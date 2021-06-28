https://ria.ru/20210628/puteshestviya-1738878913.html

Названы самые недорогие авиамаршруты для путешествий по России в июле

Названы самые недорогие авиамаршруты для путешествий по России в июле - РИА Новости, 28.06.2021

Названы самые недорогие авиамаршруты для путешествий по России в июле

Определены самые популярные направления для бюджетных поездок в июле, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T13:54

2021-06-28T13:54

2021-06-28T13:54

нижний новгород

москва

ульяновск

архангельск

калуга

липецк

брянск

мурманск

саранск

вологда

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Определены самые популярные направления для бюджетных поездок в июле, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и определили маршруты для дешевого отдыха, авиабилеты по которым на июль были оформлены после 15 июня.Рейтинг возглавил Брянск: из Москвы туда можно попасть за 913 рублей. На втором и третьем местах — Псков и Чебоксары: средний чек за перелет в одну сторону равен 3,1 тысячи рублей.Также в список попали Липецк, Санкт-Петербург, Ульяновск, Саранск, Назрань, Владикавказ и Нижний Новгород. Средний чек за перелет в эти города не превышает четырех тысяч рублей в одну сторону. Из Санкт-Петербурга в июле дешевле всего улететь в Москву, средний чек в одну сторону составляет 3,9 тысячи рублей. На втором и третьем местах — Калуга и Архангельск (четыре тысячи рублей). Также недорого (за сумму менее пяти тысяч рублей) из города на Неве можно попасть в Нижний Новгород, Вологду, Брянск, Мурманск, Сыктывкар.

https://ria.ru/20210528/novgorod-1733689850.html

https://ria.ru/20210620/pskov-1737576063.html

нижний новгород

москва

ульяновск

архангельск

калуга

липецк

брянск

мурманск

саранск

вологда

чебоксары

псков

санкт-петербург

волгоград

сыктывкар

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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