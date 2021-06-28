https://ria.ru/20210628/kirkorov-1738929965.html

Киркоров отреагировал на исключение из черного списка Минкульта Украины

Киркоров отреагировал на исключение из черного списка Минкульта Украины - РИА Новости, 28.06.2021

Киркоров отреагировал на исключение из черного списка Минкульта Украины

Видео со словами благодарности за поддержку он разместил в личном микроблоге. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T17:19

2021-06-28T17:19

2021-06-28T17:19

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Филипп Киркоров обратился к поклонникам после исключения из черного списка Министерства культуры и информационной политики Украины. Видео со словами благодарности за поддержку он разместил в личном микроблоге. "Я отправляю каждому поклоннику из Украины частичку своей души и сердца! Меня переполняет чувство гордости и радости, спасибо, что вы есть у меня, случилось немыслимое… Чиновники услышали нас!" — подписал ролик Филипп Бедросович. По его мнению, каждый может сам за себя решать, что слушать и смотреть. Певец уверен, что его поклонники "доказали, что музыка и политика не могут и не должны соприкасаться"."Такой светлый добрый человек", "Ничего себе — и такое бывает! Рада за вас, Филипп. Люблю и всегда с вами", "Ну, слава Богу, хоть тут здравый разум победил!", "Филипп! Поздравляю! Это здорово!" — отреагировали пользователи. 24 июня певца внесли, а 27 июня исключили из черного списка Минкультуры Украины.

https://ria.ru/20210624/kirkorov-1738449766.html

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новости культуры, знаменитости, украина, филипп киркоров