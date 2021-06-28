https://ria.ru/20210628/vaktsina-1738918934.html

Мурашко рассказал, как идет регистрация "Спутника V" в Евросоюзе

Мурашко рассказал, как идет регистрация "Спутника V" в Евросоюзе - РИА Новости, 28.06.2021

Мурашко рассказал, как идет регистрация "Спутника V" в Евросоюзе

Процесс регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе идет, движется в графике, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T15:45

2021-06-28T15:45

2021-06-28T15:47

михаил мурашко

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

вакцины

коронавирусы

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737689756_0:0:3164:1779_1920x0_80_0_0_e9151932be2fd7120ac1610586a16e69.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн - РИА Новости. Процесс регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе идет, движется в графике, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Инспекции идут, работа продолжается", - сказал Мурашко в эфире программы "Познер" на Первом канале, отвечая на вопрос, скоро ли Европа примет "Спутник V"."Мы движемся в графике", - добавил он.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), евросоюз