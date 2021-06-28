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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210628/prazdnik-1738911594.html
В РПЦ предложили "персонифицировать" один из государственных праздников
В РПЦ предложили "персонифицировать" один из государственных праздников - РИА Новости, 28.06.2021
В РПЦ предложили "персонифицировать" один из государственных праздников
Председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) предложил каждый День России посвящать памятным датам российской... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:09
2021-06-28T15:09
религия и мировоззрение
культура
религия
россия
александр невский
рсфср
борис ельцин
третьяковская галерея
справки
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) предложил каждый День России посвящать памятным датам российской истории или историческим личностям."Мы вышли с предложением: если уж у нас есть День России – это непростая дата, но она уже вошла в наш обиход и в нашу историю, – персонифицировать эту дату. В нынешнем году 800 лет святому князю Александру Невскому, на будущий год – 350 лет со дня рождения Петра I. И каждый год мы можем найти или какую-то великую личность, к которой может по праву быть приковано внимание всей общественности нашей страны, мы можем исследовать, узнать как можно больше об этом человеке или найти какое-то событие", - сообщил митрополит на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной выставке "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского" в Новой Третьяковке.Он отметил, что по имеющейся у него информации, такой вопрос рассматривается. "Мы с Зельфирой Исмагиловной (Трегуловой, директором Третьяковской галереи – ред.) и с другими российскими музеями, думаю, будем обсуждать и тему Петра I, и его периода, может быть, более расширенно", - добавил архиерей.12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников – День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. 12 июня 1991 года состоялись первые в истории страны всенародные прямые открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин. В 1992 году Верховный совет Российской Федерации издал постановление о присвоении дате принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации статуса праздничного (нерабочего) дня.
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культура, религия, россия, александр невский, рсфср, борис ельцин, третьяковская галерея, справки

В РПЦ предложили "персонифицировать" один из государственных праздников

15:09 28.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМитрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) во время всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в МИА "Россия сегодня"
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) во время всероссийской мультимедийной конференции Биоэтика и генетика: вызовы XXI века в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) предложил каждый День России посвящать памятным датам российской истории или историческим личностям.
"Мы вышли с предложением: если уж у нас есть День России – это непростая дата, но она уже вошла в наш обиход и в нашу историю, – персонифицировать эту дату. В нынешнем году 800 лет святому князю Александру Невскому, на будущий год – 350 лет со дня рождения Петра I. И каждый год мы можем найти или какую-то великую личность, к которой может по праву быть приковано внимание всей общественности нашей страны, мы можем исследовать, узнать как можно больше об этом человеке или найти какое-то событие", - сообщил митрополит на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной выставке "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского" в Новой Третьяковке.
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Он отметил, что по имеющейся у него информации, такой вопрос рассматривается. "Мы с Зельфирой Исмагиловной (Трегуловой, директором Третьяковской галереи – ред.) и с другими российскими музеями, думаю, будем обсуждать и тему Петра I, и его периода, может быть, более расширенно", - добавил архиерей.
12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников – День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. 12 июня 1991 года состоялись первые в истории страны всенародные прямые открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин. В 1992 году Верховный совет Российской Федерации издал постановление о присвоении дате принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации статуса праздничного (нерабочего) дня.
 
Религия и мировоззрениеКультураРелигияРоссияАлександр НевскийРСФСРБорис ЕльцинТретьяковская галереяСправки
 
 
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