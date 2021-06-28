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Операция в Гильзовой бухте: сотрудники МЧС уничтожили снаряды времен ВОВ

Операция в Гильзовой бухте: сотрудники МЧС уничтожили снаряды времен ВОВ - РИА Новости, 28.06.2021

Операция в Гильзовой бухте: сотрудники МЧС уничтожили снаряды времен ВОВ

В бухте Гильзовая в Севастополе сотрудники МЧС совместно с подразделениями Черноморского флота нашли и ликвидировали боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

2021-06-28T12:26

2021-06-28T12:26

2021-06-28T12:26

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

боеприпасы

видео

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Параллельно с морской операцией проходили работы на суше. В поселке Любимовка на территории частного дома жители обнаружили артиллерийский снаряд калибра 155 миллиметров. Пиротехники МЧС транспортировали и затем ликвидировали взрывоопасный предмет.

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2021

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Операция в Гильзовой бухте: сотрудники МЧС уничтожили снаряды времен ВОВ Операция в Гильзовой бухте: сотрудники МЧС уничтожили снаряды времен ВОВ 2021-06-28T12:26 true PT1M59S

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видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), боеприпасы, видео