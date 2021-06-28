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"Похлеще, чем НАТО": США создают мощный военный блок к востоку от России
"Похлеще, чем НАТО": США создают мощный военный блок к востоку от России - РИА Новости, 28.06.2021
"Похлеще, чем НАТО": США создают мощный военный блок к востоку от России
Сотни тысяч военнослужащих, авианосные ударные группы и стратегическая авиация — Пентагон стремительно накачивает оружием Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР)... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T08:00
2021-06-28T08:01
россия
министерство обороны сша
нато
пентагон
безопасность
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Сотни тысяч военнослужащих, авианосные ударные группы и стратегическая авиация — Пентагон стремительно накачивает оружием Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Вашингтон вплотную подошел к тому, чтобы сформировать здесь военный блок, который, по оценкам экспертов, станет аналогом НАТО в Азии. И хотя заявленная цель — сдерживание Китая, это серьезно скажется и на безопасности России. Что задумали американцы — разбиралось РИА Новости.Полный контрольРазговоры о создании в Азии военного блока, подобного Североатлантическому альянсу, начались еще в конце нулевых. В 2007-м премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил организовать так называемый Четырехсторонний диалог по безопасности с участием на первых этапах США, Японии, Австралии и Индии. Затем должны были присоединиться другие азиатские страны, граничащие с Китаем. Очевидно, что за этим стоят американцы, считающие КНР главным геополитическим противником.Япония сильно зависит от США — на островах давно прописались американские морпехи, построены мощные базы, Вашингтон снабжает японские Силы самообороны оружием и техникой. Еще один сателлит американцев в Тихоокеанском регионе — Австралия, основной союзник США вне НАТО. Австралийцы участвовали в войне в Персидском заливе, воевали в Афганистане и Ираке. Восьмидесятитысячные вооруженные силы страны располагают танками "Абрамс", бронетранспортерами M113, гаубицами M198 и M2A2, ракетными комплексами "Джавелин" и винтовками M4A1, из авиатехники имеются вертолеты "Чинук" и "Черный ястреб".По данным Главного управления Генштаба России, американцы форсируют формирование антикитайской коалиции на основе Четырехстороннего диалога по безопасности. При этом активно воздействуют на Индию. "Помимо Австралии и Японии, особое значение придается вовлечению в этот формат Индии, которая традиционно самостоятельно выстраивает свою внешнюю политику", — сказал начальник управления адмирал Игорь Костюков. По словам доктора военных наук Константина Сивкова, Вашингтон попытается вовлечь в альянс и другие страны, такие как Филиппины и Индонезия.Игра на противоречияхЭксперт предположил, что при таком развитии событий Шанхайская организация сотрудничества, в которой участвует и Россия, и Китай, и Индия, превратится в военно-политический блок с присоединением других стран.Это серьезно усложнит ситуацию в регионе для Соединенных Штатов. Однако Вашингтон все же рассчитывает установить полный контроль над АТР, который, уверены в российском Генштабе, в перспективе станет локомотивом мировой экономики и ареной соперничества ведущих держав. Чтобы затянуть Дели в военный блок, американские политики будут играть на давних индийско-китайских противоречиях, объясняет РИА Новости член-корреспондент Российской академии естественных наук Константин Соколов."В этом нет ничего неожиданного. Индия и Китай — главные в регионе, у остальных вспомогательная роль. И цель США, как всегда, — воевать чужими руками, не тратить собственный ресурс. Военная поддержка, обеспечение, в том числе информационное — это вторичный вопрос".Соколов тоже не сомневается, что создание такого военного блока чревато для России самыми негативными последствиями. "Мы исторически в дружеских отношениях с Китаем и Индией, — указывает он. — Раскачивание индийско-китайского противостояния означает для Москвы очень большие сложности во внешней политике".Впрочем, эксперты сходятся в том, что формирование новой военной коалиции в АТР затянется не на один год. По той простой причине, что противников у этих планов ничуть не меньше, чем сторонников.Подготовка к войнеСША в последние годы значительно нарастили военную группировку в Тихоокеанском регионе. Американские боевые корабли регулярно заходят в 12-мильную зону вокруг Парасельских островов и архипелага Спратли, из-за которых Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами АТР.Заметно участились и учения флота США в Тихом океане вблизи китайских акваторий. Так, в июне авианосец "Рональд Рейган" вошел Южно-Китайское море. По легенде авианосная ударная группа действовала в целях обеспечения безопасности региональных союзников США. С 2020-го американские ВМС одновременно развертывают в регионе сразу три авианосные ударные группы. А на авиабазу Андерсен на Марианских островах периодически перебрасывают стратегические бомбардировщики В-52, В-1 и В-2. Иногда здесь дежурят до 15 самолетов — носителей ядерного оружия.Все чаще Пентагон привлекает к маневрам дружественные страны. Например, японские и американские моряки повысили интенсивность совместных тренировок вдвое. В 2021-м они уже собирались для этого 23 раза. Пекин, естественно, протестует. Но американцы в ответ заявляют, что будут плавать там, где позволяет международное право. В российском Генштабе уточнили: Соединенные Штаты стянули в АТР 400-тысячную группировку. В 2019-м американцы разработали целую стратегию, цель которой — превосходство за счет военного присутствия, активизации учебно-боевой деятельности и оснащения вооруженных сил современными боевыми системами. На Тихом океане несколько лет назад Пентагон создал подразделение нового типа — многодоменную оперативную группу (Multi-DomainTask Force), предназначенную для взлома обороны и уничтожения ключевых объектов противника. В целом же в регионе свыше 200 объектов Вооруженных сил США, в том числе более 50 военных баз. Кроме того, Вашингтон планирует к 2024-му развернуть в АТР 1-й оперативный флот. Соединение будет действовать в акватории восточной части Индийского океана. Это высвободит ресурсы 7-го оперативного флота и сосредоточит его на решении задач в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, активизирует военную деятельность по сдерживанию КНР в Южной и Юго-Восточной Азии.
https://ria.ru/20210301/morpekhi-1599083581.html
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россия, министерство обороны сша, нато, пентагон, безопасность

"Похлеще, чем НАТО": США создают мощный военный блок к востоку от России

08:00 28.06.2021 (обновлено: 08:01 28.06.2021)
 
© Flickr / Official U.S. Navy PageАвианосная группа 7-го флота ВМС США в Южно-Китайском море
Авианосная группа 7-го флота ВМС США в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Flickr / Official U.S. Navy Page
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Сотни тысяч военнослужащих, авианосные ударные группы и стратегическая авиация — Пентагон стремительно накачивает оружием Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Вашингтон вплотную подошел к тому, чтобы сформировать здесь военный блок, который, по оценкам экспертов, станет аналогом НАТО в Азии. И хотя заявленная цель — сдерживание Китая, это серьезно скажется и на безопасности России. Что задумали американцы — разбиралось РИА Новости.

Полный контроль

Разговоры о создании в Азии военного блока, подобного Североатлантическому альянсу, начались еще в конце нулевых. В 2007-м премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил организовать так называемый Четырехсторонний диалог по безопасности с участием на первых этапах США, Японии, Австралии и Индии.
Затем должны были присоединиться другие азиатские страны, граничащие с Китаем. Очевидно, что за этим стоят американцы, считающие КНР главным геополитическим противником.
Япония сильно зависит от США — на островах давно прописались американские морпехи, построены мощные базы, Вашингтон снабжает японские Силы самообороны оружием и техникой.
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Еще один сателлит американцев в Тихоокеанском регионе — Австралия, основной союзник США вне НАТО. Австралийцы участвовали в войне в Персидском заливе, воевали в Афганистане и Ираке. Восьмидесятитысячные вооруженные силы страны располагают танками "Абрамс", бронетранспортерами M113, гаубицами M198 и M2A2, ракетными комплексами "Джавелин" и винтовками M4A1, из авиатехники имеются вертолеты "Чинук" и "Черный ястреб".
По данным Главного управления Генштаба России, американцы форсируют формирование антикитайской коалиции на основе Четырехстороннего диалога по безопасности. При этом активно воздействуют на Индию. "Помимо Австралии и Японии, особое значение придается вовлечению в этот формат Индии, которая традиционно самостоятельно выстраивает свою внешнюю политику", — сказал начальник управления адмирал Игорь Костюков.
© Фото : U.S. Army /Sgt. Jessi McCormickАвстралийские военнослужащие в Афганистане
Австралийские военнослужащие в Афганистане - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Фото : U.S. Army /Sgt. Jessi McCormick
Австралийские военнослужащие в Афганистане
По словам доктора военных наук Константина Сивкова, Вашингтон попытается вовлечь в альянс и другие страны, такие как Филиппины и Индонезия.

"Им нужен широкий блок, который охватывал бы всю западную часть Тихого океана, — отметил он. — Конечно, это угрожает России. Ведь все происходит у наших восточных границ. Действия США могут привести к созданию российско-китайского военного союза. Тогда же остро встанет вопрос перед Индией — переходить на сторону американцев с достаточно тяжелыми последствиями для себя либо поддержать Россию".

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКитайские военнослужащие на палубе эсминца "Ши Цзячжуан" во время учений "Морское взаимодействие — 2017". 22 сентября 2017
Китайские военнослужащие на палубе эсминца Ши Цзячжуан во время учений Морское взаимодействие - 2017. 22 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Китайские военнослужащие на палубе эсминца "Ши Цзячжуан" во время учений "Морское взаимодействие — 2017". 22 сентября 2017

Игра на противоречиях

Эксперт предположил, что при таком развитии событий Шанхайская организация сотрудничества, в которой участвует и Россия, и Китай, и Индия, превратится в военно-политический блок с присоединением других стран.
Это серьезно усложнит ситуацию в регионе для Соединенных Штатов. Однако Вашингтон все же рассчитывает установить полный контроль над АТР, который, уверены в российском Генштабе, в перспективе станет локомотивом мировой экономики и ареной соперничества ведущих держав.
Чтобы затянуть Дели в военный блок, американские политики будут играть на давних индийско-китайских противоречиях, объясняет РИА Новости член-корреспондент Российской академии естественных наук Константин Соколов.
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"В этом нет ничего неожиданного. Индия и Китай — главные в регионе, у остальных вспомогательная роль. И цель США, как всегда, — воевать чужими руками, не тратить собственный ресурс. Военная поддержка, обеспечение, в том числе информационное — это вторичный вопрос".
Соколов тоже не сомневается, что создание такого военного блока чревато для России самыми негативными последствиями. "Мы исторически в дружеских отношениях с Китаем и Индией, — указывает он. — Раскачивание индийско-китайского противостояния означает для Москвы очень большие сложности во внешней политике".
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкРоссийские и индийские военнослужащие на совместных антитеррористических учениях "Индра-2014"
Российские и индийские военнослужащие на совместных антитеррористических учениях Индра-2014 - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Российские и индийские военнослужащие на совместных антитеррористических учениях "Индра-2014"
Впрочем, эксперты сходятся в том, что формирование новой военной коалиции в АТР затянется не на один год. По той простой причине, что противников у этих планов ничуть не меньше, чем сторонников.

"Здравомыслящих людей и в Индии, и в Китае, и в других странах достаточно, — уточняет Соколов. — Все прекрасно понимают, что такой альянс усилит присутствие США в регионе, а безопасности не прибавит. Наоборот, возникнет точка более концентрированного противостояния".

© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на основном боевом танке Type 99 НОАК на забайкальском полигоне "Цугол" во время военных маневров российских и китайских вооруженных сил "Восток-2018"
Военнослужащие на основном боевом танке Type 99 НОАК на забайкальском полигоне Цугол во время военных маневров российских и китайских вооруженных сил Восток-2018
© Министерство обороны РФ
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Военнослужащие на основном боевом танке Type 99 НОАК на забайкальском полигоне "Цугол" во время военных маневров российских и китайских вооруженных сил "Восток-2018"

Подготовка к войне

США в последние годы значительно нарастили военную группировку в Тихоокеанском регионе. Американские боевые корабли регулярно заходят в 12-мильную зону вокруг Парасельских островов и архипелага Спратли, из-за которых Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами АТР.
Заметно участились и учения флота США в Тихом океане вблизи китайских акваторий. Так, в июне авианосец "Рональд Рейган" вошел Южно-Китайское море. По легенде авианосная ударная группа действовала в целях обеспечения безопасности региональных союзников США.
С 2020-го американские ВМС одновременно развертывают в регионе сразу три авианосные ударные группы. А на авиабазу Андерсен на Марианских островах периодически перебрасывают стратегические бомбардировщики В-52, В-1 и В-2. Иногда здесь дежурят до 15 самолетов — носителей ядерного оружия.
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Все чаще Пентагон привлекает к маневрам дружественные страны. Например, японские и американские моряки повысили интенсивность совместных тренировок вдвое. В 2021-м они уже собирались для этого 23 раза. Пекин, естественно, протестует. Но американцы в ответ заявляют, что будут плавать там, где позволяет международное право.
В российском Генштабе уточнили: Соединенные Штаты стянули в АТР 400-тысячную группировку. В 2019-м американцы разработали целую стратегию, цель которой — превосходство за счет военного присутствия, активизации учебно-боевой деятельности и оснащения вооруженных сил современными боевыми системами.
© AP Photo / U.S. Navy/ Mass Communication Specialist 2nd Class Samantha JetzerКорабли ВМС США USS Ronald Reagan (CVN 76) и USS Nimitz (CVN 68) в Южно-Китайском море. 6 июля 2020 года
Корабли ВМС США USS Ronald Reagan (CVN 76) и USS Nimitz (CVN 68) в Южно-Китайском море. 6 июля 2020 года - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© AP Photo / U.S. Navy/ Mass Communication Specialist 2nd Class Samantha Jetzer
Корабли ВМС США USS Ronald Reagan (CVN 76) и USS Nimitz (CVN 68) в Южно-Китайском море. 6 июля 2020 года
На Тихом океане несколько лет назад Пентагон создал подразделение нового типа — многодоменную оперативную группу (Multi-DomainTask Force), предназначенную для взлома обороны и уничтожения ключевых объектов противника. В целом же в регионе свыше 200 объектов Вооруженных сил США, в том числе более 50 военных баз.
Кроме того, Вашингтон планирует к 2024-му развернуть в АТР 1-й оперативный флот. Соединение будет действовать в акватории восточной части Индийского океана. Это высвободит ресурсы 7-го оперативного флота и сосредоточит его на решении задач в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, активизирует военную деятельность по сдерживанию КНР в Южной и Юго-Восточной Азии.
© Фото : (U.S. Air Force / Staff Sgt. Melanie Bulow-GontermСтратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США на авиабазе в Мисаве, Япония
Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США на авиабазе в Мисаве, Япония - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Фото : (U.S. Air Force / Staff Sgt. Melanie Bulow-Gonterm
Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США на авиабазе в Мисаве, Япония
 
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