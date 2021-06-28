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Посол США приехал на заседание по делу американца Рида

Посол США приехал на заседание по делу американца Рида - РИА Новости, 28.06.2021

Посол США приехал на заседание по делу американца Рида

Посол США в России Джон Салливан приехал на заседание Мосгорсуда по делу американского студента Тревора Рида, осужденного на 9 лет колонии за нападение на... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T12:58

2021-06-28T12:58

2021-06-28T15:44

тревор рид

россия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан приехал на заседание Мосгорсуда по делу американского студента Тревора Рида, осужденного на 9 лет колонии за нападение на полицейских, передает корреспондент РИА Новости.Это первое публичное мероприятие Салливана после его возвращения в Москву на прошлой неделе после того, как чуть более двух месяцев он провел в Вашингтоне на консультациях. Вернуть послов в столицы договорились лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден на саммите в Женеве.Ранее в Мосгорсуде РИА Новости сообщили, что в понедельник суд проведет апелляционное заседание по делу Рида.Рида 8 июня выписали из больницы, куда в мае он был госпитализирован с коронавирусом. Заседание по апелляции переносилось уже несколько раз, так как американцу уже дважды назначали психолого-психиатрические экспертизы.По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел - по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение.Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку.Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными". Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что "перебравшего" гостя дежурные отвезут в больницу.

https://ria.ru/20210402/amerikanets-1603929882.html

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тревор рид, россия, джон салливан, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире