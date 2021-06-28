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Посол США приехал на заседание по делу американца Рида
Посол США приехал на заседание по делу американца Рида - РИА Новости, 28.06.2021
Посол США приехал на заседание по делу американца Рида
Посол США в России Джон Салливан приехал на заседание Мосгорсуда по делу американского студента Тревора Рида, осужденного на 9 лет колонии за нападение на... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:58
2021-06-28T15:44
тревор рид
россия
джон салливан
джо байден
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москва
сша
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан приехал на заседание Мосгорсуда по делу американского студента Тревора Рида, осужденного на 9 лет колонии за нападение на полицейских, передает корреспондент РИА Новости.Это первое публичное мероприятие Салливана после его возвращения в Москву на прошлой неделе после того, как чуть более двух месяцев он провел в Вашингтоне на консультациях. Вернуть послов в столицы договорились лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден на саммите в Женеве.Ранее в Мосгорсуде РИА Новости сообщили, что в понедельник суд проведет апелляционное заседание по делу Рида.Рида 8 июня выписали из больницы, куда в мае он был госпитализирован с коронавирусом. Заседание по апелляции переносилось уже несколько раз, так как американцу уже дважды назначали психолого-психиатрические экспертизы.По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел - по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение.Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку.Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными". Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что "перебравшего" гостя дежурные отвезут в больницу.
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тревор рид, россия, джон салливан, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире
Посол США приехал на заседание по делу американца Рида
12:58 28.06.2021 (обновлено: 15:44 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Соединённых Штатов Америки Джон Джозеф Салливан у здания Мосгорсуда
Чрезвычайный и полномочный посол Соединённых Штатов Америки Джон Джозеф Салливан у здания Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости
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Посол США приехал на заседание по делу американца Рида, осужденного на девять лет колонии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан приехал на заседание Мосгорсуда по делу американского студента Тревора Рида, осужденного на 9 лет колонии за нападение на полицейских, передает корреспондент РИА Новости.
Это первое публичное мероприятие Салливана после его возвращения в Москву на прошлой неделе после того, как чуть более двух месяцев он провел в Вашингтоне на консультациях. Вернуть послов в столицы договорились лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден на саммите в Женеве.
Ранее в Мосгорсуде РИА Новости сообщили, что в понедельник суд проведет апелляционное заседание по делу Рида.
Рида 8 июня выписали из больницы, куда в мае он был госпитализирован с коронавирусом. Заседание по апелляции переносилось уже несколько раз, так как американцу уже дважды назначали психолого-психиатрические экспертизы.
По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел - по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение.
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Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку.
Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными". Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что "перебравшего" гостя дежурные отвезут в больницу.
 
Тревор РидРоссияДжон СалливанДжо БайденВладимир ПутинМоскваСШАВ мире
 
 
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