https://ria.ru/20210628/snaryady-1738883851.html
Операция в Гильзовой бухте: сотрудники МЧС уничтожили снаряды времен ВОВ
Операция в Гильзовой бухте: сотрудники МЧС уничтожили снаряды времен ВОВ - РИА Новости, 28.06.2021
Операция в Гильзовой бухте: сотрудники МЧС уничтожили снаряды времен ВОВ
В бухте Гильзовая в Севастополе сотрудники МЧС совместно с подразделениями Черноморского флота нашли и ликвидировали боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
2021-06-28T12:26
2021-06-28T12:26
2021-06-28T12:26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
боеприпасы
видео
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Параллельно с морской операцией проходили работы на суше. В поселке Любимовка на территории частного дома жители обнаружили артиллерийский снаряд калибра 155 миллиметров. Пиротехники МЧС транспортировали и затем ликвидировали взрывоопасный предмет.
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РИА Новости
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Операция в Гильзовой бухте: сотрудники МЧС уничтожили снаряды времен ВОВ
Операция в Гильзовой бухте: сотрудники МЧС уничтожили снаряды времен ВОВ
2021-06-28T12:26
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), боеприпасы, видео
Операция в Гильзовой бухте: сотрудники МЧС уничтожили снаряды времен ВОВ
В бухте Гильзовая в Севастополе сотрудники МЧС совместно с подразделениями Черноморского флота нашли и ликвидировали боеприпасы времен Великой Отечественной войны.