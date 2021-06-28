https://ria.ru/20210628/posolstvo-1738946911.html

Захарова прокомментировала сокращение посольством США консульских услуг

Захарова прокомментировала сокращение посольством США консульских услуг - РИА Новости, 28.06.2021

Захарова прокомментировала сокращение посольством США консульских услуг

США перестали скрывать, что ради политики сдерживания других стран применяют удары по гуманитарному измерению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T18:12

2021-06-28T18:12

2021-06-28T18:29

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. США перестали скрывать, что ради политики сдерживания других стран применяют удары по гуманитарному измерению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вашингтон уже и не скрывает, что для реализации политики "сдерживания" стран давно применяет различные тактики, включая нанесения удара по гуманитарному измерению. Что в переводе с латыни и дипломатического означает - по людям", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова посла США в РФ Джона Салливана о том, что после 1 августа посольство не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме из-за требования России не нанимать персонал из третьих стран.Захарова также добавила, что посольство США "не первый раз и не первый год" уничтожает свою консульскую службу в России. "И штат сокращало, и объявляло о закрытии генконсульств... Делают это американские партнеры исключительно из своих собственных представлений о визовой политике. Так как штат сотрудников в консульских учреждениях США формируется исключительно американской, а не российской стороной", - отметила она.Ранее Салливан напомнил, что посольство США должно привести состав своего посольства в соответствие с новыми требованиями к 1 августа. При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков 25 июня заявил, что Москва не будет чинить препятствия, если США захотят заменить сотрудников посольства из числа россиян гражданами США, однако потолок в 455 сотрудников сохраняется.США 15 апреля ввели новые санкции против РФ, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии. В МИД РФ отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.Ответ России на санкции США включает как зеркальные, так и асимметричные меры. В частности, РФ приняла решение денонсировать соглашение о поездках американских дипломатов за пределы мест их базирования, а также запретить россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в посольство или генконсульства США. Также Москва анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим госструктурам. Кроме того, РФ внесла США в список недружественных государств, которым запрещено нанимать на работу граждан третьих стран. В МИД РФ ожидают, что посольство и консульства США не позднее 1 августа приведут состав своего персонала в соответствие с новыми требованиями.Посольство США из-за российских ответных мер объявило о сокращении объема оказываемых консульских услуг и прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок с 12 мая. Однако позже в посольстве уточнили, что до 16 июля будут продолжать оказывать ряд консульских услуг для граждан США. При этом в Москве подчеркивают, что готовы отменить ограничения на работу загранучреждений США, но только на взаимной основе.

https://ria.ru/20210628/vstrecha-1738938991.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210628/ssha-1738870928.html

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