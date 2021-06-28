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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210628/prognoz-1738888519.html
Инфекционист дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в России
Инфекционист дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 28.06.2021
Инфекционист дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в России
Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России в ближайшее время продолжится, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:56
2021-06-28T12:56
распространение коронавируса
сергей вознесенский
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России в ближайшее время продолжится, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский."Пока что, если мы будем смотреть на графики заболеваемости, мы видим только подъем фактически день ко дню. Поэтому говорить о том, что в ближайшие дни у нас есть какие-то перспективы значительного улучшения эпидемической ситуации, такого я заявить не смогу. Вероятно, на протяжении какого-то времени подъем заболеваемости будет сохраняться", - рассказал Вознесенский.Прогноз по срокам подъема заболеваемости эксперт делать не стал, отметив, что пока остаются источники заражения и "восприимчивый коллектив", возможность распространения инфекции сохраняется."На сегодняшний день у нас вакцинировано полностью около 11% населения. Поэтому тут можно только очень грубо спрогнозировать, что в ближайшее время распространение коронавирусной инфекции может продолжиться", - добавил Вознесенский.
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Инфекционист дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в России
12:56 28.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19
Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Инфекционист заявил, что рост заболеваемости COVID-19 в России продолжится

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России в ближайшее время продолжится, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
"Пока что, если мы будем смотреть на графики заболеваемости, мы видим только подъем фактически день ко дню. Поэтому говорить о том, что в ближайшие дни у нас есть какие-то перспективы значительного улучшения эпидемической ситуации, такого я заявить не смогу. Вероятно, на протяжении какого-то времени подъем заболеваемости будет сохраняться", - рассказал Вознесенский.
Прогноз по срокам подъема заболеваемости эксперт делать не стал, отметив, что пока остаются источники заражения и "восприимчивый коллектив", возможность распространения инфекции сохраняется.
"На сегодняшний день у нас вакцинировано полностью около 11% населения. Поэтому тут можно только очень грубо спрогнозировать, что в ближайшее время распространение коронавирусной инфекции может продолжиться", - добавил Вознесенский.
 
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