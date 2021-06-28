Пролив и бухта Чукотки, где застряли 50 белух, освобождены ото льда
© РИА Новости / пресс-служба национального парка "Берингия" / Перейти в фотобанкБелухи, попавшие в ледовый плен в бухте Пенкигнгэй на Чукотке в конце апреля
Лед унесло из пролива Сенявина и бухты Пенкигнгэй, где в ледовый плен попали около 50 белух
ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Лед унесло из пролива Сенявина и бухты Пенкигнгэй на Чукотке, где в ледовый плен попали около 50 белух, сообщила РИА Новости пресс-секретарь нацпарка "Берингия" Влада Вальченко.
Зимой около 50 белух оказались в ледовом плену в бухте Пенкигнгэй в трех небольших полыньях. Инспекторы нацпарка регулярно выезжали к полыньям и подкармливали белух свежей рыбой. На прошлой неделе в нацпарке сообщали, что инспектор заметил группу из 13 белух в лагуне у села Янракыннот со стороны бухты Пенкигнгей, на следующий день он насчитал еще семь животных. Ученые отмечали, что белухи нашли выход к открытой воде и могут спокойно уйти в море, но пока некоторые из них находятся в лагуне, где много рыбы.
25 июня, 08:00Путь к свободе: белухи выбрались из ледяного пленаБелухи выходят группами из бухты Пенкегней в лагуну у села Янракыннот. Их заметили инспекторы национального парка "Берингия". Они сообщили о том, что заметили в лагуне около 13 белух. По разным данным, весной в ледовый плен попали от 20 до 50 особей.
"Вчера пролив открылся полностью, льда больше нет. Там (где белухи были в плену) уже открытая вода, лёд унесло. Можно быть за белух спокойными", - сказала Вальченко.
По ее словам, в воскресенье инспектор нацпарка наблюдал, как лед уносило из бухты.
"Белух уже, конечно, не видно", - добавила собеседница агентства.
В декабре 2011 года около 100 белух оказались в ледовой ловушке в 15 километрах южнее села в Сенявинском проливе Берингова моря. До открытой воды было 25 километров. Тогда участие спасательных судов или ледоколов для освобождения белух признали нецелесообразным. Через две недели наблюдатели сообщили, что насчитали всего 12 белух: четыре из пяти полыней закрылись. Предыдущий аналогичный случай произошел в 1984 году, в том же районе в ледовый плен попало несколько тысяч белух. Тогда им на помощь пришел ледокол, но большинство животных все же погибло – они не пошли по каналу за судном к открытой воде.