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Синоптики предупредили жителей Урала об аномальной жаре
Синоптики предупредили жителей Урала об аномальной жаре - РИА Новости, 28.06.2021
Синоптики предупредили жителей Урала об аномальной жаре
Аномально жаркая погода ожидается в регионах Уральского федерального округа в ближайшую неделю, температура будет на 7 градусов выше климатической нормы,... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:33
2021-06-28T15:33
погода
гидрометцентр
свердловская область
курганская область
пермский край
челябинская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Аномально жаркая погода ожидается в регионах Уральского федерального округа в ближайшую неделю, температура будет на 7 градусов выше климатической нормы, сообщает уральский Гидрометцентр."С 28 июня по 2 июля в большинстве районов Пермского края, с 29 июня по 3 июля в Свердловской, Курганской и Челябинской областях ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более", - говорится в сообщении.По данным Уралгидромета, максимальные температуры в Свердловской области достигнут +36…+37 градусов, температура воздуха в Екатеринбурге в ближайшие три дня не опустится ниже 32 градусов тепла. В Курганской и Челябинской областях ожидаются +36… +39 градусов жары.
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погода, гидрометцентр, свердловская область, курганская область, пермский край, челябинская область
Синоптики предупредили жителей Урала об аномальной жаре
15:33 28.06.2021
 
© Fotolia / Наталья ИвановаЧелябинск
Челябинск - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Fotolia / Наталья Иванова

Синоптики предупредили жителей Урала об аномальной жаре до 39 градусов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Аномально жаркая погода ожидается в регионах Уральского федерального округа в ближайшую неделю, температура будет на 7 градусов выше климатической нормы, сообщает уральский Гидрометцентр.
"С 28 июня по 2 июля в большинстве районов Пермского края, с 29 июня по 3 июля в Свердловской, Курганской и Челябинской областях ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более", - говорится в сообщении.
По данным Уралгидромета, максимальные температуры в Свердловской области достигнут +36…+37 градусов, температура воздуха в Екатеринбурге в ближайшие три дня не опустится ниже 32 градусов тепла. В Курганской и Челябинской областях ожидаются +36… +39 градусов жары.
Девушка с собакой у пруда в парке Мещерский в жаркий день - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Вчера, 03:07
Гидрометцентр спрогнозировал аномальное тепло в начале июля
 
ПогодаГидрометцентрСвердловская областьКурганская областьПермский крайЧелябинская область
 
 
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