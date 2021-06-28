Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210628/gazoprovod-1738885080.html
Польша начала прокладку газопровода в Балтийском море
Польша начала прокладку газопровода в Балтийском море - РИА Новости, 28.06.2021
Польша начала прокладку газопровода в Балтийском море
Судно Castorone начало прокладку газопровода Baltic Pipe в Балтийском море, сообщается в пресс-релизе польского газового оператора GAZ-System. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:34
2021-06-28T12:38
балтийское море
gaz-system
польша
роттердам
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735560597_0:105:1980:1219_1920x0_80_0_0_0e63a284fd5f94ed949483bcd6e0956b.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Судно Castorone начало прокладку газопровода Baltic Pipe в Балтийском море, сообщается в пресс-релизе польского газового оператора GAZ-System."Укладка трубопровода началась в месте, расположенном недалеко от середины маршрута всего морского газопровода, в датских водах, недалеко от острова Борнхольм. Castorone будет последовательно двигаться на северо-запад по маршруту трубопровода", - говорится в сообщении.Отмечается, что, помимо Castorone, в прокладке Baltic Pipe будут участвовать два судна - Castoro Sei и Castoro 10 – которые находятся в Роттердаме и готовы приступить к работе. На данный момент также задействованы другие суда, которые занимаются подводными подготовительными работами в рамках проекта, в том числе углублением дна и укладкой горных пород.GAZ-System сообщает, что на укладку трубопровода протяженностью почти 275 километров потребуется несколько месяцев, и в случае благоприятных погодных условий процесс может быть завершен в 2021 году.Несколько лет назад главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. В соответствии с меморандумом, проект должен быть реализован в 2022 году. Его стоимость составит около 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польского оператора газа Gaz-System, который неоднократно заявлял, что собирается импортировать по этому газопроводу большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на поставку российского газа в Польшу.
https://ria.ru/20210626/lashet-1738752142.html
балтийское море
польша
роттердам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735560597_216:0:1980:1323_1920x0_80_0_0_979456e9e50095d835a8a927cc31ea33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
балтийское море, gaz-system, польша, роттердам, в мире, экономика
Польша начала прокладку газопровода в Балтийском море
12:34 28.06.2021 (обновлено: 12:38 28.06.2021)
 
© Фото : Energinet / Maria Tuxen HedegaardПодготовка к строительству газопровода Baltic Pipe
Подготовка к строительству газопровода Baltic Pipe - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Фото : Energinet / Maria Tuxen Hedegaard

Польша начала прокладку газопровода, который может заменить поставки российского газа

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Судно Castorone начало прокладку газопровода Baltic Pipe в Балтийском море, сообщается в пресс-релизе польского газового оператора GAZ-System.
"Укладка трубопровода началась в месте, расположенном недалеко от середины маршрута всего морского газопровода, в датских водах, недалеко от острова Борнхольм. Castorone будет последовательно двигаться на северо-запад по маршруту трубопровода", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, помимо Castorone, в прокладке Baltic Pipe будут участвовать два судна - Castoro Sei и Castoro 10 – которые находятся в Роттердаме и готовы приступить к работе. На данный момент также задействованы другие суда, которые занимаются подводными подготовительными работами в рамках проекта, в том числе углублением дна и укладкой горных пород.
GAZ-System сообщает, что на укладку трубопровода протяженностью почти 275 километров потребуется несколько месяцев, и в случае благоприятных погодных условий процесс может быть завершен в 2021 году.
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
26 июня, 19:27
Лидер ХДС Лашет назвал условие для остановки "Северного потока — 2"
Несколько лет назад главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. В соответствии с меморандумом, проект должен быть реализован в 2022 году. Его стоимость составит около 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польского оператора газа Gaz-System, который неоднократно заявлял, что собирается импортировать по этому газопроводу большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на поставку российского газа в Польшу.
 
Балтийское мореGaz-SystemПольшаРоттердамВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму заложили аллею звезд
08:23При пожаре в бытовке в Татарстане погибли мужчина и девочка
08:18Крупный пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидировали
08:15Заместителя премьера Австралии оштрафовали за отсутствие маски
08:13Аналитики рассказали о взрывном спросе на аренду самокатов в России
08:09С севшего на мель судна в Петербурге эвакуировали более 70 человек
08:06В Хабаровский край поступили 50 тысяч доз вакцины от COVID-19
08:01Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия
08:00Турецкие амбиции. Грозит ли Стамбульский канал российскому флоту
07:39Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией
07:38В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей
07:12"Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша
07:07В Пензе загорелся торговый центр
06:51В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних чудес
06:11Эксперт не ждет снижения заболеваемости COVID-19 после жарких дней
06:09Россияне стали чаще платить по "плохим" долгам
06:06Карту "Мир" с июля должно принимать большее число российских магазинов
05:49Мошенники начали продавать поддельные QR-коды для посещения кафе в Москве
05:13Эксперт рассказал, чем опасна полная разрядка и зарядка смартфона
05:06В Польше заподозрили Украину в симпатиях к нацистам
Лента новостейМолния