Захарова прокомментировала сокращение посольством США консульских услуг
18:12 28.06.2021 (обновлено: 18:29 28.06.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала сокращение посольством США консульских услуг с 1 августа
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. США перестали скрывать, что ради политики сдерживания других стран применяют удары по гуманитарному измерению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вашингтон уже и не скрывает, что для реализации политики "сдерживания" стран давно применяет различные тактики, включая нанесения удара по гуманитарному измерению. Что в переводе с латыни и дипломатического означает - по людям", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова посла США в РФ Джона Салливана о том, что после 1 августа посольство не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме из-за требования России не нанимать персонал из третьих стран.
Захарова также добавила, что посольство США "не первый раз и не первый год" уничтожает свою консульскую службу в России. "И штат сокращало, и объявляло о закрытии генконсульств... Делают это американские партнеры исключительно из своих собственных представлений о визовой политике. Так как штат сотрудников в консульских учреждениях США формируется исключительно американской, а не российской стороной", - отметила она.
Ранее Салливан напомнил, что посольство США должно привести состав своего посольства в соответствие с новыми требованиями к 1 августа. При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков 25 июня заявил, что Москва не будет чинить препятствия, если США захотят заменить сотрудников посольства из числа россиян гражданами США, однако потолок в 455 сотрудников сохраняется.
США 15 апреля ввели новые санкции против РФ, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии. В МИД РФ отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.
Ответ России на санкции США включает как зеркальные, так и асимметричные меры. В частности, РФ приняла решение денонсировать соглашение о поездках американских дипломатов за пределы мест их базирования, а также запретить россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в посольство или генконсульства США. Также Москва анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим госструктурам. Кроме того, РФ внесла США в список недружественных государств, которым запрещено нанимать на работу граждан третьих стран. В МИД РФ ожидают, что посольство и консульства США не позднее 1 августа приведут состав своего персонала в соответствие с новыми требованиями.
Посольство США из-за российских ответных мер объявило о сокращении объема оказываемых консульских услуг и прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок с 12 мая. Однако позже в посольстве уточнили, что до 16 июля будут продолжать оказывать ряд консульских услуг для граждан США. При этом в Москве подчеркивают, что готовы отменить ограничения на работу загранучреждений США, но только на взаимной основе.