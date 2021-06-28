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"Круг добра" решил проблему нового года в закупке лекарств
"Круг добра" решил проблему нового года в закупке лекарств - РИА Новости, 28.06.2021
"Круг добра" решил проблему нового года в закупке лекарств
Фонд "Круг добра" принял решение о закупке лекарств для детей с редкими заболеваниями на 1 квартал 2022 года, чтобы обеспечение ими не прерывалось на новогодние РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T20:28
2021-06-28T20:28
фонд "круг добра"
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Фонд "Круг добра" принял решение о закупке лекарств для детей с редкими заболеваниями на 1 квартал 2022 года, чтобы обеспечение ими не прерывалось на новогодние праздники, рассказали журналистам в пресс-службе Минздрава РФ."На заседании экспертного совета фонда "Круг добра" утверждено решение о закупках лекарственных препаратов для детей на 1 квартал 2022 года, чтобы обеспечить непрерывность лечения детей в 2021 и 2022 году. Это решение позволит не допустить перерыва в лекарственном обеспечении детей дорогостоящими препаратами на этапе смены календарного года и обеспечить непрерывное лечение детям с жизнеугрожающими, в том числе редкими, заболеваниями", - говорится в сообщении.Фонд уже обеспечил лекарственными препаратами 1083 ребенка с тяжелыми заболеваниями, включая детей со спинально-мышечной атрофией, отметили в ведомстве.Фонд "Круг добра" был создан в январе указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.
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фонд "круг добра", россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), владимир путин, общество
"Круг добра" решил проблему нового года в закупке лекарств
20:28 28.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкИгрушки в палате детской больницы
Игрушки в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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"Круг добра" решил проблему нового года в закупке лекарств для детей с редкими болезнями

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Фонд "Круг добра" принял решение о закупке лекарств для детей с редкими заболеваниями на 1 квартал 2022 года, чтобы обеспечение ими не прерывалось на новогодние праздники, рассказали журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.
"На заседании экспертного совета фонда "Круг добра" утверждено решение о закупках лекарственных препаратов для детей на 1 квартал 2022 года, чтобы обеспечить непрерывность лечения детей в 2021 и 2022 году. Это решение позволит не допустить перерыва в лекарственном обеспечении детей дорогостоящими препаратами на этапе смены календарного года и обеспечить непрерывное лечение детям с жизнеугрожающими, в том числе редкими, заболеваниями", - говорится в сообщении.
Фонд уже обеспечил лекарственными препаратами 1083 ребенка с тяжелыми заболеваниями, включая детей со спинально-мышечной атрофией, отметили в ведомстве.
Фонд "Круг добра" был создан в январе указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
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Фонд "Круг добра"РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Владимир ПутинОбщество
 
 
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