область, пермский край, челябинская область