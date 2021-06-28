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Мурашко рассказал, как идет регистрация "Спутника V" в Евросоюзе
Мурашко рассказал, как идет регистрация "Спутника V" в Евросоюзе - РИА Новости, 28.06.2021
Мурашко рассказал, как идет регистрация "Спутника V" в Евросоюзе
Процесс регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе идет, движется в графике, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:45
2021-06-28T15:45
2021-06-28T15:47
михаил мурашко
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн - РИА Новости. Процесс регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе идет, движется в графике, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Инспекции идут, работа продолжается", - сказал Мурашко в эфире программы "Познер" на Первом канале, отвечая на вопрос, скоро ли Европа примет "Спутник V"."Мы движемся в графике", - добавил он.
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михаил мурашко, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), евросоюз
Мурашко рассказал, как идет регистрация "Спутника V" в Евросоюзе
15:45 28.06.2021 (обновлено: 15:47 28.06.2021)
Глава Минздрава рассказал, что регистрация "Спутника V" в Евросоюзе идет по графику