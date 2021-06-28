https://ria.ru/20210628/moloko-1738945421.html

СК завел дело после смерти младенца, которого кормили козьим молоком

СК завел дело после смерти младенца, которого кормили козьим молоком - РИА Новости, 28.06.2021

СК завел дело после смерти младенца, которого кормили козьим молоком

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Каменского района Ростовской области, которая кормила ребенка только козьим и коровьим молоком,... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T18:06

2021-06-28T18:06

2021-06-28T18:06

россия

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Каменского района Ростовской области, которая кормила ребенка только козьим и коровьим молоком, отчего он умер, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.По версии следствия, 21-летняя жительница Каменского района, не послушав врачей, долгое время кормила свою дочь 2020 года рождения коровьим и козьим молоком, отказавшись от грудного вскармливания. Это питание не соответствовало возрасту ребенка, из-за чего у девочки начались нарушения всасывания питательных веществ и развился дефицита массы тела.Ребенка госпитализировали, но несмотря на квалифицированную медпомощь, девочка скончалась. "Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказал представитель ведомства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/mladenets-1737461058.html

россия

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россия, ростовская область, происшествия