https://ria.ru/20210628/aziya-1738635178.html

"Похлеще, чем НАТО": США создают мощный военный блок к востоку от России

"Похлеще, чем НАТО": США создают мощный военный блок к востоку от России - РИА Новости, 28.06.2021

"Похлеще, чем НАТО": США создают мощный военный блок к востоку от России

Сотни тысяч военнослужащих, авианосные ударные группы и стратегическая авиация — Пентагон стремительно накачивает оружием Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР)... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T08:00

2021-06-28T08:00

2021-06-28T08:01

россия

министерство обороны сша

нато

пентагон

безопасность

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Сотни тысяч военнослужащих, авианосные ударные группы и стратегическая авиация — Пентагон стремительно накачивает оружием Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Вашингтон вплотную подошел к тому, чтобы сформировать здесь военный блок, который, по оценкам экспертов, станет аналогом НАТО в Азии. И хотя заявленная цель — сдерживание Китая, это серьезно скажется и на безопасности России. Что задумали американцы — разбиралось РИА Новости.Полный контрольРазговоры о создании в Азии военного блока, подобного Североатлантическому альянсу, начались еще в конце нулевых. В 2007-м премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил организовать так называемый Четырехсторонний диалог по безопасности с участием на первых этапах США, Японии, Австралии и Индии. Затем должны были присоединиться другие азиатские страны, граничащие с Китаем. Очевидно, что за этим стоят американцы, считающие КНР главным геополитическим противником.Япония сильно зависит от США — на островах давно прописались американские морпехи, построены мощные базы, Вашингтон снабжает японские Силы самообороны оружием и техникой. Еще один сателлит американцев в Тихоокеанском регионе — Австралия, основной союзник США вне НАТО. Австралийцы участвовали в войне в Персидском заливе, воевали в Афганистане и Ираке. Восьмидесятитысячные вооруженные силы страны располагают танками "Абрамс", бронетранспортерами M113, гаубицами M198 и M2A2, ракетными комплексами "Джавелин" и винтовками M4A1, из авиатехники имеются вертолеты "Чинук" и "Черный ястреб".По данным Главного управления Генштаба России, американцы форсируют формирование антикитайской коалиции на основе Четырехстороннего диалога по безопасности. При этом активно воздействуют на Индию. "Помимо Австралии и Японии, особое значение придается вовлечению в этот формат Индии, которая традиционно самостоятельно выстраивает свою внешнюю политику", — сказал начальник управления адмирал Игорь Костюков. По словам доктора военных наук Константина Сивкова, Вашингтон попытается вовлечь в альянс и другие страны, такие как Филиппины и Индонезия.Игра на противоречияхЭксперт предположил, что при таком развитии событий Шанхайская организация сотрудничества, в которой участвует и Россия, и Китай, и Индия, превратится в военно-политический блок с присоединением других стран.Это серьезно усложнит ситуацию в регионе для Соединенных Штатов. Однако Вашингтон все же рассчитывает установить полный контроль над АТР, который, уверены в российском Генштабе, в перспективе станет локомотивом мировой экономики и ареной соперничества ведущих держав. Чтобы затянуть Дели в военный блок, американские политики будут играть на давних индийско-китайских противоречиях, объясняет РИА Новости член-корреспондент Российской академии естественных наук Константин Соколов."В этом нет ничего неожиданного. Индия и Китай — главные в регионе, у остальных вспомогательная роль. И цель США, как всегда, — воевать чужими руками, не тратить собственный ресурс. Военная поддержка, обеспечение, в том числе информационное — это вторичный вопрос".Соколов тоже не сомневается, что создание такого военного блока чревато для России самыми негативными последствиями. "Мы исторически в дружеских отношениях с Китаем и Индией, — указывает он. — Раскачивание индийско-китайского противостояния означает для Москвы очень большие сложности во внешней политике".Впрочем, эксперты сходятся в том, что формирование новой военной коалиции в АТР затянется не на один год. По той простой причине, что противников у этих планов ничуть не меньше, чем сторонников.Подготовка к войнеСША в последние годы значительно нарастили военную группировку в Тихоокеанском регионе. Американские боевые корабли регулярно заходят в 12-мильную зону вокруг Парасельских островов и архипелага Спратли, из-за которых Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами АТР.Заметно участились и учения флота США в Тихом океане вблизи китайских акваторий. Так, в июне авианосец "Рональд Рейган" вошел Южно-Китайское море. По легенде авианосная ударная группа действовала в целях обеспечения безопасности региональных союзников США. С 2020-го американские ВМС одновременно развертывают в регионе сразу три авианосные ударные группы. А на авиабазу Андерсен на Марианских островах периодически перебрасывают стратегические бомбардировщики В-52, В-1 и В-2. Иногда здесь дежурят до 15 самолетов — носителей ядерного оружия.Все чаще Пентагон привлекает к маневрам дружественные страны. Например, японские и американские моряки повысили интенсивность совместных тренировок вдвое. В 2021-м они уже собирались для этого 23 раза. Пекин, естественно, протестует. Но американцы в ответ заявляют, что будут плавать там, где позволяет международное право. В российском Генштабе уточнили: Соединенные Штаты стянули в АТР 400-тысячную группировку. В 2019-м американцы разработали целую стратегию, цель которой — превосходство за счет военного присутствия, активизации учебно-боевой деятельности и оснащения вооруженных сил современными боевыми системами. На Тихом океане несколько лет назад Пентагон создал подразделение нового типа — многодоменную оперативную группу (Multi-DomainTask Force), предназначенную для взлома обороны и уничтожения ключевых объектов противника. В целом же в регионе свыше 200 объектов Вооруженных сил США, в том числе более 50 военных баз. Кроме того, Вашингтон планирует к 2024-му развернуть в АТР 1-й оперативный флот. Соединение будет действовать в акватории восточной части Индийского океана. Это высвободит ресурсы 7-го оперативного флота и сосредоточит его на решении задач в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, активизирует военную деятельность по сдерживанию КНР в Южной и Юго-Восточной Азии.

https://ria.ru/20210301/morpekhi-1599083581.html

https://ria.ru/20210624/flot-1738306098.html

https://ria.ru/20200629/1573523197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны сша, нато, пентагон, безопасность