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В Ростове-на-Дону пресекли продажу поддельных сертификатов о вакцинации
В Ростове-на-Дону пресекли продажу поддельных сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 28.06.2021
В Ростове-на-Дону пресекли продажу поддельных сертификатов о вакцинации
Полицейские пресекли в Ростове-на-Дону продажу поддельных документов о вакцинации от коронавируса, сообщает ГУМВД России по Ростовской области. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:59
2021-06-28T15:59
коронавирус в россии
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн – РИА Новости. Полицейские пресекли в Ростове-на-Дону продажу поддельных документов о вакцинации от коронавируса, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.По информации ведомства, полицейские получили оперативную информацию о том, что житель Ростова-на-Дону предлагает за деньги предоставить документы о вакцинации от коронавируса без ее прохождения."В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские перечислили ростовчанину запрашиваемую им сумму и направили ему все необходимые документы. Через несколько дней получателю пришло уведомление портала "Госуслуги" о проведенной вакцинации", - говорится в сообщении.Установлено, что информация о якобы проведенной вакцинации на сайт была направлена из медицинского учреждения города. Полицейские провели осмотры в медучреждении и дома у фигуранта. Изъята документация, имеющая отношение к вакцинации населения.
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коронавирус в россии, ростов-на-дону, происшествия
В Ростове-на-Дону пресекли продажу поддельных сертификатов о вакцинации
15:59 28.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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В Ростове-на-Дону пресекли продажу поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн – РИА Новости. Полицейские пресекли в Ростове-на-Дону продажу поддельных документов о вакцинации от коронавируса, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.
По информации ведомства, полицейские получили оперативную информацию о том, что житель Ростова-на-Дону предлагает за деньги предоставить документы о вакцинации от коронавируса без ее прохождения.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские перечислили ростовчанину запрашиваемую им сумму и направили ему все необходимые документы. Через несколько дней получателю пришло уведомление портала "Госуслуги" о проведенной вакцинации", - говорится в сообщении.
Установлено, что информация о якобы проведенной вакцинации на сайт была направлена из медицинского учреждения города. Полицейские провели осмотры в медучреждении и дома у фигуранта. Изъята документация, имеющая отношение к вакцинации населения.
Медицинский работник держит в руках сертификат о вакцинации в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 в торговом центре Арена Плаза в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
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