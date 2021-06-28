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Около 60 ярмарок прошло на выходных в Подмосковье
Около 60 ярмарок прошло на выходных в Подмосковье - РИА Новости, 28.06.2021
Около 60 ярмарок прошло на выходных в Подмосковье
На минувших выходных в Московской области провели около 60 ярмарок, на которых местные жители могли купить рассаду и свежие продукты. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T18:05
2021-06-28T18:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. На минувших выходных в Московской области провели около 60 ярмарок, на которых местные жители могли купить рассаду и свежие продукты. Об этом сообщил телеканал "360". Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский рассказал, что ярмарки работали в 34 городских округах Подмосковья. Всего было организовано свыше двух тысяч торговых мест. Глава профильного ведомства подчеркнул, что ярмарки прошли с соблюдением эпидемических требований.В ярмарках участвовали сыроделы, монастырские подворья, фермеры и крупные производители. Покупателям были предложены овощи, мясо, колбасы, молоко, сыр, хлеб, рыба, крупы и кондитерские изделия. Кроме того, продавцы привезли семена и саженцы для выращивания цветов, ягод, овощей, кустарников и плодовых деревьев.
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московская область (подмосковье)

Около 60 ярмарок прошло на выходных в Подмосковье

18:05 28.06.2021
 
© Константин МихальчевскийПрилавок с овощами и зеленью на ярмарке 360
Прилавок с овощами и зеленью на ярмарке 360
© Константин Михальчевский
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. На минувших выходных в Московской области провели около 60 ярмарок, на которых местные жители могли купить рассаду и свежие продукты. Об этом сообщил телеканал "360".
Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский рассказал, что ярмарки работали в 34 городских округах Подмосковья. Всего было организовано свыше двух тысяч торговых мест. Глава профильного ведомства подчеркнул, что ярмарки прошли с соблюдением эпидемических требований.
В ярмарках участвовали сыроделы, монастырские подворья, фермеры и крупные производители. Покупателям были предложены овощи, мясо, колбасы, молоко, сыр, хлеб, рыба, крупы и кондитерские изделия. Кроме того, продавцы привезли семена и саженцы для выращивания цветов, ягод, овощей, кустарников и плодовых деревьев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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