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Около 60 ярмарок прошло на выходных в Подмосковье

Около 60 ярмарок прошло на выходных в Подмосковье - РИА Новости, 28.06.2021

Около 60 ярмарок прошло на выходных в Подмосковье

На минувших выходных в Московской области провели около 60 ярмарок, на которых местные жители могли купить рассаду и свежие продукты. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T18:05

2021-06-28T18:05

2021-06-28T18:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. На минувших выходных в Московской области провели около 60 ярмарок, на которых местные жители могли купить рассаду и свежие продукты. Об этом сообщил телеканал "360". Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский рассказал, что ярмарки работали в 34 городских округах Подмосковья. Всего было организовано свыше двух тысяч торговых мест. Глава профильного ведомства подчеркнул, что ярмарки прошли с соблюдением эпидемических требований.В ярмарках участвовали сыроделы, монастырские подворья, фермеры и крупные производители. Покупателям были предложены овощи, мясо, колбасы, молоко, сыр, хлеб, рыба, крупы и кондитерские изделия. Кроме того, продавцы привезли семена и саженцы для выращивания цветов, ягод, овощей, кустарников и плодовых деревьев.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)