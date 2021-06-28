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Пьяный житель Владивостока пытался поджечь дверь квартиры своей жены
Пьяный житель Владивостока пытался поджечь дверь квартиры своей жены - РИА Новости, 28.06.2021
Пьяный житель Владивостока пытался поджечь дверь квартиры своей жены
Житель Владивостока пытался поджечь входную дверь квартиры жены, повредил шесть автомобилей, после чего его арестовали на 15 суток и привлекли к уголовной... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T10:18
2021-06-28T10:18
россия
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Житель Владивостока пытался поджечь входную дверь квартиры жены, повредил шесть автомобилей, после чего его арестовали на 15 суток и привлекли к уголовной ответственности, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю.По информации ведомства, местные жители сообщили в полицию, что во дворе одного из домов по проспекту Красного Знамени во Владивостоке неизвестный устроил дебош и пытался поджечь входную дверь квартиры. Сообщается, что 30-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил выяснить отношения с супругой, с которой вместе не проживает."Мужчина подъехал на стоянку, расположенную около дома, где вступил в конфликт с охранником, повредил две автомашины и уехал. Проследовав по адресу проживания супруги... поджег бумагу около входной двери квартиры... Правонарушитель, пытаясь выехать (на своей машине), повредил четыре припаркованные во дворе иномарки", - говорится в сообщении.Дебошира на месте задержали сотрудники Госавтоинспекции. Выяснилось, что его уже привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, он лишен прав. В отношении злостного правонарушителя составлены административные протоколы и возбуждено уголовное дело по статье "Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения"."Гражданина, устроившего дебош во дворе дома на проспекте Красного Знамени, арестовали на 15 суток...В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст.167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба")", - сообщили в полиции.
https://radiosputnik.ria.ru/20210325/kriminal-1602881185.html
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россия, владивосток, приморский край, происшествия
Пьяный житель Владивостока пытался поджечь дверь квартиры своей жены
10:18 28.06.2021
 
© РИА Новости / Геннадий ШишкинСамый современный полицейский участок - отдел полиции №9 УМВД России по Владивостоку на острове Русском. Патрульный автомобиль
Самый современный полицейский участок - отдел полиции №9 УМВД России по Владивостоку на острове Русском. Патрульный автомобиль - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Геннадий Шишкин

Пьяный житель Владивостока пытался поджечь дверь квартиры жены и повредил шесть автомобилей

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Житель Владивостока пытался поджечь входную дверь квартиры жены, повредил шесть автомобилей, после чего его арестовали на 15 суток и привлекли к уголовной ответственности, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю.
По информации ведомства, местные жители сообщили в полицию, что во дворе одного из домов по проспекту Красного Знамени во Владивостоке неизвестный устроил дебош и пытался поджечь входную дверь квартиры. Сообщается, что 30-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил выяснить отношения с супругой, с которой вместе не проживает.
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"Мужчина подъехал на стоянку, расположенную около дома, где вступил в конфликт с охранником, повредил две автомашины и уехал. Проследовав по адресу проживания супруги... поджег бумагу около входной двери квартиры... Правонарушитель, пытаясь выехать (на своей машине), повредил четыре припаркованные во дворе иномарки", - говорится в сообщении.
Дебошира на месте задержали сотрудники Госавтоинспекции. Выяснилось, что его уже привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, он лишен прав. В отношении злостного правонарушителя составлены административные протоколы и возбуждено уголовное дело по статье "Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения".
"Гражданина, устроившего дебош во дворе дома на проспекте Красного Знамени, арестовали на 15 суток...В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст.167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба")", - сообщили в полиции.
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