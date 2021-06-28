https://ria.ru/20210628/ucheniya-1738844546.html

Корабли ВМФ России отбили воздушную атаку на учениях в Средиземном море

Корабли ВМФ России отбили воздушную атаку на учениях в Средиземном море - РИА Новости, 28.06.2021

Корабли ВМФ России отбили воздушную атаку на учениях в Средиземном море

Экипажи пяти кораблей ВМФ России, в том числе ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", отразили атаку условного противника и... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T05:08

2021-06-28T05:08

2021-06-28T05:16

россия

хмеймим

средиземное море

ил-38

миг-31

министерство обороны рф (минобороны рф)

f-35

москва

вмф рф

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Экипажи пяти кораблей ВМФ России, в том числе ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", отразили атаку условного противника и провели тренировку сил ПВО на учениях в Средиземном море, сообщили журналистам в Минобороны РФ.В министерстве подчеркнули, что "особое внимание уделялось противодействию самолетам, вертолетам и беспилотным летательным аппаратам условного противника".По замыслу учений, корабли совместно с подлодками "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону", а также с противолодочными самолетами Ту-142МК, Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и самолетами МиГ-31К выполняют учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России "Тартус".Учения проходят на фоне захода в акваторию Средиземного моря британского авианосца Queen Elizabeth, на котором находятся 10 американских F-35 под британским командованием, с группой кораблей.

https://ria.ru/20210627/udar-1738823853.html

россия

хмеймим

средиземное море

москва

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россия, хмеймим, средиземное море, ил-38, миг-31, министерство обороны рф (минобороны рф), f-35, москва, вмф рф, армия, безопасность