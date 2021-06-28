https://ria.ru/20210628/gazoprovod-1738885080.html

Польша начала прокладку газопровода в Балтийском море

Польша начала прокладку газопровода в Балтийском море - РИА Новости, 28.06.2021

Польша начала прокладку газопровода в Балтийском море

Судно Castorone начало прокладку газопровода Baltic Pipe в Балтийском море, сообщается в пресс-релизе польского газового оператора GAZ-System. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T12:34

2021-06-28T12:34

2021-06-28T12:38

балтийское море

gaz-system

польша

роттердам

в мире

экономика

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Судно Castorone начало прокладку газопровода Baltic Pipe в Балтийском море, сообщается в пресс-релизе польского газового оператора GAZ-System."Укладка трубопровода началась в месте, расположенном недалеко от середины маршрута всего морского газопровода, в датских водах, недалеко от острова Борнхольм. Castorone будет последовательно двигаться на северо-запад по маршруту трубопровода", - говорится в сообщении.Отмечается, что, помимо Castorone, в прокладке Baltic Pipe будут участвовать два судна - Castoro Sei и Castoro 10 – которые находятся в Роттердаме и готовы приступить к работе. На данный момент также задействованы другие суда, которые занимаются подводными подготовительными работами в рамках проекта, в том числе углублением дна и укладкой горных пород.GAZ-System сообщает, что на укладку трубопровода протяженностью почти 275 километров потребуется несколько месяцев, и в случае благоприятных погодных условий процесс может быть завершен в 2021 году.Несколько лет назад главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. В соответствии с меморандумом, проект должен быть реализован в 2022 году. Его стоимость составит около 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польского оператора газа Gaz-System, который неоднократно заявлял, что собирается импортировать по этому газопроводу большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на поставку российского газа в Польшу.

https://ria.ru/20210626/lashet-1738752142.html

балтийское море

польша

роттердам

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балтийское море, gaz-system, польша, роттердам, в мире, экономика