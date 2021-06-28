Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210628/kirkorov-1738929965.html
Киркоров отреагировал на исключение из черного списка Минкульта Украины
Киркоров отреагировал на исключение из черного списка Минкульта Украины - РИА Новости, 28.06.2021
Киркоров отреагировал на исключение из черного списка Минкульта Украины
Видео со словами благодарности за поддержку он разместил в личном микроблоге. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T17:19
2021-06-28T17:19
новости культуры
знаменитости
украина
шоубиз
филипп киркоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735812474_39:504:2784:2048_1920x0_80_0_0_edf85f5b0db465cb8c8651fb0331c14e.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Филипп Киркоров обратился к поклонникам после исключения из черного списка Министерства культуры и информационной политики Украины. Видео со словами благодарности за поддержку он разместил в личном микроблоге. "Я отправляю каждому поклоннику из Украины частичку своей души и сердца! Меня переполняет чувство гордости и радости, спасибо, что вы есть у меня, случилось немыслимое… Чиновники услышали нас!" — подписал ролик Филипп Бедросович. По его мнению, каждый может сам за себя решать, что слушать и смотреть. Певец уверен, что его поклонники "доказали, что музыка и политика не могут и не должны соприкасаться"."Такой светлый добрый человек", "Ничего себе — и такое бывает! Рада за вас, Филипп. Люблю и всегда с вами", "Ну, слава Богу, хоть тут здравый разум победил!", "Филипп! Поздравляю! Это здорово!" — отреагировали пользователи. 24 июня певца внесли, а 27 июня исключили из черного списка Минкультуры Украины.
https://ria.ru/20210624/kirkorov-1738449766.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735812474_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_dc9880470121fb079dd1f44193be72d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, знаменитости, украина, филипп киркоров

Киркоров отреагировал на исключение из черного списка Минкульта Украины

17:19 28.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФилипп Киркоров
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Филипп Киркоров обратился к поклонникам после исключения из черного списка Министерства культуры и информационной политики Украины. Видео со словами благодарности за поддержку он разместил в личном микроблоге.
"Я отправляю каждому поклоннику из Украины частичку своей души и сердца! Меня переполняет чувство гордости и радости, спасибо, что вы есть у меня, случилось немыслимое… Чиновники услышали нас!" — подписал ролик Филипп Бедросович.
По его мнению, каждый может сам за себя решать, что слушать и смотреть. Певец уверен, что его поклонники "доказали, что музыка и политика не могут и не должны соприкасаться".

"Вы протянули России соломинку дружбы, именно из таких светлых лучей в будущем мы вернемся к дружбе и уважению, возможно, именно сейчас зарождается надежда на то, что ситуация между нашими странами улучшится", — говорит исполнитель.

"Такой светлый добрый человек", "Ничего себе — и такое бывает! Рада за вас, Филипп. Люблю и всегда с вами", "Ну, слава Богу, хоть тут здравый разум победил!", "Филипп! Поздравляю! Это здорово!" — отреагировали пользователи.
24 июня певца внесли, а 27 июня исключили из черного списка Минкультуры Украины.
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 16:37Шоубиз
Киркоров ответил Минкульту Украины песней на украинском
 
ШоубизНовости культурыЗнаменитостиУкраинаФилипп Киркоров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму заложили аллею звезд
08:23При пожаре в бытовке в Татарстане погибли мужчина и девочка
08:18Крупный пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидировали
08:15Заместителя премьера Австралии оштрафовали за отсутствие маски
08:13Аналитики рассказали о взрывном спросе на аренду самокатов в России
08:09С севшего на мель судна в Петербурге эвакуировали более 70 человек
08:06В Хабаровский край поступили 50 тысяч доз вакцины от COVID-19
08:01Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия
08:00Турецкие амбиции. Грозит ли Стамбульский канал российскому флоту
07:39Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией
07:38В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей
07:12"Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша
07:07В Пензе загорелся торговый центр
06:51В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних чудес
06:11Эксперт не ждет снижения заболеваемости COVID-19 после жарких дней
06:09Россияне стали чаще платить по "плохим" долгам
06:06Карту "Мир" с июля должно принимать большее число российских магазинов
05:49Мошенники начали продавать поддельные QR-коды для посещения кафе в Москве
05:13Эксперт рассказал, чем опасна полная разрядка и зарядка смартфона
05:06В Польше заподозрили Украину в симпатиях к нацистам
Лента новостейМолния