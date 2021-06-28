https://ria.ru/20210628/sertifikaty-1738920929.html
В Ростове-на-Дону пресекли продажу поддельных сертификатов о вакцинации
В Ростове-на-Дону пресекли продажу поддельных сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 28.06.2021
В Ростове-на-Дону пресекли продажу поддельных сертификатов о вакцинации
Полицейские пресекли в Ростове-на-Дону продажу поддельных документов о вакцинации от коронавируса, сообщает ГУМВД России по Ростовской области. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:59
2021-06-28T15:59
2021-06-28T15:59
коронавирус в россии
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн – РИА Новости. Полицейские пресекли в Ростове-на-Дону продажу поддельных документов о вакцинации от коронавируса, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.По информации ведомства, полицейские получили оперативную информацию о том, что житель Ростова-на-Дону предлагает за деньги предоставить документы о вакцинации от коронавируса без ее прохождения."В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские перечислили ростовчанину запрашиваемую им сумму и направили ему все необходимые документы. Через несколько дней получателю пришло уведомление портала "Госуслуги" о проведенной вакцинации", - говорится в сообщении.Установлено, что информация о якобы проведенной вакцинации на сайт была направлена из медицинского учреждения города. Полицейские провели осмотры в медучреждении и дома у фигуранта. Изъята документация, имеющая отношение к вакцинации населения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, ростов-на-дону, происшествия
В Ростове-на-Дону пресекли продажу поддельных сертификатов о вакцинации
В Ростове-на-Дону пресекли продажу поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн – РИА Новости.
Полицейские пресекли в Ростове-на-Дону
продажу поддельных документов о вакцинации от коронавируса, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.
По информации ведомства, полицейские получили оперативную информацию о том, что житель Ростова-на-Дону предлагает за деньги предоставить документы о вакцинации от коронавируса без ее прохождения.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские перечислили ростовчанину запрашиваемую им сумму и направили ему все необходимые документы. Через несколько дней получателю пришло уведомление портала "Госуслуги" о проведенной вакцинации", - говорится в сообщении.
Установлено, что информация о якобы проведенной вакцинации на сайт была направлена из медицинского учреждения города. Полицейские провели осмотры в медучреждении и дома у фигуранта. Изъята документация, имеющая отношение к вакцинации населения.