https://ria.ru/20210628/kirkorov-1738929965.html
Киркоров отреагировал на исключение из черного списка Минкульта Украины
Киркоров отреагировал на исключение из черного списка Минкульта Украины - РИА Новости, 28.06.2021
Киркоров отреагировал на исключение из черного списка Минкульта Украины
Видео со словами благодарности за поддержку он разместил в личном микроблоге. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T17:19
2021-06-28T17:19
2021-06-28T17:19
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Филипп Киркоров обратился к поклонникам после исключения из черного списка Министерства культуры и информационной политики Украины. Видео со словами благодарности за поддержку он разместил в личном микроблоге. "Я отправляю каждому поклоннику из Украины частичку своей души и сердца! Меня переполняет чувство гордости и радости, спасибо, что вы есть у меня, случилось немыслимое… Чиновники услышали нас!" — подписал ролик Филипп Бедросович. По его мнению, каждый может сам за себя решать, что слушать и смотреть. Певец уверен, что его поклонники "доказали, что музыка и политика не могут и не должны соприкасаться"."Такой светлый добрый человек", "Ничего себе — и такое бывает! Рада за вас, Филипп. Люблю и всегда с вами", "Ну, слава Богу, хоть тут здравый разум победил!", "Филипп! Поздравляю! Это здорово!" — отреагировали пользователи. 24 июня певца внесли, а 27 июня исключили из черного списка Минкультуры Украины.
https://ria.ru/20210624/kirkorov-1738449766.html
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новости культуры, знаменитости, украина, филипп киркоров
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Филипп Киркоров обратился к поклонникам после исключения из черного списка Министерства культуры и информационной политики Украины.
Видео со словами благодарности за поддержку он разместил
в личном микроблоге.
"Я отправляю каждому поклоннику из Украины частичку своей души и сердца! Меня переполняет чувство гордости и радости, спасибо, что вы есть у меня, случилось немыслимое… Чиновники услышали нас!" — подписал ролик Филипп Бедросович.
По его мнению, каждый может сам за себя решать, что слушать и смотреть. Певец уверен, что его поклонники "доказали, что музыка и политика не могут и не должны соприкасаться".
"Вы протянули России соломинку дружбы, именно из таких светлых лучей в будущем мы вернемся к дружбе и уважению, возможно, именно сейчас зарождается надежда на то, что ситуация между нашими странами улучшится", — говорит исполнитель.
"Такой светлый добрый человек", "Ничего себе — и такое бывает! Рада за вас, Филипп. Люблю и всегда с вами", "Ну, слава Богу, хоть тут здравый разум победил!", "Филипп! Поздравляю! Это здорово!" — отреагировали пользователи.
24 июня певца внесли
, а 27 июня исключили
из черного списка Минкультуры Украины.