https://ria.ru/20210628/sertifikaty-1738920929.html

В Ростове-на-Дону пресекли продажу поддельных сертификатов о вакцинации

В Ростове-на-Дону пресекли продажу поддельных сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 28.06.2021

В Ростове-на-Дону пресекли продажу поддельных сертификатов о вакцинации

Полицейские пресекли в Ростове-на-Дону продажу поддельных документов о вакцинации от коронавируса, сообщает ГУМВД России по Ростовской области. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T15:59

2021-06-28T15:59

2021-06-28T15:59

коронавирус в россии

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн – РИА Новости. Полицейские пресекли в Ростове-на-Дону продажу поддельных документов о вакцинации от коронавируса, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.По информации ведомства, полицейские получили оперативную информацию о том, что житель Ростова-на-Дону предлагает за деньги предоставить документы о вакцинации от коронавируса без ее прохождения."В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские перечислили ростовчанину запрашиваемую им сумму и направили ему все необходимые документы. Через несколько дней получателю пришло уведомление портала "Госуслуги" о проведенной вакцинации", - говорится в сообщении.Установлено, что информация о якобы проведенной вакцинации на сайт была направлена из медицинского учреждения города. Полицейские провели осмотры в медучреждении и дома у фигуранта. Изъята документация, имеющая отношение к вакцинации населения.

https://ria.ru/20210628/sertifikat-1738889976.html

ростов-на-дону

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, ростов-на-дону, происшествия