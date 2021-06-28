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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210628/puteshestviya-1738878913.html
Названы самые недорогие авиамаршруты для путешествий по России в июле
Названы самые недорогие авиамаршруты для путешествий по России в июле - РИА Новости, 28.06.2021
Названы самые недорогие авиамаршруты для путешествий по России в июле
Определены самые популярные направления для бюджетных поездок в июле, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T13:54
2021-06-28T13:54
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москва
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архангельск
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брянск
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Определены самые популярные направления для бюджетных поездок в июле, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и определили маршруты для дешевого отдыха, авиабилеты по которым на июль были оформлены после 15 июня.Рейтинг возглавил Брянск: из Москвы туда можно попасть за 913 рублей. На втором и третьем местах — Псков и Чебоксары: средний чек за перелет в одну сторону равен 3,1 тысячи рублей.Также в список попали Липецк, Санкт-Петербург, Ульяновск, Саранск, Назрань, Владикавказ и Нижний Новгород. Средний чек за перелет в эти города не превышает четырех тысяч рублей в одну сторону. Из Санкт-Петербурга в июле дешевле всего улететь в Москву, средний чек в одну сторону составляет 3,9 тысячи рублей. На втором и третьем местах — Калуга и Архангельск (четыре тысячи рублей). Также недорого (за сумму менее пяти тысяч рублей) из города на Неве можно попасть в Нижний Новгород, Вологду, Брянск, Мурманск, Сыктывкар.
https://ria.ru/20210528/novgorod-1733689850.html
https://ria.ru/20210620/pskov-1737576063.html
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нижний новгород, москва, ульяновск, архангельск, калуга, липецк, брянск, мурманск, саранск, вологда, чебоксары, псков, санкт-петербург, отдых в россии 2021 летом, туризм, новости - туризм, апатит, волгоград, сыктывкар

Названы самые недорогие авиамаршруты для путешествий по России в июле

13:54 28.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПсковский Кром
Псковский Кром - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Определены самые популярные направления для бюджетных поездок в июле, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и определили маршруты для дешевого отдыха, авиабилеты по которым на июль были оформлены после 15 июня.
Рейтинг возглавил Брянск: из Москвы туда можно попасть за 913 рублей. На втором и третьем местах — Псков и Чебоксары: средний чек за перелет в одну сторону равен 3,1 тысячи рублей.
Также в список попали Липецк, Санкт-Петербург, Ульяновск, Саранск, Назрань, Владикавказ и Нижний Новгород. Средний чек за перелет в эти города не превышает четырех тысяч рублей в одну сторону.
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ТуризмНижний НовгородМоскваУльяновскАрхангельскКалугаЛипецкБрянскМурманскСаранскВологдаЧебоксарыПсковСанкт-Петербурготдых в России 2021 летомТуризмНовости - ТуризмАпатитВолгоградСыктывкар
 
 
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